Deutsche Bank конфисковал 20 тонн залогового золота ВенесуэлыBFM.ru вчера в 22:09

Происшествия Обвиняемый по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ не признал вину Гражданин Армении Нарек Степанян - один из участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин, - не признает вину в хулиганстве.

Авто В Тульской области торжественно открыли автомобильный завод Haval В Тульской области сегодня, 5 июня, состоялась торжественная церемония открытия автомобильного завода Haval motor, который входит в китайский концерн Great Wall, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Происшествия Глава МВД Украины рассказал о подозреваемых в убийстве ребенка Глава МВД подчеркнул, что, по его мнению, в этом деле должно быть пять подозреваемых — четверо тех, кто принимал участие стрельбе, и женщина, которая спрятала оружие, тем самым способствуя сокрытию преступления.

Музыка Группа «Ленинград» выпустила новый клип Российская группа «Ленинград» выпустила клип на песню «i_$uss». Видео опубликовано на официальном канале группы в YouTube в среду, 5 июня.

Общество Мэр Омска упала в грязь во время инспекции Мэр Омска Оксана Фадина во время объезда Советского округа города упала в лужу. Инцидент не помешал ей продолжить общение с жителями района.

Транспорт ЦОДД предупредил об ограничении движения на западе Москвы в выходные Движение на западе Москвы с 8 по 10 июня будет ограничено в связи с реконструкцией Филевской линии метро.

Финансы Американский рынок вырос после намеков о снижении ключевой ставки Соединенные Штаты могут снизить процентные ставки. На это указывают комментарии главы американского Федрезерва Джерома Пауэлла.

Происшествия Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Общество Власти Пермского края отменили закупку зонтов по шесть тысяч рублей Губернатор Пермского края Максим Решетников поручил отменить закупку 14 зонтов-тростей за 89 тысяч рублей, которые планировалось купить для сопровождения делегаций, сообщили РИА Новости в аппарате правительства региона.

Происшествия Дело об обвинении Роналду в изнасиловании закрыто Рассмотрение судебного иска в отношении футболиста сборной Португалии и итальянского "Ювентус" Криштиану Роналду, обвиняемого в изнасиловании, прекращено.

Политика Глава Минздрава Украины ответила на шутку Зеленского Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун надеется, что президент Владимир Зеленский изменит свое отношение к ней после личной встречи.

Экономика Помощник Путина вычислил сливших список Белоусова бизнесменов Помощник российского лидера Андрей Белоусов заявил, что знает, кто слил журналистам его предложение по изъятию сверхдоходов у металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд рублей.

Происшествия После отказа нижегородской турбазы принять детей с ВИЧ возбуждено дело После отказа спортивной деревни «Новинки» принять 30 ВИЧ-положительных детей для проведения мероприятия в течение трех дней, возбуждено уголовное дело по ст. 136 УК РФ («Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина»).

Наука Как развить эмоциональную адаптацию у детей, установили учёные Учёные установили, как можно развить эмоциональную адаптацию у детей, чтобы снизить риск возникновения различных психологических проблем по достижении тинейджером 12-летнего возраста.

Авто Kia официально показала кроссовер Kia XCeed В настоящее время Kia публикует только одно изображение, показывающее боковой профиль нового XCeed.

Шоу-бизнес Саша Савельева официально объявила об уходе из «Фабрики» Саша Савельева является не только участницей популярного вокального коллектива «Фабрика», но и любимой женой, и с недавнего времени счастливой молодой мамой.

Общество Россияне смогут наблюдать редкие серебристые облака с середины июня В Северном полушарии начался сезон наблюдения за серебристыми облаками — уникальным явлением, которое видно только ночью.

Происшествия В Москве загорелась кровля дата-центра По данным источника агентства «Москва» в экстренных службах, горит кровля дата-центра.

Политика Зеленский заявил о «смерти имперского проекта» России Членство Украины в Евросоюзе, много лет выпрашиваемое Киевом, станет сильнейшим ударом по имперскому российскому проекту и авторитаризму Москвы, заявил 5 июня в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с главой Евросовета Дональдом Туском.

Политика На Украине заявили об угрозе трех кризисов в энергетике Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус считает, что страна до конца года может столкнуться с серьезными энергетическими проблемами.

Экономика Сотовая связь подорожала в России после отмены роуминга Ранее сообщалось, что глава России Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга, который обязывает операторов сотовой связи взимать единую плату с абонентов по всей стране.

Футбол Медицинская служба «Спартака» признана лучшей в РПЛ Медицинская служба Спартака заняла первое место в конкурсе на лучшую медицинскую службу премьер-лиги, сообщает официальный сайт красно-белых.