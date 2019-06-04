Экономика

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золотаИнтерфакс 20:23

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота, оставленных в качестве залога по кредиту 2016 года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
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СМИ: Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота

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