Экономика
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн залогового золота ВенесуэлыBFM.ru вчера в 22:09
Германский Deutsche Bank конфисковал 20 тонн залогового золота, принадлежащего Венесуэле.
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Происшествия
В МЧС объяснили задержку помощи при крушении SSJ-100 в Шереметьево
Замминистра МЧС Павел Барышев рассказал, что во время трагедии с самолетом SSJ-100 в Шереметьево дополнительные расчеты спасателей не сразу пустили к месту, так как была "закрыта полоса", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:54
Общество
Град размером с пятирублевую монету выпал в Симферополе
На окраине Симферополя выпал град размером с пятирублевую монету. Очевидцы прислали фото и видео в редакцию Крыминформа.
Обновлено в 08:41
Армия и оружие
В Донбассе ополченцы уничтожили автомобиль снабжения ВСУ на передовой
Днем ранее при подавлении огневых точек противника ополченцы ДНР уничтожили одного и ранили троих боевиков ВСУ.
Обновлено в 03:11
Экономика
Всемирный банк предрек замедление российской экономики
Всемирный банк заявил о рекордном росте экономики России в 2018 году - на 2,3%. Вместе с тем ВБ ухудшил свой прогноз по росту ВВП в 2019 году из-за повышения НДС, снижения объемов добычи нефти и других факторов.
Обновлено в 03:40
Общество
Определены самые грязные и чистые регионы России
Обновлено в 05:51
Шоу-бизнес
Пелагея сменила укладку и стала неузнаваемой для поклонников
Пелагея на фото позировала с длинными распущенными волосами, а ведь поклонники привыкли видеть ее с другой укладкой.
Обновлено в 10:56
Политика
Bloomberg: ЕС одобрил продление санкций в отношении России по Крыму
Издание сообщает о решении дипломатов Европейского союза продлить санкции в отношении Москвы.
Обновлено в 11:22
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ
Красногорский городской суд Московской области отправил в СИЗО на два месяца гражданина Армении Нарека Степаняна - одного из участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 11:06
Экономика
Правительство одобрило продление нулевой пошлины на экспорт пшеницы
Правительство РФ поддержало инициативу по сохранению нулевой пошлины на экспорт пшеницы на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.
Обновлено в 10:31
Общество
Малышева заявила, что природа истребляет женщин старше 50 лет
Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа избавляется от женщин старше 50 лет.
Обновлено в 10:31
Происшествия
В Москве загорелась кровля дата-центра
По данным источника агентства «Москва» в экстренных службах, горит кровля дата-центра.
Обновлено в 08:41
Политика
Глава Минздрава Украины ответила на шутку Зеленского
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун надеется, что президент Владимир Зеленский изменит свое отношение к ней после личной встречи.
Обновлено в 09:16
Футбол
Умер бывший президент УЕФА Юханссон
Ушел из жизни бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон.
Обновлено в 02:29
Происшествия
Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Обновлено в 02:15
Общество
В работе Mail.ru произошел сбой
Пользователи по всей России жалуются на перебои в работе почтового сервиса Mail.ru, следует из данных Downdetector, отслеживающего сбои в работе разных сайтов.
Обновлено в 11:10
Происшествия
Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене
Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
Обновлено в 11:17
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Футбол
Сегодня Португалия и Швейцария сыграют в полуфинале Лиги наций
Сегодня состоится первый полуфинал Лиги наций, в котором сыграют Португалия и Швейцария.
Обновлено в 06:06
Музыка
Новый клип «Ленинграда» восприняли неоднозначно
Пользователи в комментариях отмечают высокое качество клипа и обсуждают острую тему, которую Сергей Шнуров затронул в новой работе.
Обновлено в 01:21
Космос
У космического спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем
Компания "Газпром космические системы" сообщила о проблемах с двигателем космического аппарата "Ямал-601".
Обновлено вчера в 08:47
Общество
В Петербурге открывается бордель с куклами
Dolls Hotel – досуговый центр, включающий в себя первый отель с возможностью аренды секс-кукол, сервис по доставке adult-развлечений на мероприятия и вечеринки, продажа секс-кукол, VR-adult технологии и все новейшие решения в области развлечений 18+, а также полный комплекс обучения и обслуживания как физических, так и юридических лиц в тематике adult-рынка.
Обновлено в 07:24
Хоккей
СКА подписал контракт с Кагарлицким
Обновлено в 11:18
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина намерена увеличить грудь
Диана Шурыгина обнародовала в аккаунте в соцсети Instagram пост, в котором призналась, что хотела увеличить размер груди еще год назад, однако тогда врач посоветовал ей временно отложить операцию и еще раз все обдумать.
Обновлено в 06:34
Политика
Приехал поесть? В Сети появились снимки Зеленского с торжественного обеда в Брюсселе
В Сети появились фотографии с торжественного обеда в Брюсселе, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 04:15
Политика
Половина жителей Украины оказалась довольна работой Зеленского
Полностью довольны деятельностью нового президента 23%, еще 27% ответили, что они скорее довольны его работой.
Обновлено в 08:09
Игры
Первый анонс THQ Nordic к Е3 — ремейк SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom
Обновлено в 10:10
Общество
Власти Пермского края отменили закупку зонтов по шесть тысяч рублей
Губернатор Пермского края Максим Решетников поручил отменить закупку 14 зонтов-тростей за 89 тысяч рублей, которые планировалось купить для сопровождения делегаций, сообщили РИА Новости в аппарате правительства региона.
Обновлено в 10:51
Общество
Фонд борьбы с коррупцией обнаружил в центре Москвы дом, который заселили сотрудниками мэрии
Обновлено в 11:25
Культура
Блогер BadComedian рассказал о миллионном иске от кинокомпании
Обновлено вчера в 00:44
Общество
Трамп устроил в Лондоне торжественный ужин в честь принца Чарльза
Президент США Дональд Трамп во второй день своего государственного визита в Великобританию сам выступил в роли хозяина и пригласил своих гостей, в числе которых был принц Уэльский Чарльз с супругой Камиллой, на торжественный ужин.
Обновлено вчера в 19:44