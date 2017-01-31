с чего всё началось

В рамках масштабной реорганизации финансовый институт Deutsche Bank планирует сократить около 18 тысяч сотрудников. Такая информация была распространена в воскресенье по итогам заседания наблюдательного совета.

Deutsche Bank объявил о сокращении 18 тысяч сотрудников

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