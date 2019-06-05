Экономика
СМИ узнали о конфискации Deutsche Bank 20 тонн золота ВенесуэлыЭкономика сегодня вчера в 19:26
Двадцать тонн золота, которое принадлежит Венесуэле, конфисковал Deutsche Bank. В качестве причины банк назвал «невыполнение» Каракасом финансового соглашения по выплате полученного в 2016 году кредита. О конфискации сообщило агентство Блумберг, сославшись на осведомленные источники.
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Футбол
Мбаппе написал пост благодарности Буффону
Обновлено в 15:04
Происшествия
Дело об обвинении Роналду в изнасиловании закрыто
Суд прекратил рассмотрение иска в отношении футболиста сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, обвиненного в изнасиловании, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 01:17
Общество
Блогеру BadComedian собрались предложить мировое соглашение
Представители кинокомпании KD Studios (ранее называлась Kinodanz) готовы к встрече с видеоблогером Евгением Баженовым (BadComedian) для обсуждения условий мирового соглашения, сообщил продюсер кинокомпании Евгений Мелентьев.
Обновлено в 14:52
Экономика
Ледокол «Обь» уйдёт на ходовые испытания 16 августа
Обновлено в 08:29
Армия и оружие
«Новая газета»: в день катастрофы MH17 у границы с Украиной находились 170 военнослужащих ПВО
В день крушения «Боинга» над Донецкой областью вблизи российско-украинской границы в Ростовской области находились более 170 военнослужащих подразделений ПВО.
Обновлено в 16:17
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Российская группа «Ленинград» выпустила клип на песню «i_$uss». Видео опубликовано на официальном канале группы в YouTube в среду, 5 июня.
Обновлено в 01:14
Происшествия
На Украине уволили полицейских, подозреваемых в убийстве ребенка
Двух полицейских, подозреваемых в убийстве пятилетнего ребенка в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области, уволили со службы.
Обновлено в 15:24
Экономика
Помощник Путина вычислил сливших список Белоусова бизнесменов
Помощник российского лидера Андрей Белоусов заявил, что знает, кто слил журналистам его предложение по изъятию сверхдоходов у металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд рублей.
Обновлено в 03:55
Политика
Кучма предложил снять блокаду с Донбасса
Бывший президент Украины и официальный представитель страны в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кучма предложил снять блокаду с отдельных районов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.
Обновлено в 15:48
Шоу-бизнес
Ирина Меладзе рассказала, как пыталась встретиться с Джанабаевой
Первая жена Валерия Меладзе Ирина в студии программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» рассказала, что очень хотела встретиться с Альбиной Джанабаевой, когда узнала, с кем изменяет ей муж.
Обновлено в 10:41
Общество
Град размером с пятирублевую монету выпал в Симферополе
На окраине Симферополя выпал град размером с пятирублевую монету. Очевидцы прислали фото и видео в редакцию Крыминформа.
Обновлено в 08:41
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Химки» на старте финальной серии плей-офф Лиги ВТБ
Московский ЦСКА одержал победу над подмосковными "Химками" в первом матче финальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Обновлено в 14:38
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Футбол
Португалия — Швейцария 3:1 (2-й тайм)
Финальный турнир футбольной Лиги наций пройдёт в Португалии с 5 по 9 июня.
Обновлено в 02:46
Общество
Директор отказавшей в размещении детей с ВИЧ турбазы принёс извинения
Ранее стало известно о возбуждении СК уголовного дела о нарушении равенства прав человека после отказа турбазы Нижегородской области принять на отдых детей с ВИЧ-инфекцией.
Обновлено в 07:34
Футбол
Модель, выбежавшая на поле в финале Лиги чемпионов, будет оштрафована
Американская модель и актриса Кинси Волански, которая выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпулем» (0:2), будет подвергнута штрафу.
Обновлено в 10:31
Политика
Путин и Си Цзиньпин встретились в Кремле
Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию начался с церемонии официальной встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 07:59
Политика
В Воронеже установили «надгробие Путину»
В Воронеже установили "надгробие" Путину На эпитафии написано: "Путин В. В. сказочный вор и лжец, политический труп 1952-2019" # надгробиеПутину pic.twitter.com / f3NZd3Cbb4 — Агит Россия (@ agit_ru) 5 июня 2019 г. Ранее "надгробия Путина" появлялись в Екатеринбурге и Петербурге.
Обновлено в 09:36
Культура
Кинокомпанию, которая судится с BadComedian, могут проверить
Депутат Государственной думы Валерий Рашкин от КПРФ отправил запрос Генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой просит проверить законность получения господдержки киностудией KD Studios (бывшая Kinodanz), которая подала в суд на видеоблогера Евгения Баженова (BadComedian), сообщает РБК.
Обновлено в 06:43
Политика
Принц Гарри встретился с Дональдом Трампом, оскорбившим Меган Маркл
Супруг Меган Маркл явно был не в восторге от общения с президентом США, ведь ранее политик оскорбил его возлюбленную.
Обновлено вчера в 19:30
Экономика
В Москве выставили на торги гостиницу «Пекин»
Девелоперская компания "Галс-девелопмент" выставила на открытые торги московскую гостиницу "Пекин".
Обновлено в 03:47
Происшествия
Задержан начальник колонии Копейска
5 июня сотрудники ФСБ задержали за взятку начальника колонии № 15 Копейска Владимира Ульянова.
Обновлено в 15:58
Авто
Названа стоимость кроссовера Haval F7 российской сборки
Обновлено в 06:00
Интернет
Google оспорил в суде штраф Еврокомиссии на 1,5 млрд евро
Ранее компанию наказали за нарушение закона о конкуренции Компания Google оспорила в Европейском суде общей юрисдикции в Брюсселе штраф на 1,49 млрд евро, который ранее наложила Еврокомиссия.
Обновлено в 08:52
Политика
Постпреды стран ЕС одобрили продление санкций против РФ по Крыму
Постпреды стран ЕС одобрили продление ограничительных мер в отношении России из-за присоединения Крыма, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
Обновлено в 11:22