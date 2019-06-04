Экономика
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота ВенесуэлыГазета.Ru вчера в 16:07
По данным агентства, речь идет о кредите, который Венесуэла получила от банка в 2016 году. Как отмечается, Deutsche Bank решил прекратить действие кредитного договора. При этом в 2016 году Венесуэла получила от банка $750 млн, оставив в качестве залога золото.
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С осени пользователи смогут регистрироваться в различных сервисах через Apple ID и не указывать свои реальные электронные адреса.
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Обновлено вчера в 19:44
Экономика
Помощник Путина вычислил сливших список Белоусова бизнесменов
Помощник российского лидера Андрей Белоусов заявил, что знает, кто слил журналистам его предложение по изъятию сверхдоходов у металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд рублей.
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Косаток из «китовой тюрьмы» выпустят на волю
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Футбол
20 лет назад сборная России по футболу сенсационно обыграла Францию
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Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю пресекли деятельность ячейки религиозной организации Свидетели Иеговы, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ, сообщило ведомство в среду.
Обновлено в 06:51
Политика
Словакия анонсировала крупный контракт с Россией по МиГ-29
Обновлено в 08:00
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Президент Молдавии отказался платить за российский газ
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Социологическая группа «Рейтинг» провела опрос жителей Украины, который показал, что большинство граждан поддерживают курс страны на вступление в Евросоюз и НАТО.
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Экономика
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Всемирный Банк сообщил о рекордном росте российской экономики в 2018 году, говорится в докладе "Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций".
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Находившийся в аварийном состоянии мост рухнул в Цунтинском районе Дагестана, отправив в реку Хзанор четыре автомобиля, чьи владельцы в тот момент находились в мечети.
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Наука
Слоны оценивают количество пищи по запаху
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Судья Арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский потребовал от одного из участников судебного процесса пояснений в связи с конвертом, который последний выбрал для передачи материалов дела.
Обновлено в 05:19