Экономика
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота ВенесуэлыГазета.Ru 16:07
По данным агентства, речь идет о кредите, который Венесуэла получила от банка в 2016 году. Как отмечается, Deutsche Bank решил прекратить действие кредитного договора. При этом в 2016 году Венесуэла получила от банка $750 млн, оставив в качестве залога золото.
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