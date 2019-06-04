Экономика
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота ВенесуэлыГазета.Ru 16:07
По данным агентства, речь идет о кредите, который Венесуэла получила от банка в 2016 году. Как отмечается, Deutsche Bank решил прекратить действие кредитного договора. При этом в 2016 году Венесуэла получила от банка $750 млн, оставив в качестве залога золото.
Читать в источнике
Оценить69
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 23:44, Ашберн
Происшествия
Бари Алибасова госпитализировали
Обновлено в 14:58
Кино
На съемках фильма о Джеймсе Бонде произошел взрыв
Обновлено в 22:48
Политика
В Счетной палате предложили создать новый госорган по вопросам открытости власти
Как передает ТАСС, эксперты Счетной палаты предложили учесть опыт «открытого правительства» времен президенства Дмитрия Медведева.
Обновлено в 18:06
Шоу-бизнес
Танец жениха на «Давай поженимся» заставил Гузееву перекреститься
В конце передачи Наталья выбрала не Монгола и не Эдуарда, а третьего жениха — Александра.
Обновлено вчера в 12:59
Общество
ФСБ заинтересовалась победителями исторического конкурса
Учителей и школьников спрашивают, как распространяется информация о конкурсе, требуют предоставить работы участников всех лет, а также настойчиво рекомендуют прекратить сотрудничество с «Мемориалом», который является организатором мероприятия.
Обновлено в 15:27
Кино
Тор из «Мстителей» сообщил об уходе из кино
Актер Крис Хемсворт, снявшийся в серии фильмов «Мстители» в роли Тора, заявил об уходе из кино на положительный срок, пишет Лента.ру.
Обновлено в 07:04
Общество
Минюст предложил ввести новый вид алиментов
Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала, что прервала два года воздержания
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова на презентации нового клипа рассказала о своей личной жизни.
Обновлено в 19:36
Шоу-бизнес
Тимур Еремеев стал ведущим нового скандального шоу на Первом канале
Обновлено вчера в 15:55
Транспорт
Шереметьево: Система обработки багажа работает штатно
Система обработки багажа в аэропорту Шереметьево работает штатно, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе воздушной гавани.
Обновлено 02 июня в 04:27
Политика
Зеленский отказался встать на сторону Коломойского в деле Приватбанка
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается быть на стороне бывших владельцев Приватбанка.
Обновлено в 18:19
Экономика
Карту «Мир» начнут принимать в странах ЕАЭС до конца 2019 года
Гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев рассказал «Известиям», что до конца 2019 года года во всех государствах ЕАЭС, а также в Таджикистане и Узбекистане будут принимать карту «Мир».
Обновлено в 21:16
Шоу-бизнес
Потолстевшую Тиффани Трамп уличили в чрезмерном фотошопе
Обновлено в 23:30
Футбол
«Лион» опроверг информацию о продаже Менди в «Реал»
«Лион» выступил с заявлением, в котором опроверг сообщения о договоренности с мадридским «Реалом» по трансферу защитника Ферлана Менди.
Обновлено в 16:53
Общество
Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку
Обновлено в 07:09
Экономика
Абоненты оплатили отмену роуминга
На фоне отмены роуминга увеличение выручки операторов замедлилось, но, если они не станут снова развязывать ценовых войн, темпы роста их мобильно-сервисных доходов сохранятся на уровне 1–3%, не считая Tele2, который пока сохраняет двухзначные темпы, рассуждает он.
Обновлено в 17:58
Политика
Пушков: Зеленский идет по стопам Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский продолжает политику экс-президента Петра Порошенко в борьбе с проектом газопровода «Северный поток — 2», заявил член Совета Федерации Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Обновлено в 19:54
Культура
BadComedian объяснил опасность его поражения в суде
Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, не планирует удалять свой ролик по требованию кинокомпании Kinodanz.
Обновлено в 10:28
Происшествия
В Москве проверяют более 200 объектов после сообщений о минировании
В Москве проверяют анонимные интернет-сообщения о минировании более 200 объектов в разных частях города, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 11:06
Общество
В Генпрокуратуре предупредили об угрозе мусорного коллапса
"Ситуация еще не приобрела неотвратимого характера, ее можно и нужно решать, иначе она может приобрести масштаб настоящего коллапса", — заключил Буксман.
Обновлено в 08:21
Происшествия
В Петербурге произошёл пожар на складе строительных материалов
В МЧС заявили о возгорании на складе строительных материалов в Санкт-Петербурге. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 23:31
Здоровье
Эксперты назвали самые полезные ягоды
Обновлено в 22:36
Космос
У спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем
Сообщается, что у аппарата возникли проблемы с одним из двигателей.
Обновлено в 08:48
Шоу-бизнес
Валерия осудила Алсу за участие ее дочери в «Голосе»
Напомним, изначально победа Микеллы Абрамовой, дочери Алсу, была аннулирована после пересмотра итогов голосования, в котором выявили признаки мошенничества.
Обновлено в 15:53
Общество
Рианна стала самой богатой певицей в мире по версии Forbes
Американская певица Робин Рианна Фенти, более известная как Рианна, стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире.
Обновлено в 22:37