Экономика
Deutsche Bank сократит 18 тысяч сотрудников из-за реструктуризацииВедомости вчера в 16:04
Ранее The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источники, что в Deutsche Bank обсуждается вопрос об увольнении 15 000–20 000 сотрудников. По информации газеты на конец марта в банке работали 91 463 сотрудника.
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Соответствующие сообщения, касающиеся «важных стратегических преобразований» и «новой руководящей команды», опубликованы на сайте кредитной организации.РБКвчера в 12:24
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Происшествия
Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения чиновника
Обновлено вчера в 06:52
Политика
«Рустави 2» остановил вещание после ругани в адрес Путина в эфире
Грузинская телекомпания "Рустави 2" временно прекратила вещание после того, как сотни жителей собрались у ее здания и выразили недовольство выступлением тележурналиста Георгия Габунии, который в воскресенье вечером начал свою авторскую программу "P.S." с ругани в адрес Владимира Путина.
Обновлено вчера в 19:55
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына
На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено 06 июля в 13:00
Происшествия
Суд арестовал капитана катера, перевернувшегося в Черном море
Обновлено вчера в 10:21
Кино
Продюсер Артур Браунер скончался в Германии
О смерти продюсера журналистам сообщила его племянница. Уточняется, что Браунеру было 100 лет, он скончался во сне.
Обновлено вчера в 18:28
Политика
Авиасообщение между Россией и Грузией завершается
Уточняется, что сегодня, 7 июля, самолет MyWay Airlines совершил последний рейс в Москву из Тбилиси, а борт Georgian Airways - из Тбилиси в Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 12:42
Экономика
Алкоэнергетики вернут в российские магазины
В России могут снять запрет на производство и оборот алкоэнергетиков. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия
Петербург прощается с погибшими в Баренцевом море подводниками
Ранее стало известно, что Петербург окажет материальную помощь семьям погибших моряков-подводников.
Обновлено 06 июля в 04:20
Происшествия
Еще 14 россиян не пустили в Мексику
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Мехико, россияне прилетели рейсом компании Nordwind.
Обновлено вчера в 13:44
Происшествия
«Ъ» стало известно, почему Михаилу Музраеву инкриминируют теракт
В результате в четыре часа утра 10 июня этого года следователь местного ФСБ возбудил уголовное дело о совершении теракта-поджога, создающего опасность гибели человека, в целях дестабилизации деятельности органов власти, совершенного группой лиц по предварительному сговору (п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ).
Обновлено вчера в 17:59
Шоу-бизнес
Мать Жанны Фриске не сомневалась, что дочь победит рак
Мать скончавшейся четыре года назад певицы Жанны Фриске Ольга Копылова заявила, что была уверена в том, что ее дочь победит страшную болезнь.
Обновлено вчера в 23:38
Футбол
Встреча ЦСКА с болельщиками: о чем говорили Гончаренко и Бабаев
Все последние годы ЦСКА активно доставалось за то, что встречи с болельщикам проходят в устаревшем формате и грустных декорациях.
Обновлено вчера в 09:50
Общество
Британку отправили к психологу после истерики на реалити-шоу
Обновлено в 00:07
Общество
В России названы регионы с самыми высокими доходами населения
По оценкам исследователей, регионы из первой десятки рейтинга в 2,5 раза опережают последнюю десятку по доходам с учетом уровня цен в регионах Ранее были названы города России с самым высоким ростом зарплат.
Обновлено вчера в 22:18
Кино
Звезда Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
20-летний актер Камерон Бойс скончался сегодня, об этом сообщает ABC News со ссылкой на родственников звезды телеканала Disney.
Обновлено вчера в 04:58
Общество
Председатель комитета финансов мэрии Читы Андрей Кефер уволился
Заместитель главы администрации Читы - председатель комитета финансов Андрей Кефер уволился, сообщил 8 июля на планёрке в мэрии и.о. сити-менеджера Читы Александр Сапожников.
Обновлено вчера в 19:35
Финансы
«Коммерсантъ» узнал об обсуждении новых ограничений для неквалифицированных инвесторов
Идея приравнять обезличенные металлические счета (ОМС) и валютные депозиты к инвестиционным инструментам обсуждалась в начале прошлой недели на закрытой встрече представителей Центробанка с участниками финансового рынка, посвященной законопроекту о разделении инвесторов на категории.
Обновлено вчера в 14:01
Происшествия
Американского миллиардера арестовали по подозрению в торговле людьми
Обновлено вчера в 02:55
Авто
Новый недорогой кроссовер Jetta VS5 добрался до дилеров Volkswagen
Обновлено вчера в 12:48
Футбол
Месси могут на два года отстранить от выступлений за сборную Аргентины
Лидер сборной Аргентины Лионель Месси может быть отстранён на два года от выступлений за национальную команду.
Обновлено вчера в 17:36
Политика
Прямой телемост состоится между Россией и Украиной
Телеканалы России и Украины проведут двухчасовой телемост с участием граждан двух стран.
Обновлено вчера в 18:41
Путешествия
В Красноярском крае медведь отнял шашлыки у туристов
На севере Красноярского края к отдыхающим на пикнике туристам вышел медведь и отобрал у них еду.
Обновлено вчера в 04:58
Происшествия
Пьяный саратовец избил полицейского антенной от автомобиля ДПС
Следователи проводят проверку по факту нападения жителя Саратова на сотрудника полиции, которого тот избил антенной от автомобиля ДПС, сообщает в воскресенье СУСК по региону.
Обновлено вчера в 16:24
Политика
Семья Бута прилетит в США 8 сентября для встречи с ним
Обновлено вчера в 23:57
Кино
«Человек-паук: Вдали от дома» стал лидером в российском прокате
Обновлено вчера в 20:23
Политика
Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением
Президент Украины Владимир Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде в субботу, 6 июля.
Обновлено вчера в 00:43
Происшествия
В Таджикистане четырнадцать заключенных насмерть отравились хлебом
На юге Таджикистана 14 заключенных насмерть отравились хлебом, который им раздали во время этапирования в колонию, сообщили РИА Новости в Главном управлении по исполнению уголовных наказаний (ГУИУН) министерства юстиции.
Обновлено вчера в 23:44
Политика
Министр экономики ФРГ рассказал о важности «Северного потока — 2»
Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер в интервью изданию Bild рассказал, почему Германия нуждается в "Северном потоке — 2".
Обновлено вчера в 21:46
Гаджеты
Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года
Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
Обновлено вчера в 00:00
Общество
Индонезия за 15 лет потеряла почти 30 тысяч гектаров земли, пишут СМИ
Индонезия, крупнейшее островное государство в мире, за последние 15 лет потеряла почти 30 тысяч гектаров земли – участок размером со столицу страны Джакарту – в результате эрозии береговой линии, вызванной изменением климата и вырубкой мангровых лесов, сообщает интернет-версия газеты Jakarta Post.
Обновлено вчера в 23:43