Экономика
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золотаВедомости вчера в 17:48
Как отмечает Bloomberg, Венесуэла перестала исполнять условия соглашения – не выплачивала проценты за пользование кредитом. В результате банк решил досрочно прекратить действие соглашения (оно истекало в 2021 г.) и конфисковать золото. Представители Deutsche Bank отказались комментировать ситуацию.
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Общество
Свой язык ближе: россияне назвали самые важные школьные предметы
Гуманитарный голод Российские граждане считают, что сейчас в школах нужно больше внимания уделять преподаванию русского языка и истории.
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Президент Украины Владимир Зеленский предлагает украинскому крупному бизнесу инвестировать в инфраструктуру Донбасса.
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Судья арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский попросил дать пояснения участника судебного процесса, приславшего в суд документы в конверте с изображением картины "Сдирание кожи с продажного судьи", следует из опубликованного определения суда.
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Происшествия
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Правоохранители приступили к проверке отеля "Савой" в центре Москвы после анонимного сообщения с угрозой "минирования", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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Авто
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Курбан Бердыев ушёл из «Рубина»
По информации «БИЗНЕС Online», Курбан Бердыев покинул пост главного тренера «Рубина» до истечения контракта с клубом.
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Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-спецназовца
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Экономика
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Эксперты объясняют его повышением НДС, отменой внутрисетевого роуминга, а также необходимостью компенсировать тарифы с безлимитным интернетом.
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Происшествия
На Кубани умер мужчина, пострадавший при взрыве гранаты
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Экономика
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«Северсталь» планирует запустить в 2019 г. маркетплейс по подбору стройматериалов и решений в области жилищного строительства.
Обновлено вчера в 22:04
Армия и оружие
В Минобороны ответили на обвинения в перехвате американского самолета
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Экономика
Гостиницу «Пекин» в центре Москвы выставили на торги
В конце января некоторые СМИ сообщили, что компания "Галс-Девелопмент" может закрыть сделку по продаже гостиницы "Пекин" китайской компании Sichuan Railway Investment Group (SRIG), базирующаяся в китайском Чэнду.
Обновлено в 04:07
Общество
Тимати ответил матом на обвинения в обмане Минобороны
Российский рэпер Тимати (Тимур Юнусов) ответил на критику коллекции одежды, которую он выпустил вместе с Минобороны России.
Обновлено в 04:43
Политика
Зеленский обвинил Россию в обострении в Донбассе
Обновлено в 05:05
Авто
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Австралийские эксперты из Мельбурна подготовили доклад, согласно которому человеческая цивилизация в современном виде подошла к концу своего существования.
Обновлено в 00:37
Происшествия
Следственный комитет требует ареста для Игоря Ковалева
Следственный комитет требует ареста для начальника управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игоря Ковалева.
Обновлено вчера в 12:05
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Политика
Зеленский не отправит на переговоры по Донбассу главу Генштаба
Украинский лидер Владимир Зеленский решил, что Генштаб на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске представит замкомандующего операцией объединенных сил Богдан Бондар, участия главы Генштаба пока не требуется.
Обновлено в 04:06
Происшествия
Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России
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Кино
Эмилия Кларк призналась, о чем жалеет больше всего после финала «Игры престолов»
В новом интервью изданию Variety Эмилия Кларк рассказала о том, как Дейнерис Таргариен помогла ей выиграть схватку за жизнь после внутричерепной аневризмы, а также поделилась тем, о чем больше всего сожалеет после финала шоу.«Я всегда говорю, что Дейнерис буквально спасла мне жизнь», — заявила Эмилия.
Обновлено в 04:35
Единоборства
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Футбол
Умер бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон
Бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон скончался в Швеции после непродолжительной болезни. Бывшему главе европейского футбола было 89 лет.
Обновлено в 02:24
Шоу-бизнес
«Это не про меня»: Татьяна Буланова жестко разнесла сериал о себе
Еще до выхода сериала ходили слухи, что он снимается по мотивам биографии певицы Татьяны Булановой.
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Вашингтон назначил награду за информацию о нарушениях КНДР санкций
Уточняется, что госепартамент также интересует информация о торговле КНДР углём, нефтью и нефтепродуктами, о гражданах Северной Кореи, работающих за границей и получающих значительный заработок для руководства страны, о предприятиях и бизнесменах, ведущих торговлю с Пхеньяном.
Обновлено в 04:20
Экономика
Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России
Всемирный Банк сообщил о рекордном росте российской экономики в 2018 году, говорится в докладе "Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций".
Обновлено в 01:25