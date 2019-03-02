Финансы
Deutsche Bank дал Украине в кредит 529 млн евроREGNUM вчера в 15:38
Стоит отметить, что по данному кредиту Украина использовала вторую часть гарантии МБРР на общую сумму в $750 млн. Напомним, что в декабре 2018 года Украина уже получила кредит в Deutsche Bank на сумму в 349,3 млн евро под гарантию все того же МБРР.
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«По этому кредиту была использована вторая часть гарантии МБРР на общую сумму в размере 750 миллионов долларов», — сказано в сообщении украинского министерства.News.ruвчера в 16:25
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