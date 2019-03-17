Экономика

Deutsche Bank и Commerzbank начали переговоры о слиянииВзгляд.ру 05:44

Крупнейшие в Германии банки Deutsche Bank и Commerzbank вступили в переговоры о возможном слиянии, сообщили СМИ со ссылкой на собственные источники.
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Deutsche Bank и Commerzbank ведут переговоры о слиянии

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