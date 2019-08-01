Эксперты Deutsche Bank прогнозируют рост валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году на уровне 1,8%, говорится в исследовании банка. В то же время, согласно исследованию, уровень инфляции в России на конец текущего года составит 4,1% год к году.

Deutsche Bank ожидает роста ВВП России на уровне 2% в 2020 году

Политика Роскомнадзор подготовил поправки в закон о СМИ Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство подготовило поправки в российское законодательство, которые позволят зеркально отвечать на действия зарубежных медиарегуляторов, передает "Интерфакс".

Политика Дым от пожаров в Сибири достиг США и Канады Дым от горящих сибирских лесов достиг территории Аляски и западного побережья Канады, сообщает NASA со ссылкой на спутниковые снимки.

Общество Что изменится в жизни россиян с 1 августа Индексация пенсий для работающих пенсионеров С 1 августа в России впервые с 2016 года проиндексируют пенсии для работающих пенсионеров.

Общество Астролог рассказала, о чем стоит позаботиться знакам зодиака в августе По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в августе — последнем месяце лета.

Здоровье Дмитрий Медведев посетил Краевую детскую клиническую больницу в Чите Краевая детская клиническая больница является одним из ведущих лечебно-профилактических учреждений Забайкальского края.

Политика Захарова высказалась о связанных с «Северным потоком – 2» санкциях США Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала готовящиеся в США санкции, связанные с «Северным потоком – 2», очередным витком русофобской кампании.

Общество В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.

Происшествия «Материализовавшийся из ниоткуда» самолет совершил посадку в Лондоне Самолет Airbus A380 авиакомпании Emirates «материализовался из ниоткуда» в аэропорту Лондона. Необычное видео было опубликовано в Сети.

Происшествия Из здания химфака СПбГУ вывели 200 человек из-за ядовитых баллонов По данным ТАСС, обнародованным со ссылкой на источник в экстренных службах города, в здании при обходе обнаружены два баллона с фосгеном, ядовитым газом, который представляет чрезвычайную опасность для человека.

Общество Финляндия ужесточила визовые требования для россиян В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.

Политика «Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири Госкопорация «Роскосмос» опубликовала на своей странице в Twitter спутниковый снимок пожаров в Сибири.

Общество Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.

Политика МИД РФ: Лондон признался в агрессивных намерениях в цифровой среде Дипломат добавила, что эту тему Россия "просто так не оставит" и посольство страны в Великобритании вскоре "отметится своим комментарием".

Общество 48-летняя Клаудия Шиффер снялась обнаженной для итальянского Vogue Клаудия Шиффер в своем блоге написала, что последний раз она фотографировалась для этого журнала в Италии 25 лет назад.

Политика МИД России прокомментировал ход расследования гибели журналистов в ЦАР МИД России прокомментировал ход расследования гибели в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.

Происшествия По делу о массовых беспорядках 27 июля предъявлено первое обвинение Задержанному Кириллу Жукову, ставшему первым фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, предъявлено обвинение, сообщил в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в ночь на четверг.

Политика Медведев поручил проверить, был ли умышленный поджог лесов Сибири Российский премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре, МВД и Следственному комитету расследовать возможность умышленного поджога лесов Дальнего Востока и Сибири.

Наука Увлеченность рэпом может говорить о низком интеллекте В результате специалисты смогли установить закономерность: увлеченность определенными музыкальными направлениями может отражать как высокий, так и низкий интеллект.

Спорт Американская фигуристка обвинила партнера по сборной в домогательствах Бронзовая призерка Олимпийских игр фигуристка Эшли Вагнер обвинила погибшего партнера по сборной США Джона Кафлина в сексуальных домогательствах.

Футбол Экс-зенитовец Лодыгин близок к переходу в турецкий клуб В клубе из Газиантепа 29-летний вратарь уже успешно прошел медицинское обследование, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Transfer Merkezi.

Происшествия Двух подозреваемых в подготовке теракта в Татарстане арестовали В Татарстане суд арестовал двух подозреваемых в организации террористического акта россиян, которые были сторонниками запрещенной террористической группировки "Исламское государство".

Космос В Китае совершил первый полёт беспилотник на солнечной энергии Разработанный в Китае беспилотный летательный аппарат на солнечной энергии «Моцзы-2» совершил свой первый успешный полёт.