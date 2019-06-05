Экономика

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота у ВенесуэлыХакасия-Информ вчера в 21:27

Немецкий «Дойче Банк» конфисковал 20 тонн золота, которые Венесуэла оставила в залог под кредит в размере 750 миллионов долларов в 2016 году, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
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