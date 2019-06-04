Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота ВенесуэлыГазета.Ru вчера в 16:07

По данным агентства, речь идет о кредите, который Венесуэла получила от банка в 2016 году. Как отмечается, Deutsche Bank решил прекратить действие кредитного договора. При этом в 2016 году Венесуэла получила от банка $750 млн, оставив в качестве залога золото.

Политика Путин и Си Цзиньпин встретятся 5 июня Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что переговоры глав России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина пройдут 5 июня.

Общество В США рассказали о базе данных ФБР для распознавания лиц "По данным ФБР, общее число фотографий лиц, доступных во всех поисковых архивах сервисов для распознавания лиц, превышает 641 миллион", - говорится в докладе.

Общество Минюст предложил ввести новый вид алиментов Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.

Авто Новый кроссовер Kia получит название Seltos Уже давно не секрет, что компания Kia разработала новый компактный кроссовер, который должен стать альтернативой Hyundai Creta.

Гаджеты В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит» Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.

Происшествия Экс-полицейский арестован в США за бездействие при стрельбе в школе Бывшего американского полицейского Скота Петерсона задержали по обвинению в бездействии и халатности.

Экономика Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России Всемирный Банк (ВБ) сообщил о рекордном росте экономики России в 2018 году.

Политика Зеленский выступил против «Северного потока-2» Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».

Общество На сайте столичной мэрии в открытом доступе выложены домашние адреса нескольких тысяч офицеров Службы внешней разведки На онлайн-справочнике федеральных и московских органов власти Mosopen.ru выложены документы, подписанные тогда еще мэром Москвы Юрием Лужковым, о передаче на баланс Москвы семи домов Службы внешней разведки.

Общество Стало известно о двух вариантах электронных паспортов для россиян Первое предложение, касающееся внешнего вида электронного паспорта, подразумевает пластиковую карту (как с чипом, так и без него).

Гаджеты Все смартфоны Xiaomi с экранами OLED получат цветной режим Always On Display Вчера исполнительный директор Лэй Цзюнь (Lei Jun) оставил на своей страничке в социальной сети Weibo сообщение, которое касается функциональности всегда включенного экрана (Always On Display).

Политика Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1» Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Экономика Карту «Мир» начнут принимать в странах ЕАЭС до конца 2019 года Гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев рассказал «Известиям», что до конца 2019 года года во всех государствах ЕАЭС, а также в Таджикистане и Узбекистане будут принимать карту «Мир».

Политика Зеленский отказался встать на сторону Коломойского в деле Приватбанка Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается быть на стороне бывших владельцев Приватбанка.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов подписал с UFC новый контракт Российский чемпион UFC (Ultimate Fighting Championship) в легком весе Хабиб Нурмагомедов подписал с организацией новый контракт.

Армия и оружие В США заявили о «небезопасном» перехвате Су-35 американского самолета Во вторник, 4 июня, российский многоцелевой истребитель Су-35 трижды перехватывал самолет-наблюдатель Военно-морских сил США P-8A Poseidon в международном воздушном пространстве над Средиземным морем.

Общество Выпускники школ сдадут ЕГЭ по физике и иностранным языкам Свои результаты участники ЕГЭ по физике узнают не позднее 20 июня, по иностранным языкам - не позднее 24 июня.

Политика Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Киев может потерять Донбасс Курс на вступление в Евросоюз и НАТО закреплен в конституции Украины, однако в случае реализации этого страна потеряет Донбасс, заявила депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne.

Космос Астрофизики впервые «поймали» гигантскую звездную вспышку Группа исследователей впервые обнаружила и выяснила природу мощного извержения в атмосфере активной звезды HR 9024, отмеченное интенсивной вспышкой рентгеновского излучения с последующим выбросом гигантского пузыря плазмы.

Армия и оружие США предъявили Турции очередной ультиматум из-за С-400 Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон заявила, что Турция должна отказаться от закупки российских систем ПВО С-400.