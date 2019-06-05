Экономика
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн залогового золота ВенесуэлыBFM.ru вчера в 22:09
Германский Deutsche Bank конфисковал 20 тонн залогового золота, принадлежащего Венесуэле.
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Происшествия
Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Обновлено в 02:15
Происшествия
Обвиняемый по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ не признал вину
Гражданин Армении Нарек Степанян - один из участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин, - не признает вину в хулиганстве.
Обновлено в 10:28
Авто
В Тульской области торжественно открыли автомобильный завод Haval
В Тульской области сегодня, 5 июня, состоялась торжественная церемония открытия автомобильного завода Haval motor, который входит в китайский концерн Great Wall, сообщает пресс-служба региональной администрации.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Глава МВД Украины рассказал о подозреваемых в убийстве ребенка
Глава МВД подчеркнул, что, по его мнению, в этом деле должно быть пять подозреваемых — четверо тех, кто принимал участие стрельбе, и женщина, которая спрятала оружие, тем самым способствуя сокрытию преступления.
Обновлено в 11:09
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Российская группа «Ленинград» выпустила клип на песню «i_$uss». Видео опубликовано на официальном канале группы в YouTube в среду, 5 июня.
Обновлено в 01:14
Общество
Мэр Омска упала в грязь во время инспекции
Мэр Омска Оксана Фадина во время объезда Советского округа города упала в лужу. Инцидент не помешал ей продолжить общение с жителями района.
Обновлено в 06:18
Транспорт
ЦОДД предупредил об ограничении движения на западе Москвы в выходные
Движение на западе Москвы с 8 по 10 июня будет ограничено в связи с реконструкцией Филевской линии метро.
Обновлено в 10:06
Здоровье
Ученые рассказали об опасности яиц
Обновлено в 07:01
Финансы
Американский рынок вырос после намеков о снижении ключевой ставки
Соединенные Штаты могут снизить процентные ставки. На это указывают комментарии главы американского Федрезерва Джерома Пауэлла.
Обновлено в 02:15
Происшествия
Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России
Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Общество
Власти Пермского края отменили закупку зонтов по шесть тысяч рублей
Губернатор Пермского края Максим Решетников поручил отменить закупку 14 зонтов-тростей за 89 тысяч рублей, которые планировалось купить для сопровождения делегаций, сообщили РИА Новости в аппарате правительства региона.
Обновлено в 10:51
Происшествия
Дело об обвинении Роналду в изнасиловании закрыто
Рассмотрение судебного иска в отношении футболиста сборной Португалии и итальянского "Ювентус" Криштиану Роналду, обвиняемого в изнасиловании, прекращено.
Обновлено вчера в 21:10
Политика
Глава Минздрава Украины ответила на шутку Зеленского
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун надеется, что президент Владимир Зеленский изменит свое отношение к ней после личной встречи.
Обновлено в 09:16
Экономика
Помощник Путина вычислил сливших список Белоусова бизнесменов
Помощник российского лидера Андрей Белоусов заявил, что знает, кто слил журналистам его предложение по изъятию сверхдоходов у металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд рублей.
Обновлено в 03:55
Происшествия
После отказа нижегородской турбазы принять детей с ВИЧ возбуждено дело
После отказа спортивной деревни «Новинки» принять 30 ВИЧ-положительных детей для проведения мероприятия в течение трех дней, возбуждено уголовное дело по ст. 136 УК РФ («Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина»).
Обновлено в 09:19
Наука
Как развить эмоциональную адаптацию у детей, установили учёные
Учёные установили, как можно развить эмоциональную адаптацию у детей, чтобы снизить риск возникновения различных психологических проблем по достижении тинейджером 12-летнего возраста.
Обновлено вчера в 05:40
Авто
Kia официально показала кроссовер Kia XCeed
В настоящее время Kia публикует только одно изображение, показывающее боковой профиль нового XCeed.
Обновлено в 04:08
Шоу-бизнес
Саша Савельева официально объявила об уходе из «Фабрики»
Саша Савельева является не только участницей популярного вокального коллектива «Фабрика», но и любимой женой, и с недавнего времени счастливой молодой мамой.
Обновлено вчера в 15:59
Общество
Россияне смогут наблюдать редкие серебристые облака с середины июня
В Северном полушарии начался сезон наблюдения за серебристыми облаками — уникальным явлением, которое видно только ночью.
Обновлено в 09:03
Происшествия
В Швейцарии техник погиб из-за обрыва канатной дороги
Обновлено в 08:32
Происшествия
В Москве загорелась кровля дата-центра
По данным источника агентства «Москва» в экстренных службах, горит кровля дата-центра.
Обновлено в 08:41
Политика
Зеленский заявил о «смерти имперского проекта» России
Членство Украины в Евросоюзе, много лет выпрашиваемое Киевом, станет сильнейшим ударом по имперскому российскому проекту и авторитаризму Москвы, заявил 5 июня в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с главой Евросовета Дональдом Туском.
Обновлено в 10:39
Политика
На Украине заявили об угрозе трех кризисов в энергетике
Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус считает, что страна до конца года может столкнуться с серьезными энергетическими проблемами.
Обновлено в 07:02
Экономика
Сотовая связь подорожала в России после отмены роуминга
Ранее сообщалось, что глава России Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга, который обязывает операторов сотовой связи взимать единую плату с абонентов по всей стране.
Обновлено в 05:56
Армия и оружие
Крейсер «Москва» вновь вышел в море после долгих лет простоя
После перерыва на ремонт флагман Черноморского флота крейсер "Москва" отправился в море.
Обновлено в 08:29
Футбол
Медицинская служба «Спартака» признана лучшей в РПЛ
Медицинская служба Спартака заняла первое место в конкурсе на лучшую медицинскую службу премьер-лиги, сообщает официальный сайт красно-белых.
Обновлено в 07:56
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Космос
Экзолуны могут оказаться местом обитания внеземной жизни
Обновлено в 03:24