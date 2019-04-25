Экономика
Deutsche Bank и Commerzbank отказались от слиянияВести.Финанс вчера в 09:08
Deutsche Bank и Commerzbank в четверг, 25 апреля, официально сообщили о прекращении переговоров по данному вопросу. По оценкам руководства банков, слияние активов "не отвечает интересам акционеров обеих компаний и других заинтересованных сторон".
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Музыка
В рамках культурной программы ПМЭФ-2019 пройдет концерт Андреа Бочелли
Концерт одного из ведущих мировых теноров Андреа Бочелли состоится в рамках культурной программы Петербургского международного экономического форума — 2019, сообщает пресс-служба Тинькофф-банка, который организует выступление.
Обновлено в 07:37
Происшествия
В Красноярске загорелся завод-производитель ракет «Сармат» и «Синева»
В Красноярске загорелась крыша одного из корпусов оборонного завода "Красмаш", сообщает краевой главк МЧС.
Обновлено в 09:24
Шоу-бизнес
Лишившаяся волос Кристина Кузьмина рассказала о борьбе с раком
Актриса Кристина Кузьмина, которой летом прошлого года врачи диагностировали онкологию, впервые рассказала о борьбе с недугом.
Обновлено в 06:59
Общество
Пенсионера оштрафовали за ремонт разбитой дороги
Обновлено вчера в 08:28
Политика
Трамп высоко оценил заявления Путина после встречи с Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп заявил, что высоко оценивает заявления российского лидера Владимира Путина по КНДР.
Обновлено в 10:09
Шоу-бизнес
Стало известно, где похоронят Элину Быстрицкую
Обновлено в 06:18
Гаджеты
Перчатку Бесконечности от Caviar создали к выходу фильма «Мстители»
Российский бренд люксовых телефонов Caviar разработал свою Перчатку Бесконечности к выходу последней части фильма «Мстители».
Обновлено в 07:18
Автоспорт
Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота
Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс прокомментировала аварию пилота команды Джорджа Расселла во время первой свободной практики Гран-при Азербайджана "Формулы-1", передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:16
Политика
На Украине принят закон об исключительности украинского языка
Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено вчера в 06:22
Политика
Организаторы «Бессмертного полка» разрешили портреты Сталина
Портреты советских лидеров Иосифа Джугашвили (Сталина) и Леонида Брежнева как участников Великой Отечественной войны, напротив, могут присутствовать на демонстрации.
Обновлено в 08:05
Наука
Найдены белки-цели для лечения опухоли головного мозга
Ученые Дальневосточного федерального университета совместно с российскими и зарубежными коллегами исследовали белки, из которых состоит Wnt-сигнальный путь стволовых клеток мультиформной глиобластомы, одной из наиболее агрессивных опухолей головного мозга.
Обновлено 23 апреля в 10:45
Происшествия
В «Аэрофлоте» прокомментировали ЧП с вылетевшим из Риги самолётом
Представитель пресс-службы авиакомпании «Аэрофлот» прокомментировал ЧП с самолётом, вылетевшим из Риги в Москву.
Обновлено в 09:06
Политика
Алексей Текслер назначил первого вице-губернатора Челябинской области
Как Алексей Текслер листает кадры Алексей Текслер назначен врио губернатора Челябинской области 19 марта.
Обновлено в 04:52
Армия и оружие
Новейшая боевая платформа «Бумеранг» может получить модуль «Кинжал»
Перспективную российскую колесную платформу "Бумеранг" можно вооружить дистанционно-управляемым боевым 57-мм модулем "Кинжал", заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика "Военно-промышленная компания" Александр Красовицкий.
Обновлено в 03:25
Политика
Путин разрешил выдавать российские паспорта в ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин разрешил выдавать российские паспорта жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Обновлено 24 апреля в 08:08
Футбол
ЦСКА предложил Дзагоеву новый контракт с зарплатой в € 10 тыс. в месяц
Клуб предлагает футболисту зарплату в размере € 10 тыс. в месяц. При этом данное предложение может быть увеличено в процессе переговоров.
Обновлено в 07:46
Музыка
Rammstein выпустили новый клип Radio
Группа Rammstein опубликовала новый клип на композицию Radio. Видеоролик опубликован на официальном канале группы в YouTube.
Обновлено в 05:58
Политика
Владимир Путин прибыл в Пекин на форум «Один пояс — один путь»
Президент России Владимир Путин прилетел в Китай для участия в форуме «Один пояс — один путь» из Владивостока, где накануне провел переговоры с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном.
Обновлено вчера в 11:39
Политика
Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.
Обновлено в 07:37
Происшествия
В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами
"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13
Футбол
«Спартак» объявил об изменениях в руководстве клуба
Как сообщается на официальном сайте "красно-белых", в скором времени оставят посты вице-президент клуба Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.
Обновлено в 08:33
Общество
Выехать за границу на майские праздники не смогут около 3 млн россиян
Перед майскими праздниками выехать за границу не смогут около 3 млн россиян.
Обновлено вчера в 18:38
Экономика
Убыток «Иркута» увеличился в 2018 году в 12 раз
"Иркут" входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию", серийно производит многоцелевые истребители Су-30, учебно-боевые самолеты Як-130, является разработчиком семейства пассажирских самолетов МС-21.
Обновлено в 08:54
Происшествия
В Уфе завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы
Как сообщает bash.news со ссылкой на собственный источник, в данный момент расследование уголовного дела завершено.
Обновлено в 09:40
Армия и оружие
Россия нанесла массированный авиаудар в Сирии
Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли массированный авиаудар по районам, контролируемыми боевиками, в сирийских провинциях Хама и Идлиб.
Обновлено в 07:06
Общество
В Росгвардии выбрали самую красивую сотрудницу
Обновлено в 07:31
Происшествия
Бывший сотрудник ФСБ Фролов обвиняется в хищении 490 млн рублей
Бывший сотрудник Федеральной службы безопасности Дмитрий Фролов обвиняется в хищении 490 млн рублей, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес
«Суперженщина»: вывалившая грудь Апина возбудила россиян
Снимком с мероприятия Алена Апина поделилась в Instagram. Звезда 90-х поделилась фото с концерта в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:27
Авто
Lada 4x4 получит полностью независимую подвеску
Цены на модель начинаются от 518 900 рублей.
Обновлено в 06:03