Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота ВенесуэлыГазета.Ru вчера в 16:07

По данным агентства, речь идет о кредите, который Венесуэла получила от банка в 2016 году. Как отмечается, Deutsche Bank решил прекратить действие кредитного договора. При этом в 2016 году Венесуэла получила от банка $750 млн, оставив в качестве залога золото.

Политика Путинское «Политбюро 2.0» может не пережить новых вызовов «Политбюро 2.0» – неформальная структура принятия решений, сложившаяся вокруг Владимира Путина, – в 2018–2019 гг. продолжало функционировать как самый влиятельный политический институт, говорится в публикуемом в среду докладе «Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна» компании «Минченко консалтинг».

Интернет Apple лишит рекламодателей доступа к электронным адресам пользователей С осени пользователи смогут регистрироваться в различных сервисах через Apple ID и не указывать свои реальные электронные адреса.

Технологии Результаты ЕГЭ школьники могут узнать «ВКонтакте» Сайт "ВКонтакте" запустил сервис, который позволит выпускникам российских школ узнать свои результаты ЕГЭ прямо в социальной сети.

Происшествия В МЧС сообщили о недопуске подкрепления к горевшему SSJ100 в Шереметьево Действующий пилот одной из авиакомпаний в беседе с «Московским комсомольцем» в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о недопуске спасателей на взлетное поле заявил ранее, что сотрудников МЧС не сразу пускают, так как в аэропорту существует «собственная, довольно мощная аварийно-спасательная служба».

Авто В Тульской области торжественно открыли автомобильный завод Haval В Тульской области сегодня, 5 июня, состоялась торжественная церемония открытия автомобильного завода Haval motor, который входит в китайский концерн Great Wall, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Политика Зеленский рассказал о смерти «имперского проекта» России Вступление Украины в Евросоюз станет смертью российского «имперского проекта», заявил украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с председателем Европейского совета Дональдом Туском.

Общество Град размером с яйцо: на Крым обрушилась непогода Непогода обрушилась на крымский полуостров в среду днем, в ряде регионов сообщают о граде и грозе.

Музыка Группа «Ленинград» выпустила новый клип Российская группа «Ленинград» выпустила клип на песню «i_$uss». Видео опубликовано на официальном канале группы в YouTube в среду, 5 июня.

Общество Трамп устроил в Лондоне торжественный ужин в честь принца Чарльза Президент США Дональд Трамп во второй день своего государственного визита в Великобританию сам выступил в роли хозяина и пригласил своих гостей, в числе которых был принц Уэльский Чарльз с супругой Камиллой, на торжественный ужин.

Экономика Помощник Путина вычислил сливших список Белоусова бизнесменов Помощник российского лидера Андрей Белоусов заявил, что знает, кто слил журналистам его предложение по изъятию сверхдоходов у металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд рублей.

Футбол 20 лет назад сборная России по футболу сенсационно обыграла Францию 5 июня 1999 года, ровно 20 лет назад, сборная России по футболу сенсационно обыграла на выезде действующих чемпионов мира французов в рамках отборочного этапа первенства континента.

Авто Audi представила универсал Audi A6 Allroad нового поколения Компания Audi представила «внедорожный» универсал Audi A6 Allroad нового поколения.

Происшествия Сотрудники ФСБ раскрыли ячейку Свидетелей Иеговы в Севастополе Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю пресекли деятельность ячейки религиозной организации Свидетели Иеговы, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ, сообщило ведомство в среду.

Политика Президент Молдавии отказался платить за российский газ Президент Молдавии Игорь Додон в интервью журналистам назвал долг Приднестровья за российский газ серьезной проблемой.

Политика Большинство украинцев поддерживают вступление страны в НАТО и ЕС Социологическая группа «Рейтинг» провела опрос жителей Украины, который показал, что большинство граждан поддерживают курс страны на вступление в Евросоюз и НАТО.

Экономика Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России Всемирный Банк сообщил о рекордном росте российской экономики в 2018 году, говорится в докладе "Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций".

Хоккей «Р-Спорт»: Йори Лехтеря перейдёт из «Филадельфии» в СКА Финский нападающий «Филадельфии» Йори Лехтеря перейдёт в СКА. Об этом сообщает «Р-Спорт», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Происшествия В Дагестане под весом автомобилей рухнул мост Находившийся в аварийном состоянии мост рухнул в Цунтинском районе Дагестана, отправив в реку Хзанор четыре автомобиля, чьи владельцы в тот момент находились в мечети.

Наука Слоны оценивают количество пищи по запаху Эксперименты, проведенные в Таиланде, показали, что индийские слоны успешно используют обоняние, чтобы определить количество пищи, не видя ее.