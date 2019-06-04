Экономика
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота ВенесуэлыГазета.Ru 16:07
По данным агентства, речь идет о кредите, который Венесуэла получила от банка в 2016 году. Как отмечается, Deutsche Bank решил прекратить действие кредитного договора. При этом в 2016 году Венесуэла получила от банка $750 млн, оставив в качестве залога золото.
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Футбол
Ферлан Менди проходит медосмотр для «Реала»
23-летний футболист уже проходит медосмотр для мадридского клуба. Врач «Реала» прибыл для этого во Францию.
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Кино
«Чернобыль» стал самым рейтинговым сериалом всех времен на IMDb
Обновлено в 19:08
Здоровье
Медики рассказали, какие ягоды самые полезные
Обновлено в 20:53
Космос
У спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем
Сообщается, что у аппарата возникли проблемы с одним из двигателей.
Обновлено в 08:48
Общество
ФСБ заинтересовалась победителями исторического конкурса
Учителей и школьников спрашивают, как распространяется информация о конкурсе, требуют предоставить работы участников всех лет, а также настойчиво рекомендуют прекратить сотрудничество с «Мемориалом», который является организатором мероприятия.
Обновлено в 15:27
Общество
Forbes определил самую богатую женщину в мире музыки
Forbes назвал самой богатой женщиной в мире музыки 31-летнюю певицу Рианну.
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Политика
Осипов высказал своё мнение о прямых выборах мэра Читы
Врио губернатора Забайкальского Александр Осипов высказал свое мнение относительно возможного возвращения прямых выборов мэра Читы.
Обновлено в 21:53
Общество
Роструд напомнил о следующей короткой рабочей неделе
Следующие длинные выходные граждан РФ ждут в ноябре. Они будут отдыхать со 2 по 4 ноября в связи с Днем народного единства.
Обновлено вчера в 05:25
Политика
Политологи сообщили об изменениях в «ближнем круге» Путина
Кто входит в ближний круг Путина В докладе говорится о произошедшей за последние несколько лет ротации в "Политбюро 2.0".
Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес
Алла Пугачева нарисовала дочь Лизу
Лиза предложила маме нарисовать ее, Лизу, цветными красками. Аллы Борисовна охотно согласилась, и принялась вырисовывать облик дочери.
Обновлено в 08:40
Политика
Зеленский назвал слухами заявления о дефолте на Украине
По словам украинского президента, все, что касается дефолта, является слухами.
Обновлено в 14:49
Армия и оружие
Китай назвал российский Су-57 отсталым и потому никому не нужным
«Производство Т-50 (Су-57 – прим. ред.) значительно отстает от Chengdu J-20», – отмечает издание «Sina», ссылаясь на тот факт, что именно из-за неготовности российского истребителя, он не нужен ни Индии, ни какой-либо иной стране мира.
Обновлено в 20:01
Авто
В России стартуют продажи нового Haval F7
5 июня 2019-го года на российском рынке стартуют продажи нового вседорожника Haval F7.
Обновлено в 10:52
Происшествия
В Аргентине мужчина почти 20 лет держал жену в заточении
Суд Аргентины вынес решение о предварительном заключении на 60 дней в отношении 57-летнего мужчины, который в течение 19 лет держал в заключении свою жену, сообщает телеканал TN.
Обновлено в 15:59
Происшествия
Полиция Испании рассказала о популярных способах «развода» туристов
Испания остаётся одним из наиболее популярных направлений в Европе у россиян, с начала года её посетило более 271 тысячи туристов из РФ.
Обновлено в 21:41
Армия и оружие
Эксперт оценил возможности новой противоракеты ВКС России
Заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединённой системы ПВО государств — участников СНГ 2003—2007 годов генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев в беседе с телеканалом «Звезда» оценил возможности новой российской ракеты системы противоракетной обороны.
Обновлено в 07:39
Футбол
Дело по обвинению Роналду в изнасиловании закрыто
Обновлено в 21:53
Наука
Ученые создали энергоемкий органический катод для аккумуляторов
Российские ученые из Центра энергетических наук и технологий Сколтеха, Института проблем химической физики РАН и Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева разработали новый материал для катодов, применяемых в быстрозаряжаемых металл-ионных аккумуляторах.
Обновлено вчера в 11:18
Происшествия
В Новосибирской области мальчик умер от укусов сторожевой собаки
Четырехлетний мальчик во время игры в поселке Коченево Новосибирской области пробежал слишком близко от находящейся на цепи сторожевой собаки, напавшей на него, ребенок погиб от укусов, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по региону.
Обновлено в 12:11
Религия
Мусульмане празднуют Ураза-байрам
Мусульмане во всем мире отмечают 4 июня один из главных праздников - Ураза-байрам.
Обновлено в 02:23
Авто
Новый кроссовер Kia получит название Seltos
Уже давно не секрет, что компания Kia разработала новый компактный кроссовер, который должен стать альтернативой Hyundai Creta.
Обновлено в 00:34
Происшествия
Резонансное убийство в подмосковном Путилково – как результат «социально-безответственной политики» властей
Громкое убийство в подмосковном Путилково бывшего спецназовца Никиты Белянкина является следствием «социальной политики» региональных властей, допустивших отсутствие экстренных служб и другой необходимой для населения инфраструктуры в населенном пункте.
Обновлено в 07:16
Культура
Дудь вступился за блогера BadComedian
Журналист Юрий Дудь высказался в поддержку видеоблогера BadComedian Евгения Баженова.
Обновлено в 13:40
Космос
После полета на МКС космонавты начали жаловаться на проблемы со слухом
Обновлено вчера в 10:25
Экономика
Доля «Севергрупп» в ритейлере «Лента» достигла почти 75%
Как сообщалось, 30 апреля "Севергрупп" закрыла сделку по выкупу акций "Ленты" у TPG (34,45%) и ЕБРР (7,47%), став владельцем 41,9% ритейлера.
Обновлено вчера в 06:58
Игры
Анонсирована ещё одна игра по мотивам Vampire: The Masquerade
Польская студия Draw Distance анонсировала ещё одну игру во вселенной «Старого Мира Тьмы» под названием Vampire: The Masquerade - Coteries of New York.
Обновлено в 09:58
Происшествия
Бари Алибасова госпитализировали
Обновлено в 14:58
Наука
Ученые раскрыли рецепт приготовления древнейшего пива
Китайские ученые проанализировали химический состав горшков, которые использовали древние пивовары и определили необычный рецепт первых алкогольных напитков, существовавших на Земле.
Обновлено в 20:57
Происшествия
МАК подготовил промежуточный отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный отчет о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, которое произошло 5 мая.
Обновлено в 20:32