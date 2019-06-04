Экономика

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота ВенесуэлыГазета.Ru 16:07

По данным агентства, речь идет о кредите, который Венесуэла получила от банка в 2016 году. Как отмечается, Deutsche Bank решил прекратить действие кредитного договора. При этом в 2016 году Венесуэла получила от банка $750 млн, оставив в качестве залога золото.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ сообщили, что Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота

РИА Новости17:01

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы

Газета.Ru16:07

Bloomberg: Deutsche Bank конфисковал 20 т венесуэльского золота

ТАСС15:55

СМИ: Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота

Росбалт17:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 17:36, Ашберн
Происшествия

Задержан первый подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца ГРУ

Обновлено вчера в 17:00
Шоу-бизнес

Ирина Безрукова отказалась ехать на «Кинотавр» за свой счет

Обновлено в 07:47
Происшествия

Бари Алибасов экстренно госпитализирован с отравлением

Обновлено в 16:07
Футбол

«Лион» опроверг договоренность с «Реалом» о трансфере Менди

«Лион» выступил с официальным заявлением относительно будущего защитника Ферлана Менди.
Обновлено в 16:08
Финансы

Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России на 2019 год

Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России в 2019 году с 1,4 до 1,2%. Об этом говорится в докладе ВБ «Перспективы мировой экономики» за июнь.
Обновлено в 16:17
Музыка

Jay-Z стал первым рэпером, заработавшим более $1 млрд

Forbes проинформировал о том, что американский рэпер Jay-Z стал первым хип-хоп артистом, чье состояние превысило $1 млрд.
Обновлено вчера в 15:46
Наука

Защищающая от ВИЧ мутация увеличивает детям риск смерти от всех причин

Исследование показало, что присвоенная мутация CCR5-Δ32 может сократить жизнь девочек.
Обновлено в 05:15
Футбол

Старридж и Морено покинут «Ливерпуль»

Обновлено в 12:29
Армия и оружие

В ЛНР обвинили Зеленского в усилении обстрелов Донбасса

Обновлено в 08:03
Политика

Украинского политолога навсегда выгнали из ток-шоу на «России 1»

Во время трансляции вечернего эфира ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал.
Обновлено в 12:51
Гаджеты

Смартфон Vivo Y12: четыре камеры, АКБ на 5000 мАч и чип Helio P22

Обновлено в 16:01
Политика

В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса

Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
Обновлено в 12:36
Авто

Новый кроссовер Kia получит название Seltos

Уже давно не секрет, что компания Kia разработала новый компактный кроссовер, который должен стать альтернативой Hyundai Creta.
Обновлено в 00:34
Футбол

Витсель: надеюсь, Азар перейдёт в «Реал» и проявит себя там

Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Бельгии Аксель Витсель высказался по поводу возможного перехода хавбека «Челси» и бельгийской национальной команды Эдена Азара в мадридский «Реал».
Обновлено в 17:08
Политика

Зеленский заявил о необходимости противодействия «Северному потоку 2»

Обновлено в 15:11
Происшествия

На съемках бондианы произошел взрыв

Контролируемый взрыв на съемках 25-го фильма о Джеймсе Бонде частично разрушил декорации и ранил одного из членов съемочной группы.
Обновлено в 16:58
Происшествия

В Аргентине мужчина почти 20 лет держал жену в заточении

Суд Аргентины вынес решение о предварительном заключении на 60 дней в отношении 57-летнего мужчины, который в течение 19 лет держал в заключении свою жену, сообщает телеканал TN.
Обновлено в 15:59
Шоу-бизнес

Наталья Рудова в юности подрабатывала «официанткой-посудомойкой»

Звезда сериала «Татьянин день» объяснила аудитории, что она не родилась с «золотой ложкой во рту», и всего в жизни добились самостоятельно, однако до этого она не брезговала никаким трудом, подрабатывая во времена студенчества «официанткой-посудомойкой».
Обновлено в 10:23
Происшествия

В отношении Депардье закрыли дело об изнасиловании

Прокуратура Парижа закрыло дело о домогательствах и изнасиловании в отношении французского актера Жерара Депардье.
Обновлено в 13:19
Армия и оружие

Обнародованы данные о мощности испытанной в КНДР ядерной бомбы

Обновлено в 17:00
Футбол

Игнашевич стал тренером «Торпедо»

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич стал главным тренером московского «Торпедо». Об этом сообщается на сайте команды.
Обновлено в 14:40
Общество

Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку

Обновлено в 07:09
Спорт

Российские волейболистки сыграют с Бельгией в Лиге Наций

Накануне российские волейболистки проиграли команде Турции со счетом 0:3, сборной Японии с тем же счетом, а также сборной Германии, тоже в трех партиях.
Обновлено в 06:15
Экономика

Путин поддержал изменение правил о банковской тайне для застройщиков

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании президента Владимира Путина с членами правительства во вторник предложил предоставить региональным властям возможность мониторинга банковских операций застройщиков.
Обновлено в 15:32
Футбол

Мать Неймара попросила простить обвинившую его в изнасиловании девушку

Мать форварда "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймара Надин Сантос попросила футболиста простить девушку, обвинившую его в изнасиловании, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:56
Кино

В России снимут сериал про Чернобыль в ответ на американскую версию

В России снимут собственный сериал про катастрофу на чернобыльской АЭС в ответ на американскую версию.
Обновлено в 17:05
Авто

АвтоВАЗ отзывает в России 933 автомобиля Lada XRAY

ПАО "АвтоВАЗ" отзывает 933 автомобиля Lada XRAY, выпущенных с января этого года. Информацию сообщил Росстандарт.
Обновлено в 11:11
Авто

Ford завершил в Набережных Челнах производство автомобилей

Напомним, что Ford в рамках реструктуризации бизнеса покидает российский рынок легковых автомобилей.
Обновлено в 11:37
Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в Москве

На юго-западе Москвы из-за взрыва кондиционера загорелась квартира. В результате пожара погибли четыре человека, в том числе двое детей.
Обновлено в 07:04
Политика

Савченко сравнила заявления Зеленского с выступлениями Порошенко

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко сравнила заявления президента Владимира Зеленского в Брюсселе с выступлениями прошлого украинского лидера Петра Порошенко.
Обновлено в 17:07
Как работают Яндекс.Новости?
Переворот в ВенесуэлеБольше новостей по теме
Главное