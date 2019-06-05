Экономика
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золотаВедомости вчера в 17:48
Как отмечает Bloomberg, Венесуэла перестала исполнять условия соглашения – не выплачивала проценты за пользование кредитом. В результате банк решил досрочно прекратить действие соглашения (оно истекало в 2021 г.) и конфисковать золото. Представители Deutsche Bank отказались комментировать ситуацию.
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Экономика
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Авто
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Авто
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Обновлено в 00:48
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В Дагестане самодельный мост рухнул вместе с автомобилями
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Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Общество
Определены самые грязные и чистые регионы России
Обновлено в 05:51
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На новый четырехлетний срок на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА) был переизбран швейцарец Джанни Инфантино.
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Футбол
Дзюба сыграл против сборной России
Ранее сообщалось, что игрок сборной России не сыграет в матчах с Сан-Марино и Кипром.
Обновлено в 02:19
Политика
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СК возбудил дело из-за отмененной поездки на турбазу детей с ВИЧ
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Обновлено в 04:29
Армия и оружие
В Донбассе ополченцы уничтожили автомобиль снабжения ВСУ на передовой
Днем ранее при подавлении огневых точек противника ополченцы ДНР уничтожили одного и ранили троих боевиков ВСУ.
Обновлено в 03:11
Наука
Ученые назвали самый «здоровый» тип фигуры
Обновлено в 03:48
Общество
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Американская певица Робин Рианна Фенти, более известная как Рианна, стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире.
Обновлено вчера в 22:37
Технологии
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Экономика
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Происшествия
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Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
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Политика
Претендентов на пост мэра осталось шестеро
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Экономика
Уволенный за критику «Газпрома» аналитик нашел новую работу
Бывший аналитик Sberbank CIB Александр Кудрин, уволенный после критики «Газпрома», устроился на новую работу — в инвестиционную компанию «Атон», пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Зеленский выступил против «Северного потока-2»
Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 17:57