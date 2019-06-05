Экономика
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота у ВенесуэлыХакасия-Информ вчера в 21:27
Немецкий «Дойче Банк» конфисковал 20 тонн золота, которые Венесуэла оставила в залог под кредит в размере 750 миллионов долларов в 2016 году, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
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Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено в 09:02
Политика
Зеленский обратился к России из-за «обострения конфликта» в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к России, комментируя последствия обстрелов в Донбассе, где, по его словам, погибли три человека.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Британка нашла геккона в коробке с малиной
Обновлено в 13:21
Политика
Кучма: заседание по Донбассу в Минске впервые прошло конструктивно
Переговоры трёхсторонней контактной группы по Донбассу в Минске впервые прошли конструктивно, заявил представитель Киева, экс-президент Украины Леонид Кучма.
Обновлено в 13:11
Происшествия
Дацик пытался сорвать конференцию «Яблока» в Петербурге
Обновлено в 13:05
Происшествия
Суд арестовал предполагаемого убийцу бывшего спецназовца ГРУ
Красногорский городской суд арестовал предполагаемого убийцу экс-спецназовца Никиты Белянкина, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:15
Политика
Захарова пошутила о встрече Жириновского с журналисткой из США
Официальный представитель МИД Мария Захарова в фейсбуке прокомментировала встречу лидера ЛДПР Владимира Жириновского с американской журналисткой Джилл Догерти в Москве.
Обновлено в 12:45
Происшествия
Пострадавшие при учениях солдаты подали иск на 5 млн
Обновлено в 13:15
Транспорт
Минтранс призвал увеличить персонал по обработке багажа в Шереметьеве
«Руководству аэропорта настоятельно рекомендовано максимально быстро наладить все технологические процессы обслуживания и обработки багажа и при необходимости увеличить количество квалифицированного персонала на всех проблемных участках», — приводит ТАСС заявление сотрудника министерства.
Обновлено в 12:45
Футбол
Россия обыграла Иран на мемориале Гранаткина
На мемориале Валентина Гранаткина вторая сборная России U18 обыграла команду Ирана (2:1). В составе победителей дубль сделал Никита Иосифов.
Обновлено в 14:08
Здоровье
Опасные отходы из больниц в Карелии оказывались в мусорных контейнерах
Министерство здравоохранения республики закупит специальное оборудования для утилизации опасных медицинских отходов без привлечения подрядчиков, а надзорные органы вместе с Минздравом проконтролируют утилизацию медотходов из лечебных учреждений в строгом соответствии с законодательством.
Обновлено в 07:40
Общество
Мэр Омска упала в грязь во время инспекции
Мэр Омска Оксана Фадина во время объезда Советского округа города упала в лужу. Инцидент не помешал ей продолжить общение с жителями района.
Обновлено в 06:18
Наука
Генетики расшифровали геномы первых сибиряков и эскимосов
Обновлено в 13:00
Происшествия
Названа причина крушения самолета Качиньского
В Следственном комитете России заявили, что результаты осмотра обломков упавшего лайнера польского президента Леха Качиньского свидетельствуют об ошибке экипажа.
Обновлено в 13:37
Политика
Путин и Си Цзиньпин приехали в Московский зоопарк посмотреть на панд
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин побывали в новом павильоне Московского зоопарка, где поселились два бамбуковых медведя, переданные зоопарку Китаем.
Обновлено в 13:25
Политика
МВД предложило проверять сведения в загранпаспортах россиян
Министерство внутренних дел РФ предложило внести поправки в законодательство, позволяющие ведомству проверять сведения, указанные в заграничных паспортах граждан и устанавливать порядок признания этих документов недействительными, сообщает в среду ТАСС.
Обновлено в 13:19
Армия и оружие
Украина решила создать новую базу ВМС
Власти Украины планируют создать новую базу ВМС. Об этом сообщает газета "Думская".
Обновлено в 11:20
Общество
Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку
Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.
Обновлено вчера в 07:09
Космос
Спутник «Ямал-601» не вышел на рабочую орбиту
После отделения от разгонного блока «Бриз-М» спутник «Ямал-601» не сумел выйти на рабочую орбиту из-за неполадок с двигателем.
Обновлено вчера в 22:12
Общество
Определены самые грязные и чистые регионы России
Обновлено в 05:51
Игры
В Ubisoft Store началась распродажа в честь E3 2019
Ubisoft запустила распродажу в магазине Uplay, приуроченную к старту E3 2019.
Обновлено в 12:37
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом UFC
Абдель-Азиз рассказал, что после подписания нового контракта с UFC Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом в организации.
Обновлено в 02:12
Армия и оружие
Представлен первый образец новейшей самоходки для ВДВ «Лотос»
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в Ростех) представил первый опытный образец новейшего самоходного орудия для Воздушно-десантных войск "Лотос", передает корреспондент РИА Новости с церемонии выкатки.
Обновлено в 06:32
Общество
YouTube запретил шовинистические видео
Видеосервис YouTube объявил об усилении борьбы с шовинистическими материалами на своей площадке.
Обновлено в 12:58
Футбол
Финальный турнир футбольной Лиги наций стартует в Португалии
Стоит отметить, что на проведение финального турнира Лиги наций - 2018/19 претендовали также Италия и Польша.
Обновлено вчера в 17:19
Авто
Kia официально показала новый кроссовер Kia XCeed
Компания Kia опубликовала первую официальную фотографию нового кроссовера XCeed, построенного на базе модели Ceed третьего поколения.
Обновлено в 04:30
Футбол
УЕФА оштрафовал устроившую забег в финале Лиги чемпионов девушку
После появления девушки на поле стадиона «Ванда Метрополитано» на 18-й минуте матча между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» (2:0) количество подписчиков ее аккаунта в Instagram увеличилось с 300 тыс. до 2 млн.
Обновлено в 08:34