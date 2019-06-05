Экономика
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота ВенесуэлыГазета.Ru 16:07
По данным агентства, речь идет о кредите, который Венесуэла получила от банка в 2016 году. Как отмечается, Deutsche Bank решил прекратить действие кредитного договора. При этом в 2016 году Венесуэла получила от банка $750 млн, оставив в качестве залога золото.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 18:26, Ашберн
Политика
Украинского политолога навсегда выгнали из ток-шоу на «России 1»
Во время трансляции вечернего эфира ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал.
Обновлено в 12:51
Гаджеты
Гендиректор не считает Apple монополией
Apple, как отмечает её гендиректор, не располагает доминирующей позицией ни на одном рынке, доля продажи смартфонов в США составляет не больше 35% от общего объёма, а компьютеров — ещё меньше, передаёт CBS.
Обновлено в 13:07
Политика
Зеленский выступил против «Северного потока-2»
Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 17:57
Гаджеты
В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»
Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Бари Алибасов экстренно госпитализирован с отравлением
Обновлено в 16:07
Общество
В Сахалинской области не хватает денег на ремонт дворов
Привёл в пример встречу Лимаренко с населением, где звучал вопрос о ремонте двора, а жителей попросили подождать до 2025 года.
Обновлено в 18:07
Общество
Зачем беспилотники слетаются на дачные участки россиян
Летом 2019-го Росреестр активно начал использовать дроны для выявления нарушений земельного законодательства — некоторые дачники уже могли заметить беспилотники над своими участками.
Обновлено в 17:05
Политика
В Раду внесли законопроект о лишении имущества жителей Донбасса
Паспорта для жителей Донбасса В апреле Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины получать российские паспорта в упрощенном порядке.
Обновлено в 12:30
Политика
Эксперты Счетной палаты признали прозрачными лишь четыре министерства
Наиболее высокие результаты министерства и федеральные службы показали по открытости информации.
Обновлено в 17:00
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Политика
Госдеп: РФ и США не пришли к договоренности по Сирии
"РФ и США пока не пришли к договоренности относительно путей борьбы с терроризмом в САР", - говорится в сообщении.
Обновлено в 16:27
Религия
Мусульмане празднуют Ураза-байрам
Мусульмане во всем мире отмечают 4 июня один из главных праздников - Ураза-байрам.
Обновлено в 02:23
Политика
Путин поручил избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»
Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством потребовал в ближайшие несколько лет избавиться в России от такого позорного явления, как «обманутые дольщики».
Обновлено в 11:04
Политика
Помощник Путина вычислил выдавших в СМИ список Белоусова бизнесменов
Бумага, о которой идет речь, уточнил Белоусов, утекла из правительства и попала к бизнесменам, чьи компании находились в списке.
Обновлено в 18:07
Происшествия
Сообщения о взрывах в Дзержинске признали фейковыми
Три взрыва прогремели в одном из цехов завода «Кристалл» в Дзержинске 1 июня. Площадь разрушений составила 800 квадратных метров.
Обновлено в 12:28
Происшествия
В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы
30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Пенсионерка погибла под колесами поезда метро в Москве
Ранее сообщалось, что восемнадцатилетний молодой человек упал на путь на станции метро "Арбатская" в Москве перед приходящим поездом и смог выжить.
Обновлено в 17:25
Общество
17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах
В Нидерландах 17-летняя девушка по имени Ноа Потховен прибегла к эвтаназии, которая является легальной на территории страны.
Обновлено в 14:24
Общество
«Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ выдать ключи шифрования
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что ФСБ якобы запросила ключи шифрования "Яндекс.Почты" и "Яндекс.Диска", но получила отказ, так как это может дать доступ к паролям пользователей всей экосистемы "Яндекса".
Обновлено в 08:56
Шоу-бизнес
Певица Ани Лорак уволила всю свою команду
Певица Ани Лорак попрощалась с собственной командой. Артистка уволила концертного директора Михаила Успенского и его супругу Екатерину.
Обновлено в 07:57
Общество
В России предложили ввести новый вид алиментов
Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено в 14:00
Общество
Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку
Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.
Обновлено в 07:09
Музыка
Jay-Z стал первым рэпером, заработавшим более $1 млрд
Forbes проинформировал о том, что американский рэпер Jay-Z стал первым хип-хоп артистом, чье состояние превысило $1 млрд.
Обновлено вчера в 15:46
Авто
Новый кроссовер Kia получит название Seltos
Уже давно не секрет, что компания Kia разработала новый компактный кроссовер, который должен стать альтернативой Hyundai Creta.
Обновлено в 00:34
Футбол
«Гранада» вернулась в высший дивизион Испании
"Гранада" сыграет в ла лиге в следующем сезоне.
Обновлено в 17:58
Шоу-бизнес
Певица Валерия осудила детский «Голос» и действия Алсу
Обновлено в 09:32
Кино
В России снимут сериал про Чернобыль в ответ на американскую версию
В России снимут собственный сериал про катастрофу на чернобыльской АЭС в ответ на американскую версию.
Обновлено в 17:05
Шоу-бизнес
Внебрачный сын Спартака Мишулина станет ведущим Первого канала
Тимур Еремеев, неоднократно пытавшийся доказать, что является сыном актера Спартака Мишулина, станет ведущим нового шоу на Первом канале, сообщает StarHit.
Обновлено в 01:31