Экономика
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золотаВедомости вчера в 17:48
Как отмечает Bloomberg, Венесуэла перестала исполнять условия соглашения – не выплачивала проценты за пользование кредитом. В результате банк решил досрочно прекратить действие соглашения (оно истекало в 2021 г.) и конфисковать золото. Представители Deutsche Bank отказались комментировать ситуацию.
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