Финансы

Deutsche Bank дал прогноз по снижению ставки ЦБ ниже 7%Rambler News Service 06:52

По оценке Deutsche Bank, эти изменения в основном соответствуют ожиданиям, однако все равно «остаются несколько завышенными». По данным аналитиков Deutsche Bank, инфляция снизится до 4,2% к концу года. Ранее совет директоров Банка России понизил ключевую ставку на 0,25 п.п. — до 7,5% годовых.
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Будет ли Банк России медлить со следующим снижением ставки? - «НФК-Сбережения»

Финмаркет08:45

Deutsche Bank дал прогноз по снижению ставки ЦБ ниже 7%

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ЦБ взял курс на смягчение

ПРАЙМ08:05

Morgan Stanley ждет дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ

Profinance.ru06:14

Банк России снизил ключевую ставку до 7,50%

БМ2402:47

Вступила в силу пониженная Центробанком РФ ключевая ставка

Полит.рувчера в 19:57

ЦБ впервые c марта 2018 года снизил ключевую ставку

Ведомостивчера в 16:13
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 09:07, Вашингтон
Политика

Кремль прокомментировал снижение рейтинга Путина

В конце мая социологи зафиксировали снижение доверия россиян к президенту Владимиру Путину.
Обновлено в 06:35
Происшествия

Худрук Саратовского ТЮЗа упал в оркестровую яму

Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров упал в оркестровую яму.
Обновлено в 07:46
Общество

Бари Алибасов выписан из больницы

Обновлено в 07:45
Политика

Орешкин прокомментировал назначение Бабича своим заместителем

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин назвал назначение Михаила Бабича заместителем главы министерства "усилением тяжелой артиллерией", соответствующий комментарий министр оставил под своей совместной с Бабичем фотографией в Instagram.
Обновлено в 08:02
Армия и оружие

В Кандалакшском районе завершилась экспедиция по поиску исторических объектов

В ходе экспедиции найдены фрагменты останков немецкого солдата, с частично сохранившимся жетоном, образцы советского и немецкого оружия, элементов экипировки, фрагменты бронетехники, предметы быта.
Обновлено в 06:41
Экономика

На Камчатке с 1 июля снизят тарифы на отопление и горячую воду

Тарифы на отопление и горячую воду с первого июля будут снижены для жителей наиболее крупных муниципальных образований Камчатки, заявляет пресс-служба краевого правительства.
Обновлено в 02:25
Общество

Составлен рейтинг регионов по уровню благосостояния семей

Лидерами рейтинга регионов по уровню благосостояния семей по итогам 2018 года стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка и Москва.
Обновлено вчера в 20:18
Здоровье

Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака

В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Политика

В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко

31 августа 2018 года глава ДНР Александр Захарченко был убит в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка.
Обновлено в 01:38
Происшествия

В Швеции над зданием администрации муниципалитета подняли флаг СССР

В Швеции над зданием муниципалитета в коммуне Тэбю подняли флаг СССР. Об этом в понедельник, 17 июня, пишет газета Expressen.
Обновлено в 08:27
Экономика

Российские молокозаводы подадут иск на китайскую компанию

Несколько российских молочных заводов, которым разрешено поставлять в Китай их продукцию, хотят подать коллективный иск на одну из китайских фирм за регистрацию их торговых марок.
Обновлено в 05:02
Энергетика

В регионах России резко подорожал бензин

По данным Росстата, с 3 по 9 июня подорожание бензина было зафиксировано в 58 регионах России.
Обновлено в 01:59
Общество

Каждый пятый российский пенсионер продолжает работать

Доля работающих пенсионеров в общей численности пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда, понизилась и на 1 января 2019 года составляет 20,4 % (на 1 января 2018 года - 21,1 %).
Обновлено в 07:02
Общество

Роскачество рассказало, как выбрать клубнику

Обновлено в 03:45
Армия и оружие

Пушилин заявил об угрозе срыва урегулирования конфликта в Донбассе

Мирное урегулирование в зоне конфликта на востоке Украины оказалось под угрозой срыва.
Обновлено в 07:10
Авто

Mitsubishi сертифицировал в России семиместный Outlander

Напомним, что Mitsubishi Outlander представлен в России только в пятиместном варианте, который обновился в прошлом году.
Обновлено в 07:12
Экономика

Средний размер ипотечного кредита в РФ в I квартале вырос на 17%

Средний размер ипотечного кредита в России увеличился в январе - марте 2019 года на 17,3% (на 350,6 тыс. руб.) по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2,38 млн руб. Такие данные, основанные на информации от 4 тыс. российских кредиторов, представило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) в понедельник.
Обновлено в 05:33
Общество

Блогер Хованский стал помощником депутата Госдумы

Обновлено в 04:35
Происшествия

СК возбудил дело о домогательствах сотрудника полиции к подчиненным

Следственный комитет Челябинской области возбудил уголовное дело против заместителя начальника отдела полиции «Чебаркульский» Рифа Биктимирова из-за домогательств к подчиненным, передает «РИА Новости».
Обновлено в 08:43
Финансы

Размер госдолга Италии достиг исторического максимума

Размер государственного долга Италии достиг исторического максимума — €2,373 трлн.
Обновлено в 08:38
Здоровье

Стали известны заболевания, способные обостриться в летний период

В летний период интенсивность солнца, потливость и нагрузка на организм человека могут привести к обострению некоторые заболевания.
Обновлено в 08:32
Футбол

«Рубин» объявил об уходе из команды Бухарова

Казанский "Рубин" на своем сайте объявил об уходе из команды футболиста Александра Бухарова.
Обновлено в 08:29
Здоровье

Росздравнадзор: Права россиян на льготные лекарства нарушены

Росздравнадзор провёл проверку регионов на наличие фактов нарушений прав граждан, детей и инвалидов на льготное лекарственное обеспечение.
Обновлено в 05:28
Общество

Илон Маск сообщил об удалении аккаунта в Twitter

Утром в понедельник по московскому времени основатель Tesla и Space X Илон Маск написал в Twitter, что он только что удалил свой аккаунт.
Обновлено в 02:20
Религия

В Екатеринбурге передумали строить храм в сквере

Екатеринбургская епархия отказалась от планов строительства храма Святой Екатерины в сквере, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 03:05
Общество

В аэропорту Домодедово установили алкотестеры для сотрудников

Лазерные алкотестеры установили на контрольно-пропускном пункте в аэропорту Домодедово.
Обновлено в 08:05
Происшествия

Четыре человека погибли при стрельбе на рынке в Азербайджане

Четыре человека погибли, еще трое пострадали в понедельник в результате стрельбы на рынке сельхозпродукции в селе Беюк Кесик Акстафинского района на западе страны.
Обновлено в 05:05
Космос

Илон Маск прокомментировал ролик с мини-Рогозиным в космосе

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск прокомментировал в твиттере ролик томских энтузиастов, которые запустили фигурку Дмитрия Рогозина в ближний космос.
Обновлено 15 июня в 12:33
Политика

В Екатеринбурге мусульмане раскритиковали депутата за слова о мечетях

Свердловское мусульманское сообщество возмутило выражение о мечетях, которое сказал депутат гордумы Екатеринбурга Александр Колесников, сообщает издание Ура.ру.
Обновлено в 08:48
Технологии

Airbus представил дальнемагистральный узкофюзеляжный самолет A321XLR

Европейский концерн Airbus представил на 53-м Парижском авиационно-космическом салоне в Ле-Бурже узкофюзеляжный дальнемагистральный самолет А321XLR (Xtra Long Range).
Обновлено в 07:20
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