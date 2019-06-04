Экономика

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота ВенесуэлыГазета.Ru вчера в 16:07

По данным агентства, речь идет о кредите, который Венесуэла получила от банка в 2016 году. Как отмечается, Deutsche Bank решил прекратить действие кредитного договора. При этом в 2016 году Венесуэла получила от банка $750 млн, оставив в качестве залога золото.
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Крупнейший банк Германии конфисковал 20 тонн венесуэльского золота

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