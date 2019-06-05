Экономика

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн залогового золота ВенесуэлыBFM.ru вчера в 22:09

Германский Deutsche Bank конфисковал 20 тонн залогового золота, принадлежащего Венесуэле.
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Deutsche Bank принудил Венесуэлу расстаться с тоннами золота - СМИ

Царьградвчера в 17:53

Германия конфисковала у Венесуэлы тонны золота

Эхо Москвы03:02

Что случилось этой ночью: среда, 5 июня

Интерфакс00:30

Bloomberg узнал о конфискации Deutsche Bank 20 т венесуэльского золота

РБКвчера в 20:55

Почему Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы

Газета.Ru03:02

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота

Ведомостивчера в 17:48

Bloomberg: Deutsche Bank конфисковал 20 т венесуэльского золота

ТАССвчера в 15:55
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Происшествия

Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии

Продюсер Бари Алибасов находится в реанимации в НИИ скорой помощи им. Н. Склифосовского.
Обновлено в 02:15
Футбол

УЕФА оштрафовал девушку, выбежавшую на поле в финале ЛЧ

Обновлено в 05:22
Происшествия

В Германии потерпел крушение воздушный шар

Обновлено в 05:46
Политика

Трамп допустил военный удар по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов вести переговоры с президентом Ирана Хасаном Роухани, но допускает, что США могут нанести военный удар по исламской республике, передает Reuters.
Обновлено в 02:49
Происшествия

Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России

Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Культура

Суд продолжит рассматривать иск Kinodanz к BadComedian

Красногорский районный городской суд Московской области продолжит рассматривать иск кинокомпании Kinodanz к блогеру Евгению Баженову (BadComedian).
Обновлено в 05:45
Политика

Зеленский назвал главу Еврокомиссии теплым дядькой

Президент Украины Владимир Зеленский назвал главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера теплым дядькой и классным мужиком.
Обновлено в 06:56
Общество

Мэр Омска упала в грязь во время инспекции

Обновлено в 06:18
Политика

Аваков не уйдет в отставку из-за гибели ребенка от пуль полицейских

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не намерен подавать заявление об отставке после гибели пятилетнего мальчика, в смерти которого подозревают двух полицейских.
Обновлено в 06:41
Общество

Минприроды: Косаток и белух выпустят из «китовой тюрьмы» до конца лета

В июле-августе животных из "китовой тюрьмы" в бухте Средней Приморского края планируют выпустить на волю.
Обновлено в 05:13
Футбол

Неймар может пропустить Кубок Америки

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар может пропустить стартующий 14 июня Кубок Америки из-за обвинений в изнасиловании девушки.
Обновлено в 06:42
Футбол

«Рубин» подтвердил уход Бердыева с должности главного тренера клуба

Ранее сообщалось, что Бердыев отправлен в отставку с поста главного тренера «Рубина».
Обновлено в 06:47
Происшествия

Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-спецназовца

Обновлено вчера в 06:38
Экономика

Покупателям, которые откажутся от пластиковых пакетов, сделают скидки

Минприроды России вместе с экспертами разрабатывает введение в торговых сетях системы скидок покупателям, которые отказываются от пакетов из пластика, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 03:48
Политика

Половина украинцев одобрила работу нового президента Зеленского

Работу Верховной рады оценил отрицательно 91% опрошенных. Кроме того, 88% украинцев хотят радикальных изменений в стране.
Обновлено в 07:23
Политика

Савченко предупредила, чем грозит Украине вступление в НАТО

Савченко напомнила, что в преддверии выборов Зеленский говорил о референдуме по вопросу вступления в НАТО и ЕС.
Обновлено в 02:55
Происшествия

На Кольцевой автодороге в Петербурге произошла массовая авария

Обновлено в 05:16
Политика

Путин принял отставку губернатора Астраханской области

Президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, назначив временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Бабушкина.
Обновлено в 06:48
Армия и оружие

Российские инженеры рассказали о создаваемом ими гравитационном оружии

Обновлено в 03:57
Общество

В шашлыках найдены фекалии и опасные бактерии

Во всех образцах продукции найдены бактерии группы кишечной палочки, что говорит о фекальном загрязнении.
Обновлено в 03:57
Здоровье

Названа смертельная опасность яиц

Американские ученые пришли к выводу, что частое употребление яиц увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.
Обновлено в 03:42
Здоровье

Более 700 медиков получили статус «Московский врач»

В поликлиниках и больницах Департамента здравоохранения столицы теперь насчитывается 705 специалистов, которые получили статус «Московский врач».
Обновлено в 00:17
Здоровье

В Башкирии ребенку с диабетом отказали в бесплатной инсулиновой помпе

10-летняя девочка страдает диабетом 1 типа. В связи с этим ей необходима инсулиновая помпа для специальных инъекций.
Обновлено в 07:24
Происшествия

В суде заслушали показания работника «Зимней Вишни»

Обновлено в 01:20
Шоу-бизнес

Ольга Бузова рассказала, что прервала два года воздержания

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова на презентации нового клипа рассказала о своей личной жизни.
Обновлено вчера в 19:36
Общество

На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела

Судья арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский попросил дать пояснения участника судебного процесса, приславшего в суд документы в конверте с изображением картины "Сдирание кожи с продажного судьи", следует из опубликованного определения суда.
Обновлено в 04:45
Армия и оружие

Власти ДНР заявили о предотвращении теракта в Донецке

В управлении Народной полиции самопровозглашенной ДНР заявили о предотвращении теракта. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:51
Происшествия

Прокуратуре передали дневники группы Дятлова

Отмечается, что для проверки в прокуратуру были переданы фото и дневники погибших лыжников, пишет ТАСС.
Обновлено в 03:08
Происшествия

В Дагестане под весом автомобилей рухнул мост

Находившийся в аварийном состоянии мост рухнул в Цунтинском районе Дагестана, отправив в реку Хзанор четыре автомобиля, чьи владельцы в тот момент находились в мечети.
Обновлено в 07:19
Общество

Трамп устроил в Лондоне торжественный ужин в честь принца Чарльза

Сообщается, что всего на прием были приглашены шестьдесят гостей Президент США Дональд Трамп устроил торжественный ужин в резиденции американского посла в Риджентс-парке в Лондоне, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:27
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