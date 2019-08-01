Экономика

Deutsche Bank ожидает роста ВВП России на уровне 2% в 2020 годуREGNUM 08:46

Эксперты Deutsche Bank прогнозируют рост валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году на уровне 1,8%, говорится в исследовании банка. В то же время, согласно исследованию, уровень инфляции в России на конец текущего года составит 4,1% год к году.
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Показатель, который ничего не выражает – экономист о ВВП

REGNUM11:33

Deutsche Bank прогнозирует России рост ВВП на 1,8%

Саминвестор10:32

Deutsche Bank ожидает роста ВВП России в 2020 году на уровне 1,8%

ТАСС08:20
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 11:50, Ашберн
Политика

Роскомнадзор подготовил поправки в закон о СМИ

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство подготовило поправки в российское законодательство, которые позволят зеркально отвечать на действия зарубежных медиарегуляторов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:49
Политика

Дым от пожаров в Сибири достиг США и Канады

Дым от горящих сибирских лесов достиг территории Аляски и западного побережья Канады, сообщает NASA со ссылкой на спутниковые снимки.
Обновлено в 06:27
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 августа

Индексация пенсий для работающих пенсионеров С 1 августа в России впервые с 2016 года проиндексируют пенсии для работающих пенсионеров.
Обновлено 29 июля в 17:02
Общество

Астролог рассказала, о чем стоит позаботиться знакам зодиака в августе

По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в августе — последнем месяце лета.
Обновлено вчера в 10:12
Политика

В МЧС поблагодарили США за предложение помощи в тушении лесных пожаров

Обновлено в 09:53
Армия и оружие

Украинские силовики открыли огонь по позициям ЛНР

Обновлено в 09:05
Здоровье

Дмитрий Медведев посетил Краевую детскую клиническую больницу в Чите

Краевая детская клиническая больница является одним из ведущих лечебно-профилактических учреждений Забайкальского края.
Обновлено в 01:51
Политика

Захарова высказалась о связанных с «Северным потоком – 2» санкциях США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала готовящиеся в США санкции, связанные с «Северным потоком – 2», очередным витком русофобской кампании.
Обновлено в 10:12
Общество

В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе

В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Происшествия

«Материализовавшийся из ниоткуда» самолет совершил посадку в Лондоне

Самолет Airbus A380 авиакомпании Emirates «материализовался из ниоткуда» в аэропорту Лондона. Необычное видео было опубликовано в Сети.
Обновлено в 08:50
Происшествия

Из здания химфака СПбГУ вывели 200 человек из-за ядовитых баллонов

По данным ТАСС, обнародованным со ссылкой на источник в экстренных службах города, в здании при обходе обнаружены два баллона с фосгеном, ядовитым газом, который представляет чрезвычайную опасность для человека.
Обновлено в 10:06
Общество

Финляндия ужесточила визовые требования для россиян

В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.
Обновлено в 03:39
Политика

«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири

Госкопорация «Роскосмос» опубликовала на своей странице в Twitter спутниковый снимок пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:38
Общество

Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет

Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Политика

МИД РФ: Лондон признался в агрессивных намерениях в цифровой среде

Дипломат добавила, что эту тему Россия "просто так не оставит" и посольство страны в Великобритании вскоре "отметится своим комментарием".
Обновлено в 09:19
Общество

На Кольцевой линии метро решили достроить станцию «Суворовская»

Обновлено в 03:19
Общество

48-летняя Клаудия Шиффер снялась обнаженной для итальянского Vogue

Клаудия Шиффер в своем блоге написала, что последний раз она фотографировалась для этого журнала в Италии 25 лет назад.
Обновлено в 08:34
Политика

МИД России прокомментировал ход расследования гибели журналистов в ЦАР

МИД России прокомментировал ход расследования гибели в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.
Обновлено в 08:22
Армия и оружие

Минобороны рассказало о запуске космических аппаратов-инспекторов

Обновлено в 09:51
Происшествия

Полицейские остались без премий за разгон митинга в Москве

Обновлено в 09:22
Происшествия

По делу о массовых беспорядках 27 июля предъявлено первое обвинение

Задержанному Кириллу Жукову, ставшему первым фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, предъявлено обвинение, сообщил в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в ночь на четверг.
Обновлено вчера в 18:13
Политика

Медведев поручил проверить, был ли умышленный поджог лесов Сибири

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре, МВД и Следственному комитету расследовать возможность умышленного поджога лесов Дальнего Востока и Сибири.
Обновлено в 01:25
Футбол

Малком отправился в Санкт-Петербург для завершения трансфера в «Зенит»

Нападающий "Барселоны" Малком вылетел в Санкт-Петербург для завершения перехода в "Зенит", сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 09:32
Наука

Увлеченность рэпом может говорить о низком интеллекте

В результате специалисты смогли установить закономерность: увлеченность определенными музыкальными направлениями может отражать как высокий, так и низкий интеллект.
Обновлено 29 июля в 11:30
Спорт

Американская фигуристка обвинила партнера по сборной в домогательствах

Бронзовая призерка Олимпийских игр фигуристка Эшли Вагнер обвинила погибшего партнера по сборной США Джона Кафлина в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 11:21
Футбол

Экс-зенитовец Лодыгин близок к переходу в турецкий клуб

В клубе из Газиантепа 29-летний вратарь уже успешно прошел медицинское обследование, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Transfer Merkezi.
Обновлено в 11:30
Происшествия

Двух подозреваемых в подготовке теракта в Татарстане арестовали

В Татарстане суд арестовал двух подозреваемых в организации террористического акта россиян, которые были сторонниками запрещенной террористической группировки "Исламское государство".
Обновлено в 04:54
Космос

В Китае совершил первый полёт беспилотник на солнечной энергии

Разработанный в Китае беспилотный летательный аппарат на солнечной энергии «Моцзы-2» совершил свой первый успешный полёт.
Обновлено вчера в 09:31
Хоккей

Овечкин ответил на критику российских властей со стороны Панарина

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал интервью соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, в котором тот негативно оценил ситуацию в России.
Обновлено в 09:46
Культура

Первое издание «Гарри Поттера» продали за 34 тысячи долларов

Обновлено в 10:38
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Крупнейший по числу сотрудников и сумме активов финансовый конгломерат Германии. Правление банка располагается во Франкфурте-на-Майне. Deutsche Bank - универсальный, один из 30 важнейших транснациональных банков по данным Совета по финансовой стабильности.
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