Экономика
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золотаИнтерфакс 20:23
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота, оставленных в качестве залога по кредиту 2016 года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
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Финансы
Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России
Согласно размещенной информации, в 2018 году экономика России достигла максимума за шесть лет, а ее рост составил 2,3%.
Обновлено в 20:32
Происшествия
ГП потребовала удалить ряд фейков о взрывах в Дзержинске в соцсетях
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры внес в реестр запрещенной информации несколько сообщений в соцсетях о ЧП на заводе "Кристалл" в нижегородском Дзержинске, ссылки на эти сообщения должны быть незамедлительно удалены, сообщил РИА Новости во вторник пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.
Обновлено в 13:07
Здоровье
В Улан-Удэ ликвидируют Детскую клиническую больницу
Как сообщает пресс-секретарь главы региона, ДКБ ликвидируют как самостоятельное учреждение и присоединят к ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница».
Обновлено в 11:10
Наука
Ученые создали энергоемкий органический катод для аккумуляторов
Российские ученые из Центра энергетических наук и технологий Сколтеха, Института проблем химической физики РАН и Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева разработали новый материал для катодов, применяемых в быстрозаряжаемых металл-ионных аккумуляторах.
Обновлено вчера в 11:18
Футбол
СМИ: «Удинезе» подпишет защитника ЦСКА
Защитник московского ЦСКА Родриго Бекао в летнее трансферное окно может перейти в клуб из чемпионата Италии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:33
Политика
Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления
Украинского эксперта навсегда отстранили от участия в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" за оскорбления оппонента во время трансляции.
Обновлено в 17:52
Происшествия
Четыре человека пострадали в результате взрыва гранаты на Кубани
Граната взорвалась в городе Гулькевичи Краснодарского края, в результате взрыва пострадали четыре человека, передает телеканал «Кубань-24».
Обновлено в 20:28
Спорт
Сергей Семак сделал предложение своей бывшей жене
Тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак сделал романтическое предложение Анне Семак.
Обновлено в 17:14
Политика
Эрдоган опроверг отказ от С-400
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не откажется от приобретения российских комплексов противовоздушной обороны С-400.
Обновлено в 03:08
Армия и оружие
РВСН поставят на боевое дежурство «Ярсы» и «Авангард»
Постановка на боевое дежурство ракетных комплексов «Ярс» и «Авангард» планируется РВСН в 2019 году, сообщили в Минобороны РФ.
Обновлено в 19:42
Культура
В Минкультуры РФ прокомментировали судебный иск Kinodanz к BadComedian
В Министерстве культуры РФ сделали заявление по поводу судебного иска кинокомпании Kinodanz к блогеру Евгению Баженову, известному, как BadComedian.
Обновлено в 19:52
Политика
На акцию протеста за отставку премьера вышли 120 тысяч жителей Праги
Самым крупным митингом последних 30 лет стала акция, на которую собрались более 120 тысяч чехов.
Обновлено в 19:48
Общество
Из-за отсутствия федеральных денег область потратит на сахалинские дороги свои 4 миллиарда
Расходы на строительство и реконструкцию дорог в области увеличились на 4 миллиарда рублей.
Обновлено в 17:51
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC
Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с организацией.
Обновлено в 15:30
Баскетбол
Лайонел Холлинз войдет в тренерский штаб «Лейкерс»
Холлинз ранее работал главным тренером «Мемфиса» и «Бруклина». Ранее к тренерскому штабу «озерников» присоединился Джейсон Кидд.
Обновлено в 17:11
Происшествия
Бари Алибасов экстренно госпитализирован с отравлением
Известный продюсер Бари Алибасов экстренно госпитализирован в институт имени Склифосовского, передает сайт kp.ru.
Обновлено в 16:07
Кино
На съемках нового фильма о Джеймсе Бонде произошел взрыв
На съемках 25-го фильма о Джеймсе Бонде произошел взрыв. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте саги.
Обновлено в 19:45
Финансы
Плохому заемщику ничего не мешает
Банки в начале 2019-го стали охотнее выдавать ссуды «плохим» заемщикам.
Обновлено в 17:03
Происшествия
В США арестовали полицейского за бездействие во время перестрелки в школе
В Соединенных Штатах арестовали полицейского охранника школы в американском Паркланде (штат Флорида), где в феврале 2018 один из бывших учеников убил 17 человек, по обвинениям в преступной халатности, сообщает пресс-служба департамента правоохранительных органов штата.
Обновлено в 20:11
Здоровье
Препараты должны быть доступны для всех
Успех лечения большинства заболеваний зависит от того, насколько доступны пациентам эффективные современные лекарства.
Обновлено в 15:10
Общество
«Яндекс» отказался выдать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей
Компания «Яндекс» отказалась передать ФСБ ключи шифрования сервисов «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Почта».
Обновлено в 02:58
Происшествия
В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы
30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Религия
Мусульмане празднуют Ураза-байрам
Мусульмане во всем мире отмечают 4 июня один из главных праздников - Ураза-байрам.
Обновлено в 02:23
Политика
Гендиректор не считает Apple монополией
Apple, как отмечает её гендиректор, не располагает доминирующей позицией ни на одном рынке, доля продажи смартфонов в США составляет не больше 35% от общего объёма, а компьютеров — ещё меньше, передаёт CBS.
Обновлено в 13:07
Здоровье
Большинство регионов не смогли выполнить майский указ президента
По итогам проверки, Счетная палата пришла к выводу, что почти 60% российских регионов провалили майский указ президента РФ, касающийся заработных плат медицинского персонала.
Обновлено вчера в 09:30
ЖКХ
На Сахалине все еще думают, брать деньги за мусор с человека или с квадратного метра
80-летнюю Зинаиду Снеткову, проживающую в областном центре по улице Поповича, волновало, что в ее родном дворе контейнеры для мусора стоят не на положенном месте.
Обновлено в 19:25