Экономика
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота ВенесуэлыГазета.Ru вчера в 16:07
По данным агентства, речь идет о кредите, который Венесуэла получила от банка в 2016 году. Как отмечается, Deutsche Bank решил прекратить действие кредитного договора. При этом в 2016 году Венесуэла получила от банка $750 млн, оставив в качестве залога золото.
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Происшествия
Бари Алибасова госпитализировали
Обновлено вчера в 14:58
Армия и оружие
Новый робот «Паладин» на базе БМП-3 покажут на форуме «Армия-2019»
Новый робот «Паладин» на базе БМП-3 с необитаемым отделением «Драгун» будет представлен на форуме «Армия-2019».
Обновлено вчера в 04:35
Политика
Путин и Си Цзиньпин встретятся 5 июня
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что переговоры глав России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина пройдут 5 июня.
Обновлено вчера в 09:20
Хоккей
Карло: у Хары изо рта шла кровь. Он едва мог говорить
Не знаю всего, что у него там произошло, но он едва мог говорить.
Обновлено вчера в 03:12
Происшествия
Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-спецназовца
Обновлено вчера в 06:38
Общество
В США рассказали о базе данных ФБР для распознавания лиц
"По данным ФБР, общее число фотографий лиц, доступных во всех поисковых архивах сервисов для распознавания лиц, превышает 641 миллион", - говорится в докладе.
Обновлено вчера в 23:40
Общество
Минюст предложил ввести новый вид алиментов
Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено вчера в 14:00
Авто
Новый кроссовер Kia получит название Seltos
Уже давно не секрет, что компания Kia разработала новый компактный кроссовер, который должен стать альтернативой Hyundai Creta.
Обновлено вчера в 00:34
Гаджеты
В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»
Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
Обновлено вчера в 07:40
Происшествия
Экс-полицейский арестован в США за бездействие при стрельбе в школе
Бывшего американского полицейского Скота Петерсона задержали по обвинению в бездействии и халатности.
Обновлено в 00:20
Экономика
Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России
Всемирный Банк (ВБ) сообщил о рекордном росте экономики России в 2018 году.
Обновлено вчера в 18:40
Политика
Зеленский выступил против «Северного потока-2»
Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 17:57
Общество
На сайте столичной мэрии в открытом доступе выложены домашние адреса нескольких тысяч офицеров Службы внешней разведки
На онлайн-справочнике федеральных и московских органов власти Mosopen.ru выложены документы, подписанные тогда еще мэром Москвы Юрием Лужковым, о передаче на баланс Москвы семи домов Службы внешней разведки.
Обновлено в 00:00
Общество
Стало известно о двух вариантах электронных паспортов для россиян
Первое предложение, касающееся внешнего вида электронного паспорта, подразумевает пластиковую карту (как с чипом, так и без него).
Обновлено вчера в 23:30
Армия и оружие
Украинские силовики вплотную подобрались к границе РФ
Обновлено вчера в 09:19
Гаджеты
Все смартфоны Xiaomi с экранами OLED получат цветной режим Always On Display
Вчера исполнительный директор Лэй Цзюнь (Lei Jun) оставил на своей страничке в социальной сети Weibo сообщение, которое касается функциональности всегда включенного экрана (Always On Display).
Обновлено вчера в 23:58
Шоу-бизнес
Потолстевшую Тиффани Трамп уличили в чрезмерном фотошопе
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Происшествия
В Аргентине мужчина почти 20 лет держал жену в заточении
Обновлено вчера в 15:59
Экономика
Карту «Мир» начнут принимать в странах ЕАЭС до конца 2019 года
Гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев рассказал «Известиям», что до конца 2019 года года во всех государствах ЕАЭС, а также в Таджикистане и Узбекистане будут принимать карту «Мир».
Обновлено вчера в 21:16
Шоу-бизнес
Почему работу на Первом получил Тимур Еремеев, а не Карина Мишулина
Обновлено вчера в 08:42
Политика
Зеленский отказался встать на сторону Коломойского в деле Приватбанка
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается быть на стороне бывших владельцев Приватбанка.
Обновлено вчера в 18:19
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов подписал с UFC новый контракт
Российский чемпион UFC (Ultimate Fighting Championship) в легком весе Хабиб Нурмагомедов подписал с организацией новый контракт.
Обновлено вчера в 21:31
Армия и оружие
В США заявили о «небезопасном» перехвате Су-35 американского самолета
Во вторник, 4 июня, российский многоцелевой истребитель Су-35 трижды перехватывал самолет-наблюдатель Военно-морских сил США P-8A Poseidon в международном воздушном пространстве над Средиземным морем.
Обновлено вчера в 22:34
Общество
Выпускники школ сдадут ЕГЭ по физике и иностранным языкам
Свои результаты участники ЕГЭ по физике узнают не позднее 20 июня, по иностранным языкам - не позднее 24 июня.
Обновлено вчера в 17:03
Политика
Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Киев может потерять Донбасс
Курс на вступление в Евросоюз и НАТО закреплен в конституции Украины, однако в случае реализации этого страна потеряет Донбасс, заявила депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 21:31
Космос
Астрофизики впервые «поймали» гигантскую звездную вспышку
Группа исследователей впервые обнаружила и выяснила природу мощного извержения в атмосфере активной звезды HR 9024, отмеченное интенсивной вспышкой рентгеновского излучения с последующим выбросом гигантского пузыря плазмы.
Обновлено 03 июня в 08:52
Армия и оружие
США предъявили Турции очередной ультиматум из-за С-400
Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон заявила, что Турция должна отказаться от закупки российских систем ПВО С-400.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия
В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы
30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено вчера в 05:13