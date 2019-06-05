Экономика
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золотаВедомости вчера в 17:48
Как отмечает Bloomberg, Венесуэла перестала исполнять условия соглашения – не выплачивала проценты за пользование кредитом. В результате банк решил досрочно прекратить действие соглашения (оно истекало в 2021 г.) и конфисковать золото. Представители Deutsche Bank отказались комментировать ситуацию.
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Экономика
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Медицинская служба «Спартака» признана лучшей в РПЛ
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Обновлено в 03:46
Общество
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Басманный суд Москвы отклонил иск ожидающего приговора по делу о мошенничестве и создании преступной группы экс-главы Коми Вячеслава Гайзера к "Аргументам и Фактам", сообщила РИА Новости адвокат Дарья Евменина.
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Православные верующие отметят праздник Вознесения Господня
Православные верующие отметят один из 12 великих церковных праздников – Вознесение Господне – в четверг, 6 июня.
Обновлено в 07:08
Политика
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Президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова.
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Экономика
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Компания «Российские железные дороги» потратит 1,1 млрд евро на закупку 13 «Сапсанов» по десять вагонов в каждом и их техобслуживание в течение 30 лет, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
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«АвтоВАЗ» отказался от статуса публичной компании
«АвтоВАЗ» изменил свой статус с публичного на непубличный, сообщается в пресс-релизе компании.
Обновлено в 06:15
Общество
В Петербурге открыли легальный бордель с куклами
Презентация борделя состоялась в канун ПМЭФ-2019, 5 июня. В необычном заведении не будет живых секс-работниц – вместо них трудятся куклы.
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Шоу-бизнес
Певица Нюша назвала истинные причины расставания с Егором Кридом
Недавно Крид в интервью сообщил, что причиной расставания послужило его материальное состояние - на момент начала встреч с Нюшей он был ещё не особо известен и даже не имел денег на оплату ресторана.
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Елена Зеленская раскрыла правду о первой официальной поездке в Брюссель: «Следила за Владимиром»
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Социологи опубликовали новые рейтинги украинских партий
Специалисты исследовательской социологической группы «Рейтинг» опубликовали новые данные опроса избирателей, согласно которому за 2 месяца до выборов в Верховную Раду за партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» готовы проголосовать 48,2% респондентов.
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В тренерский штаб ярославского «Локомотива» вошел Дмитрий Красоткин
Официально объявлено, кто войдет в тренерский штаб "Локомотива" в сезоне 2019-2020.
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Общество
Рианна стала самой богатой певицей в мире по версии Forbes
Американская певица Робин Рианна Фенти, более известная как Рианна, стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире.
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Общество
Тимати матом отреагировал на обвинения в обмане Минобороны
Рэпер Тимати (Тимур Юнусов), являющийся владельцем бренда Black Star Wear, нервно отреагировал на заявления, будто представленная им коллекция в стиле «милитари» заимствована на популярных интернет-барахолках.
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Мэр Омска упала в грязь во время инспекции
Мэр Омска Оксана Фадина во время объезда Советского округа города упала в лужу. Инцидент не помешал ей продолжить общение с жителями района.
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