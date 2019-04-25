Deutsche Bank и Commerzbank отказались от слиянияВести.Финанс вчера в 09:08

Deutsche Bank и Commerzbank в четверг, 25 апреля, официально сообщили о прекращении переговоров по данному вопросу. По оценкам руководства банков, слияние активов "не отвечает интересам акционеров обеих компаний и других заинтересованных сторон".

Deutsche Bank и Commerzbank отказались от слияния

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