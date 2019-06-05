Экономика
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золотаВедомости 17:48
Как отмечает Bloomberg, Венесуэла перестала исполнять условия соглашения — не выплачивала проценты за пользование кредитом. В результате банк решил досрочно прекратить действие соглашения (оно истекало в 2021 г.) и конфисковать золото. Представители Deutsche Bank отказались комментировать ситуацию.
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