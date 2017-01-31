Экономика

Deutsche Bank объявил о сокращении 18 тысяч сотрудниковРоссийская газета 21:42

В рамках масштабной реорганизации финансовый институт Deutsche Bank планирует сократить около 18 тысяч сотрудников. Такая информация была распространена в воскресенье по итогам заседания наблюдательного совета.
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Соответствующие сообщения, касающиеся «важных стратегических преобразований» и «новой руководящей команды», опубликованы на сайте
 кредитной организации.
РБК12:24

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Deutsche Bank сократит почти 20 тысяч сотрудников

Газета.Ru21:32

Deutsche Bank сократит 18 тысяч сотрудников

REGNUM12:10

Deutsche Bank уволит до 20 тыс. сотрудников

Росбалт13:46

Deutsche Bank объявил о радикальной реструктуризации

РБК12:45

Deutsche Bank сократит 18 тысяч сотрудников

Коммерсантъ20:31

Deutsche Bank уволит 18 тыс. сотрудников

Известия11:34

Deutsche Bank сократит около 18 тыс. сотрудников в рамках реорганизации

ТАСС11:21
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Политика

Авиасообщение между Россией и Грузией завершается

Уточняется, что сегодня, 7 июля, самолет MyWay Airlines совершил последний рейс в Москву из Тбилиси, а борт Georgian Airways - из Тбилиси в Санкт-Петербург.
Обновлено в 12:42
Общество

В России названы регионы с самыми высокими доходами населения

По оценкам исследователей, регионы из первой десятки рейтинга в 2,5 раза опережают последнюю десятку по доходам с учетом уровня цен в регионах Ранее были названы города России с самым высоким ростом зарплат.
Обновлено в 22:18
Политика

ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»

Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Экономика

Оператор «Платона» попросил ₽22 млрд на мониторинг санкционных грузов

РТИТС является оператором работающей с 2015 года системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон", а также претендует на роль единого исполнителя работ по установке и обслуживанию дорожных камер.
Обновлено в 17:03
Авто

В России подешевел кроссовер Hawtai Laville

В ходе мониторинга цен на российском авторынке в июле эксперты сайта «Цена Авто» зафиксировали снижение цен на китайский кроссовер Hawtai Laville.
Обновлено в 02:14
Происшествия

В Турции произошел взрыв на азотном заводе

На азотном заводе, расположенном на западе Турции (в провинции Кютахья), произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 14:52
Политика

Президент Грузии осудила брань телеведущего в адрес Путина

Глава Грузии Саломе Зурабишвили осудила слова телеведущего оппозиционного канала «Рустави 2» Георгия Габунии, который нецензурно высказался в сторону президента России Владимира Путина.
Обновлено в 17:50
Здоровье

В Магаданской областной больнице разрушается старый корпус и не хватает врачей

Как пишет "Магаданская правда", член думского комитета по охране здоровья Юрий Кобзев и заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин посетили магаданскую областную больницу.
Обновлено в 16:21
Экономика

Рынок поддельного люкса превысил по обороту легальный

По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб. Таким образом, объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%.
Обновлено в 17:59
Происшествия

Мальчик из многодетной семьи запутался головой в колготках и погиб

Несчастный случай произошел дома, предположительно мальчик запутался головой в колготках.
Обновлено в 15:48
Происшествия

Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения чиновника

Обновлено в 06:52
Экономика

Алкоэнергетики вернут в российские магазины

В России могут снять запрет на производство и оборот алкоэнергетиков. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено в 22:16
Авто

Секретные функции модели Renault Logan: автоблокировка

Обновлено в 08:00
Политика

Россия и Украина проведут прямой телемост

Российский и украинский телеканалы «Россия 1» и NewsOne проведут прямой телемост.
Обновлено в 21:25
Общество

Губернатор Сергей Носов поручил разобраться, кто и на каких правах установил неводы из резонансного видео

Губернатор Магаданской области Сергей Носов на утреннем совещании в региональном правительстве с заместителями дал поручение проверить правильность и законность установки ставных неводов, на которые пожаловались губернатору в социальных сетях, - сообщает "Весьма" со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Обновлено в 21:55
Армия и оружие

Появилось видео эффектного выступления Ту-22М на параде в Белоруссии

Обновлено в 08:28
Энергетика

«Это катастрофа»: сланцевики сожгли миллиарды долларов, но проиграли России

В попытках потеснить Россию на глобальном газовом рынке американские сланцевые компании потратили миллиарды долларов, а теперь столкнулись с острейшим инвестиционным и производственным кризисом.
Обновлено вчера в 01:00
Гаджеты

ОС HongMeng от Huawei работает быстрее, чем Android и macOS

По словам директора и основателя компании Ren Zhengfei, новая операционная система HongMeng работает значительно быстрее Android и macOS.
Обновлено в 08:44
Здоровье

Врачи рассказали о пользе грибов

В свою очередь, президент научного общества гастроэнтерологов России, профессор Леонид Лазебник отметил, что польза грибов зависит от того, где они растут.
Обновлено в 20:14
Футбол

Месси могут на два года отстранить от выступлений за сборную

Обновлено в 15:42
Авто

Энтузиаст превратил Audi A8 в пикап

Компания Audi всегда выпускала автомобили серии A8 только в кузове седан, но энтузиаст решил переделать машину в виде пикапа.
Обновлено в 15:24
Армия и оружие

Украина опубликовала интервью зенитчика, сбившего Boeing 777 над Донбассом

Обновлено в 21:25
Футбол

Футболисты Бразилии выиграли домашний Кубок Америки

Решающий матч завершился победой "пентакапмеонов" со счетом 3:1. Начало встречи было не слишком интересным, команды осторожничали и всей своей силы не показывали.
Обновлено в 17:55
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика

Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.
Обновлено в 11:00
Происшествия

На южных Курилах произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло вблизи южных Курильских островов, сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на Сахалинский филиал Единой геофизической служб РАН.
Обновлено в 20:33
Общество

Ученые назвали вырубки лесов причиной наводнения в Иркутской области

Сплошные вырубки леса, проводившиеся в 70-х - 80-х годах прошлого века, могли стать одним из факторов, из-за которых в Иркутской области произошло масштабное наводнение.
Обновлено в 22:32
Путешествия

Российские туристы случайно заплыли из Турции в Грецию

Обновлено в 18:28
Шоу-бизнес

45-летняя Мария Порошина вышла в свет в роскошном наряде

Совсем недавно Мария Порошина стала гостьей всероссийского XXIII фестиваля визуальных искусств в «Орленке».
Обновлено в 06:02
Здоровье

Жители Бурятии недовольны качеством медобслуживания

Проще говоря, орган статистики выяснял, насколько жители Бурятии довольны услугами социальной сферы.
Обновлено вчера в 20:00
Общество

Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме

Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме После полугодового перерыва работа над законопроектом о комплексном развитии территорий возобновилась — правительство направило в Госдуму поправки ко второму чтению, хотя срок их подготовки истек более полугода назад.
Обновлено в 17:59
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Крупнейший по числу сотрудников и сумме активов финансовый конгломерат Германии. Правление банка располагается во Франкфурте-на-Майне. Deutsche Bank - универсальный, один из 30 важнейших транснациональных банков по данным Совета по финансовой стабильности.
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