Экономика

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн залогового золота ВенесуэлыBFM.ru вчера в 22:09

Германский Deutsche Bank конфисковал 20 тонн залогового золота, принадлежащего Венесуэле.
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Немецкий Дойче Банк конфисковал у Венесуэлы 20 тонн золота

Эхо Москвы09:32

Почему Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы

Газета.Ru03:02

Bloomberg: Deutsche Bank конфисковал 20 т венесуэльского золота

ТАССвчера в 15:55

Bloomberg узнал о конфискации Deutsche Bank 20 т венесуэльского золота

РБКвчера в 20:55

Deutsche Bank принудил Венесуэлу расстаться с тоннами золота - СМИ

Царьградвчера в 17:53

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота

Ведомостивчера в 17:48

Что случилось этой ночью: среда, 5 июня

Интерфакс00:30
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 11:21, Ашберн
Происшествия

Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии

Обновлено в 02:15
Происшествия

Обвиняемый по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ не признал вину

Гражданин Армении Нарек Степанян - один из участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин, - не признает вину в хулиганстве.
Обновлено в 10:28
Авто

В Тульской области торжественно открыли автомобильный завод Haval

В Тульской области сегодня, 5 июня, состоялась торжественная церемония открытия автомобильного завода Haval motor, который входит в китайский концерн Great Wall, сообщает пресс-служба региональной администрации.
Обновлено в 08:40
Происшествия

Глава МВД Украины рассказал о подозреваемых в убийстве ребенка

Глава МВД подчеркнул, что, по его мнению, в этом деле должно быть пять подозреваемых — четверо тех, кто принимал участие стрельбе, и женщина, которая спрятала оружие, тем самым способствуя сокрытию преступления.
Обновлено в 11:09
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила новый клип

Российская группа «Ленинград» выпустила клип на песню «i_$uss». Видео опубликовано на официальном канале группы в YouTube в среду, 5 июня.
Обновлено в 01:14
Общество

Мэр Омска упала в грязь во время инспекции

Мэр Омска Оксана Фадина во время объезда Советского округа города упала в лужу. Инцидент не помешал ей продолжить общение с жителями района.
Обновлено в 06:18
Происшествия

МАК реконструировал полет сгоревшего в Шереметьево SSJ100

Обновлено в 08:53
Транспорт

ЦОДД предупредил об ограничении движения на западе Москвы в выходные

Движение на западе Москвы с 8 по 10 июня будет ограничено в связи с реконструкцией Филевской линии метро.
Обновлено в 10:06
Здоровье

Ученые рассказали об опасности яиц

Обновлено в 07:01
Финансы

Американский рынок вырос после намеков о снижении ключевой ставки

Соединенные Штаты могут снизить процентные ставки. На это указывают комментарии главы американского Федрезерва Джерома Пауэлла.
Обновлено в 02:15
Происшествия

Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России

Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Общество

Власти Пермского края отменили закупку зонтов по шесть тысяч рублей

Губернатор Пермского края Максим Решетников поручил отменить закупку 14 зонтов-тростей за 89 тысяч рублей, которые планировалось купить для сопровождения делегаций, сообщили РИА Новости в аппарате правительства региона.
Обновлено в 10:51
Происшествия

Дело об обвинении Роналду в изнасиловании закрыто

Рассмотрение судебного иска в отношении футболиста сборной Португалии и итальянского "Ювентус" Криштиану Роналду, обвиняемого в изнасиловании, прекращено.
Обновлено вчера в 21:10
Политика

Глава Минздрава Украины ответила на шутку Зеленского

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун надеется, что президент Владимир Зеленский изменит свое отношение к ней после личной встречи.
Обновлено в 09:16
Экономика

Помощник Путина вычислил сливших список Белоусова бизнесменов

Помощник российского лидера Андрей Белоусов заявил, что знает, кто слил журналистам его предложение по изъятию сверхдоходов у металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд рублей.
Обновлено в 03:55
Происшествия

После отказа нижегородской турбазы принять детей с ВИЧ возбуждено дело

После отказа спортивной деревни «Новинки» принять 30 ВИЧ-положительных детей для проведения мероприятия в течение трех дней, возбуждено уголовное дело по ст. 136 УК РФ («Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина»).
Обновлено в 09:19
Наука

Как развить эмоциональную адаптацию у детей, установили учёные

Учёные установили, как можно развить эмоциональную адаптацию у детей, чтобы снизить риск возникновения различных психологических проблем по достижении тинейджером 12-летнего возраста.
Обновлено вчера в 05:40
Авто

Kia официально показала кроссовер Kia XCeed

В настоящее время Kia публикует только одно изображение, показывающее боковой профиль нового XCeed.
Обновлено в 04:08
Шоу-бизнес

Саша Савельева официально объявила об уходе из «Фабрики»

Саша Савельева является не только участницей популярного вокального коллектива «Фабрика», но и любимой женой, и с недавнего времени счастливой молодой мамой.
Обновлено вчера в 15:59
Общество

Россияне смогут наблюдать редкие серебристые облака с середины июня

В Северном полушарии начался сезон наблюдения за серебристыми облаками — уникальным явлением, которое видно только ночью.
Обновлено в 09:03
Происшествия

В Швейцарии техник погиб из-за обрыва канатной дороги

Обновлено в 08:32
Происшествия

В Москве загорелась кровля дата-центра

По данным источника агентства «Москва» в экстренных службах, горит кровля дата-центра.
Обновлено в 08:41
Политика

Зеленский заявил о «смерти имперского проекта» России

Членство Украины в Евросоюзе, много лет выпрашиваемое Киевом, станет сильнейшим ударом по имперскому российскому проекту и авторитаризму Москвы, заявил 5 июня в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с главой Евросовета Дональдом Туском.
Обновлено в 10:39
Политика

На Украине заявили об угрозе трех кризисов в энергетике

Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус считает, что страна до конца года может столкнуться с серьезными энергетическими проблемами.
Обновлено в 07:02
Экономика

Сотовая связь подорожала в России после отмены роуминга

Ранее сообщалось, что глава России Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга, который обязывает операторов сотовой связи взимать единую плату с абонентов по всей стране.
Обновлено в 05:56
Армия и оружие

Крейсер «Москва» вновь вышел в море после долгих лет простоя

После перерыва на ремонт флагман Черноморского флота крейсер "Москва" отправился в море.
Обновлено в 08:29
Авто

Названы топ-7 самых доступных полноприводных кроссоверов с «автоматом»

Обновлено в 09:50
Футбол

Медицинская служба «Спартака» признана лучшей в РПЛ

Медицинская служба Спартака заняла первое место в конкурсе на лучшую медицинскую службу премьер-лиги, сообщает официальный сайт красно-белых.
Обновлено в 07:56
Политика

Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»

Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Космос

Экзолуны могут оказаться местом обитания внеземной жизни

Обновлено в 03:24
Как работают Яндекс.Новости?
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