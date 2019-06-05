Экономика
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золотаВедомости вчера в 17:48
Как отмечает Bloomberg, Венесуэла перестала исполнять условия соглашения – не выплачивала проценты за пользование кредитом. В результате банк решил досрочно прекратить действие соглашения (оно истекало в 2021 г.) и конфисковать золото. Представители Deutsche Bank отказались комментировать ситуацию.
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Происшествия
В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы
Обновлено вчера в 05:13
Спорт
Японские фанатки признались Плющенко в любви на русском
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал фотографию с японскими любительницами фигурного катания с плакатами, на которых написана его фамилия.
Обновлено в 04:25
Экономика
В два раза выросло число жителей РФ, которым сократили зарплаты
Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, уменьшение размера своей заплаты заметили в 2018 году 18,3% жителей России.
Обновлено в 04:37
Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию
Обновлено в 03:29
Происшествия
СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье
Следственный комитет установил личность нанёсшего смертельное ранение во время драки экс-спецназовцу Никите Белянкину в Подмосковье, ему предъявлено обвинение.
Обновлено в 04:56
Транспорт
Въезд в Крым по мосту через Керченский пролив станет менее «тесным»
В Крыму запустили движение по двум полосам в каждом направлении на 14-километровом участке на подъезде к автоподходу к мосту через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 10:35
Армия и оружие
В Минобороны ответили на обвинения в перехвате американского самолета
Обновлено в 03:29
Футбол
Артем Дзюба встал на ворота в сборной России
Форвард петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба в своем Instagram опубликовал фотографию с тренировки национальной команды.
Обновлено в 00:49
Политика
Зеленский обвинил Россию в обострении в Донбассе
Обновлено в 05:05
Политика
Акимов пожелал удачи губернаторам, отсутствующим на совещании по нацпроекту
Вице-премьер Максим Акимов пожелал успеха губернаторам, которые не пришли к нему на совещание по исполнению нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
Обновлено в 05:15
Экономика
В России выросли цены на мобильную связь на фоне отмены роуминга
Отмечается, что повышение цен наблюдается во всех регионах, однако в Москве средняя цена минимального тарифа выросла лишь на 1 руб. — до 351 руб. По словам руководителя Content Review Сергея Половникова, на стоимость мобильной связи повлияла отмена роуминга внутри России и необходимость компенсировать влияние тарифов с безлимитным интернетом.
Обновлено в 05:06
Авто
В России стартовали продажи нового кроссовера Haval F7
В России стартовали продажи нового кроссовера Haval F7.
Обновлено в 05:00
Общество
Экологи назвали самые чистые и грязные регионы России
Организация «Зеленый патруль» совместно с союзом «Национальный экологический корпус» представила новый рейтинг самых чистых и самых грязных регионов России.
Обновлено в 04:32
Экономика
Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России
Всемирный Банк сообщил о рекордном росте российской экономики в 2018 году, говорится в докладе "Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций".
Обновлено в 01:25
Общество
Ведущий «России 24» признал ошибку в отношении прототипа героя «Чернобыля»
Ведущий канала "Россия 24" Стас Натанзон признал, что был неправ в отношении академика Валерия Легасова - прототипа одного из главных героев сериала "Чернобыль".
Обновлено в 05:25
Общество
Тимати матом ответил на обвинения в обмане Минобороны
Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) резко ответил на критику его коллекции одежды, выпущенной совместно с Министерством обороны России.
Обновлено в 02:31
Политика
Си Цзиньпин прибыл в Москву с государственным визитом
6-7 июня программа Си Цзиньпина продолжится в Санкт-Петербурге, где он станет главным гостем Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес
Пиар-директор Началовой рассказала об отношениях дочери певицы с отцом
Пиар-директор скончавшейся в марте певицы Юлии Началовой Анна Исаева заявила, что Евгений Алдонин не отбирал дочь Веру у бабушки и дедушки.
Обновлено вчера в 12:35
Происшествия
Следком требует ареста для Игоря Ковалева
Обновлено вчера в 21:21
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Религия
6 июня православные отпразднуют Вознесение Господне
Обновлено в 01:28
Происшествия
На Алтае школьницы заставили сверстницу пить из лужи
В Алтайском крае следственные органы проводят проверку инцидента в Бийске, где школьницы заставляли 15-летнюю девочку опускать лицо в лужу и, возможно, даже пить из нее грязную воду.
Обновлено в 02:32
Происшествия
Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России
Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
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Шоу-бизнес
Алена Водонаева объяснила, почему после развода с мужем забирает из его квартиры мебель
Алена Водонаева объяснила, почему после развода забрала у мужа мебель Алена также добавила, что не хочет унижать Алексея, оставляя ему мебель.
Обновлено в 04:22
Наука
Ученые назвали самый «здоровый» тип фигуры
Обновлено в 03:48
Финансы
Минфин купит в июне валюты на 310 млрд рублей
Минфин в июне немного увеличит общий объем покупок иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу, направив на эти цели 310,3 миллиарда рублей.
Обновлено в 05:20
Армия и оружие
В ДНР заявили о предотвращении теракта в Донецке
В управлении Народной милиции самопровозглашенной ДНР заявили о предотвращении террористической атаки в Донецке.
Обновлено в 05:18
Армия и оружие
В США назвали вероятное место начала конфликта НАТО и РФ
Американский профессор уверен, что текущая холодная война между Россией и Западом серьёзно отличается от предыдущей.
Обновлено в 05:26
Общество
Российский мэр прошлась по улицам своего города и упала в лужу
Мэр Омска Оксана Фадина совершала обход городских улиц и, попытавшись перепрыгнуть через лужу, споткнулась и упала в грязь.
Обновлено в 05:34
Происшествия
На Кубани умер мужчина, пострадавший при взрыве гранаты
Обновлено в 03:00