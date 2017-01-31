с чего всё началось

Ранее The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источники, что в Deutsche Bank обсуждается вопрос об увольнении 15 000–20 000 сотрудников. По информации газеты на конец марта в банке работали 91 463 сотрудника.

Политика «Рустави 2» остановил вещание после ругани в адрес Путина в эфире Грузинская телекомпания "Рустави 2" временно прекратила вещание после того, как сотни жителей собрались у ее здания и выразили недовольство выступлением тележурналиста Георгия Габунии, который в воскресенье вечером начал свою авторскую программу "P.S." с ругани в адрес Владимира Путина.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.

Кино Продюсер Артур Браунер скончался в Германии О смерти продюсера журналистам сообщила его племянница. Уточняется, что Браунеру было 100 лет, он скончался во сне.

Политика Авиасообщение между Россией и Грузией завершается Уточняется, что сегодня, 7 июля, самолет MyWay Airlines совершил последний рейс в Москву из Тбилиси, а борт Georgian Airways - из Тбилиси в Санкт-Петербург.

Экономика Алкоэнергетики вернут в российские магазины В России могут снять запрет на производство и оборот алкоэнергетиков. Об этом сообщает газета "Известия".

Происшествия Петербург прощается с погибшими в Баренцевом море подводниками Ранее стало известно, что Петербург окажет материальную помощь семьям погибших моряков-подводников.

Происшествия Еще 14 россиян не пустили в Мексику Как сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Мехико, россияне прилетели рейсом компании Nordwind.

Происшествия «Ъ» стало известно, почему Михаилу Музраеву инкриминируют теракт В результате в четыре часа утра 10 июня этого года следователь местного ФСБ возбудил уголовное дело о совершении теракта-поджога, создающего опасность гибели человека, в целях дестабилизации деятельности органов власти, совершенного группой лиц по предварительному сговору (п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Шоу-бизнес Мать Жанны Фриске не сомневалась, что дочь победит рак Мать скончавшейся четыре года назад певицы Жанны Фриске Ольга Копылова заявила, что была уверена в том, что ее дочь победит страшную болезнь.

Футбол Встреча ЦСКА с болельщиками: о чем говорили Гончаренко и Бабаев Все последние годы ЦСКА активно доставалось за то, что встречи с болельщикам проходят в устаревшем формате и грустных декорациях.

Общество В России названы регионы с самыми высокими доходами населения По оценкам исследователей, регионы из первой десятки рейтинга в 2,5 раза опережают последнюю десятку по доходам с учетом уровня цен в регионах Ранее были названы города России с самым высоким ростом зарплат.

Кино Звезда Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет 20-летний актер Камерон Бойс скончался сегодня, об этом сообщает ABC News со ссылкой на родственников звезды телеканала Disney.

Общество Председатель комитета финансов мэрии Читы Андрей Кефер уволился Заместитель главы администрации Читы - председатель комитета финансов Андрей Кефер уволился, сообщил 8 июля на планёрке в мэрии и.о. сити-менеджера Читы Александр Сапожников.

Финансы «Коммерсантъ» узнал об обсуждении новых ограничений для неквалифицированных инвесторов Идея приравнять обезличенные металлические счета (ОМС) и валютные депозиты к инвестиционным инструментам обсуждалась в начале прошлой недели на закрытой встрече представителей Центробанка с участниками финансового рынка, посвященной законопроекту о разделении инвесторов на категории.

Футбол Месси могут на два года отстранить от выступлений за сборную Аргентины Лидер сборной Аргентины Лионель Месси может быть отстранён на два года от выступлений за национальную команду.

Политика Прямой телемост состоится между Россией и Украиной Телеканалы России и Украины проведут двухчасовой телемост с участием граждан двух стран.

Путешествия В Красноярском крае медведь отнял шашлыки у туристов На севере Красноярского края к отдыхающим на пикнике туристам вышел медведь и отобрал у них еду.

Происшествия Пьяный саратовец избил полицейского антенной от автомобиля ДПС Следователи проводят проверку по факту нападения жителя Саратова на сотрудника полиции, которого тот избил антенной от автомобиля ДПС, сообщает в воскресенье СУСК по региону.

Политика Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением Президент Украины Владимир Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде в субботу, 6 июля.

Происшествия В Таджикистане четырнадцать заключенных насмерть отравились хлебом На юге Таджикистана 14 заключенных насмерть отравились хлебом, который им раздали во время этапирования в колонию, сообщили РИА Новости в Главном управлении по исполнению уголовных наказаний (ГУИУН) министерства юстиции.

Политика Министр экономики ФРГ рассказал о важности «Северного потока — 2» Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер в интервью изданию Bild рассказал, почему Германия нуждается в "Северном потоке — 2".

Гаджеты Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.