Экономика

Deutsche Bank сократит 18 тысяч сотрудников из-за реструктуризацииВедомости вчера в 16:04

Ранее The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источники, что в Deutsche Bank обсуждается вопрос об увольнении 15 000–20 000 сотрудников. По информации газеты на конец марта в банке работали 91 463 сотрудника.
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, касающиеся «важных стратегических преобразований» и «новой руководящей команды», опубликованы на сайте кредитной организации.
РБКвчера в 12:24

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Deutsche Bank сократит почти 20 тысяч сотрудников

Газета.Ruвчера в 21:32

Deutsche Bank сократит около 18 тыс. сотрудников в рамках реорганизации

ТАССвчера в 11:21

Deutsche Bank уволит до 20 тыс. сотрудников

Росбалтвчера в 13:46

Deutsche Bank объявил о радикальной реструктуризации

РБКвчера в 12:45

Deutsche Bank сократит 18 тысяч сотрудников

REGNUMвчера в 12:10

Deutsche Bank уволит 18 тыс. сотрудников

Известиявчера в 11:34

Deutsche Bank сократит 18 тысяч сотрудников

Коммерсантъвчера в 20:31
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Происшествия

Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения чиновника

Обновлено вчера в 06:52
Политика

«Рустави 2» остановил вещание после ругани в адрес Путина в эфире

Грузинская телекомпания "Рустави 2" временно прекратила вещание после того, как сотни жителей собрались у ее здания и выразили недовольство выступлением тележурналиста Георгия Габунии, который в воскресенье вечером начал свою авторскую программу "P.S." с ругани в адрес Владимира Путина.
Обновлено вчера в 19:55
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына

На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено 06 июля в 13:00
Происшествия

Суд арестовал капитана катера, перевернувшегося в Черном море

Обновлено вчера в 10:21
Кино

Продюсер Артур Браунер скончался в Германии

О смерти продюсера журналистам сообщила его племянница. Уточняется, что Браунеру было 100 лет, он скончался во сне.
Обновлено вчера в 18:28
Политика

Авиасообщение между Россией и Грузией завершается

Уточняется, что сегодня, 7 июля, самолет MyWay Airlines совершил последний рейс в Москву из Тбилиси, а борт Georgian Airways - из Тбилиси в Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 12:42
Экономика

Алкоэнергетики вернут в российские магазины

В России могут снять запрет на производство и оборот алкоэнергетиков. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия

Петербург прощается с погибшими в Баренцевом море подводниками

Ранее стало известно, что Петербург окажет материальную помощь семьям погибших моряков-подводников.
Обновлено 06 июля в 04:20
Происшествия

Еще 14 россиян не пустили в Мексику

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Мехико, россияне прилетели рейсом компании Nordwind.
Обновлено вчера в 13:44
Происшествия

«Ъ» стало известно, почему Михаилу Музраеву инкриминируют теракт

В результате в четыре часа утра 10 июня этого года следователь местного ФСБ возбудил уголовное дело о совершении теракта-поджога, создающего опасность гибели человека, в целях дестабилизации деятельности органов власти, совершенного группой лиц по предварительному сговору (п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ).
Обновлено вчера в 17:59
Шоу-бизнес

Мать Жанны Фриске не сомневалась, что дочь победит рак

Мать скончавшейся четыре года назад певицы Жанны Фриске Ольга Копылова заявила, что была уверена в том, что ее дочь победит страшную болезнь.
Обновлено вчера в 23:38
Футбол

Встреча ЦСКА с болельщиками: о чем говорили Гончаренко и Бабаев

Все последние годы ЦСКА активно доставалось за то, что встречи с болельщикам проходят в устаревшем формате и грустных декорациях.
Обновлено вчера в 09:50
Общество

Британку отправили к психологу после истерики на реалити-шоу

Обновлено в 00:07
Общество

В России названы регионы с самыми высокими доходами населения

По оценкам исследователей, регионы из первой десятки рейтинга в 2,5 раза опережают последнюю десятку по доходам с учетом уровня цен в регионах Ранее были названы города России с самым высоким ростом зарплат.
Обновлено вчера в 22:18
Кино

Звезда Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет

20-летний актер Камерон Бойс скончался сегодня, об этом сообщает ABC News со ссылкой на родственников звезды телеканала Disney.
Обновлено вчера в 04:58
Общество

Председатель комитета финансов мэрии Читы Андрей Кефер уволился

Заместитель главы администрации Читы - председатель комитета финансов Андрей Кефер уволился, сообщил 8 июля на планёрке в мэрии и.о. сити-менеджера Читы Александр Сапожников.
Обновлено вчера в 19:35
Финансы

«Коммерсантъ» узнал об обсуждении новых ограничений для неквалифицированных инвесторов

Идея приравнять обезличенные металлические счета (ОМС) и валютные депозиты к инвестиционным инструментам обсуждалась в начале прошлой недели на закрытой встрече представителей Центробанка с участниками финансового рынка, посвященной законопроекту о разделении инвесторов на категории.
Обновлено вчера в 14:01
Происшествия

Американского миллиардера арестовали по подозрению в торговле людьми

Обновлено вчера в 02:55
Авто

Новый недорогой кроссовер Jetta VS5 добрался до дилеров Volkswagen

Обновлено вчера в 12:48
Футбол

Месси могут на два года отстранить от выступлений за сборную Аргентины

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси может быть отстранён на два года от выступлений за национальную команду.
Обновлено вчера в 17:36
Политика

Прямой телемост состоится между Россией и Украиной

Телеканалы России и Украины проведут двухчасовой телемост с участием граждан двух стран.
Обновлено вчера в 18:41
Путешествия

В Красноярском крае медведь отнял шашлыки у туристов

На севере Красноярского края к отдыхающим на пикнике туристам вышел медведь и отобрал у них еду.
Обновлено вчера в 04:58
Происшествия

Пьяный саратовец избил полицейского антенной от автомобиля ДПС

Следователи проводят проверку по факту нападения жителя Саратова на сотрудника полиции, которого тот избил антенной от автомобиля ДПС, сообщает в воскресенье СУСК по региону.
Обновлено вчера в 16:24
Политика

Семья Бута прилетит в США 8 сентября для встречи с ним

Обновлено вчера в 23:57
Кино

«Человек-паук: Вдали от дома» стал лидером в российском прокате

Обновлено вчера в 20:23
Политика

Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением

Президент Украины Владимир Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде в субботу, 6 июля.
Обновлено вчера в 00:43
Происшествия

В Таджикистане четырнадцать заключенных насмерть отравились хлебом

На юге Таджикистана 14 заключенных насмерть отравились хлебом, который им раздали во время этапирования в колонию, сообщили РИА Новости в Главном управлении по исполнению уголовных наказаний (ГУИУН) министерства юстиции.
Обновлено вчера в 23:44
Политика

Министр экономики ФРГ рассказал о важности «Северного потока — 2»

Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер в интервью изданию Bild рассказал, почему Германия нуждается в "Северном потоке — 2".
Обновлено вчера в 21:46
Гаджеты

Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года

Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
Обновлено вчера в 00:00
Общество

Индонезия за 15 лет потеряла почти 30 тысяч гектаров земли, пишут СМИ

Индонезия, крупнейшее островное государство в мире, за последние 15 лет потеряла почти 30 тысяч гектаров земли – участок размером со столицу страны Джакарту – в результате эрозии береговой линии, вызванной изменением климата и вырубкой мангровых лесов, сообщает интернет-версия газеты Jakarta Post.
Обновлено вчера в 23:43
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