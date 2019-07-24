Экономика

Deutsche Bank отчитался о миллиардных убытках во II кварталеВести.Финанс 03:48

Deutsche Bank сообщил о превзошедшем ожидания чистом убытке в € 3, 15 млрд ($ 3,51 млрд) во II квартале 2019 г. Аналитики, опрошенные Refinitiv, оценили чистый убыток в € 1, 7 млрд за этот период из-за масштабной программы реструктуризации банка, о которой было объявлено ранее.
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Акции Deutsche Bank упали на сообщениях об убытке за II квартал

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В свою очередь Алина Загитова подарила премьер-министру Японии плюшевую игрушку, изображающую собаку акита-ину.
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Глава Министерства финансов Великобритании Филип Хаммонд ушёл в отставку.
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