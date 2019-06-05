Экономика
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн залогового золота ВенесуэлыBFM.ru вчера в 22:09
Германский Deutsche Bank конфисковал 20 тонн залогового золота, принадлежащего Венесуэле.
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Общество
Тимати матом ответил на обвинения в обмане Минобороны
Обновлено в 02:31
Происшествия
Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии
Продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии после того, как он нечаянно выпил отраву вместо воды.
Обновлено в 02:36
Экономика
Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга
С декабря 2018 года по май 2019 года средние расценки на мобильную связь в России поднялись на три процента, с 255 до 262 рублей в месяц.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Полиция Японии захватила крупнейшую в истории страны партию наркотиков
Полиция Япония захватила крупнейшую партию синтетических наркотиков в истории страны.
Обновлено в 00:08
Происшествия
Boeing 757-200 совершил нештатную посадку в Барнауле
Самолет Boeing 757-200, следовавший ночью 5 июня из Анталии в Барнаул, совершил посадку в аэропорту назначения в нештатном режиме, сообщает Следственный комитет в официальном канале в мессенджере WhatsApp.
Обновлено в 03:19
Общество
Предсказана скорая гибель человеческой цивилизации
Австралийские эксперты из Мельбурна подготовили доклад, согласно которому человеческая цивилизация в современном виде подошла к концу своего существования.
Обновлено в 00:37
Происшествия
Задержан один из подозреваемых в убийстве бойца спецназа ГРУ
Обновлено 03 июня в 09:11
Политика
В Забайкалье чиновников лишили личных служебных машин
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов лишил региональных чиновников закрепленных за ними персональных служебных автомобилей, сообщила РИА Новости начальник управления пресс-службы и информации главы региона Елена Назарова.
Обновлено в 02:42
Наука
«Газпром нефть» представит на ПМЭФ арт-проект на основе нейросетей
«Газпром нефть» представит на Петербургском международном экономическом форуме свой цифровой арт-проект «Трансформация!».
Обновлено в 03:15
Технологии
Пользователи сообщают о сбое в работе Facebook
В России о сбоях в работе соцсети сообщают пользователи Самары.
Обновлено вчера в 13:17
Армия и оружие
В Минобороны ответили на обвинения в перехвате американского самолета
Обновлено в 03:29
Общество
В окрестностях Берлина бушуют лесные пожары
Обновлено в 00:43
Футбол
Скончался бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) швед Леннарт Юханссон скончался в возрасте 89 лет, сообщается на сайте Шведского футбольного союза.
Обновлено в 02:49
Хоккей
Свечников о драке с Овечкиным: Он первым скинул краги
«Овечкин первым скинул краги, и я не ожидал этого», — заявил хоккеист, добавив, что он не супергерой, чтобы лезть первым.
Обновлено в 03:30
Экономика
«Ъ»: РЖД потратит €1,1 млрд на новые «Сапсаны» и их обслуживание
РЖД потратит на покупку новых поездов "Сапсан" и их обслуживание в течение 30 лет €1,1 млрд. Об этом в среду пишет газета "Коммерсантъ".
Обновлено в 00:19
Армия и оружие
Американский профессор: если США и РФ столкнутся, то только в Европе
Легвольд называет отношения РФ с США и в целом с Западом новой Холодной войной.
Обновлено в 03:58
Армия и оружие
ВСУ на Донбассе понесли самые большие потери «при Зеленском»
В штабе операции объединённых сил (бывшая «АТО») на Донбассе заявили о понесённых украинскими силовиками потерях.
Обновлено в 02:05
Политика
120 тыс. человек приняли участие в митинге против премьера Чехии
120 тыс. человек вышли на улицу с требованием об отставке с поста премьер-министра Чехии лидера политического движения АНО ("Акция недовольных граждан"), долларового миллиардера Андрея Бабиша.
Обновлено вчера в 17:11
Футбол
Следователи закрыли дело об обвинении Роналду в изнасиловании
Обновлено в 02:31
Происшествия
На Алтае школьницы заставили сверстницу пить из лужи
В Алтайском крае следственные органы проводят проверку инцидента в Бийске, где школьницы заставляли 15-летнюю девочку опускать лицо в лужу и, возможно, даже пить из нее грязную воду.
Обновлено в 02:32
Общество
Обнародован список самых грязных регионов России
Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году, согласно рейтингу российских регионов с наиболее благополучной экологической обстановкой, опубликованному экспертами общественной организации «Зелёный патруль», первое место заняла Тамбовская область.
Обновлено в 02:33
Происшествия
Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России
Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Общество
В России запустили первые вагоны с приятными ароматами
Генеральный директор ФПК Пётр Иванов на пресс-конференции в мае сообщал, что компания протестирует приятные ароматы в вагонах в ближайшее время.
Обновлено в 02:04
Политика
Зеленский не отправит на переговоры по Донбассу главу Генштаба
Украинский лидер Владимир Зеленский решил, что Генштаб на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске представит замкомандующего операцией объединенных сил Богдан Бондар, участия главы Генштаба пока не требуется.
Обновлено в 04:06
Общество
В Салехарде выпал снег в первую неделю лета
Снег выпал в Салехарде (ЯНАО) утром в среду, второй год подряд это произошло в столице региона в первую неделю лета, сообщил РИА Новости руководитель Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Артем Кошкин.
Обновлено в 01:24
Экономика
Уволенный из «Сбербанк CIB» Александр Кудрин вышел на новую работу
Бывший руководитель аналитического подразделения «Сбербанк CIB» Александр Кудрин вышел на работу в инвестиционную компанию «Атон».
Обновлено в 02:21
Космос
Каково это: упасть в черную дыру? (Forbes, США) (Forbes)
Эйнштейн выдвинул свою теорию относительности в 1915 году, а Карл Шварцшильд получил решение по невращающейся черной дыре в начале 1916 года, то есть, на пару месяцев позже.
Обновлено вчера в 17:34
Культура
Минкульт отреагировал на претензии BadComedian
Минкульт прокомментировал иск компании Kinodanz к блогеру Евгению Баженову (BadComedian), передает "Интерфакс" со ссылкой на директора департамента кинематографии министерства Ольгу Любимову.
Обновлено вчера в 08:17