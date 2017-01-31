с чего всё началось

Реализовать все запланированные преобразования планируется до конца 2022 года, пишет ТАСС. Реорганизация обойдется Deutsche Bank в сумму около 7,4 миллиарда евро. Ранее СМИ сообщали о том, что банк планирует сократить от 15 до 20 тысяч рабочих мест.

Deutsche Bank объявил о сокращении 18 тысяч сотрудников

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