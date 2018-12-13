Экономика
Центр управления благосостоянием и филантропии бизнес-школы "Сколково" проводил оценку с учетом данных Фонда поддержки и развития филантропии CAF, в течение нескольких лет опрашивающего население России о степени участия в различных благотворительных активностях, а также с учетом данных исследования Knight Frank и отчетности компаний.
РБКвчера в 23:00
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с чего всё началось
Совокупные расходы на благотворительные проекты в России составляют примерно 340–460 млрд руб. в год, оценили эксперты бизнес-школы «Сколково» совместно с банком UBS в рамках исследования «Российский филантроп» (есть у РБК).РБКвчера в 23:00
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Экономика
ФАС возбудила дело из-за повышения цен на ТВ-приставки
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело из-за повышения цен на цифровые ТВ-приставки в магазинах "Эльдорадо", "Юлмарт" и "М.Видео", сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 04:59
Экономика
Греф рассказал об убытке Сбербанка от программы «Спасибо»
Как отметил Греф, программа бонусов "Спасибо" убыточна для Сбербанка: так, в этому году банк заплатит за нее более 25 миллиардов рублей.
Обновлено в 05:23
Финансы
Глава Сбербанка заявил о возможном повышении ставок по ипотеке
Если решения будут приняты, возможно, придется повышать ставки.
Обновлено в 06:33
Экономика
«Газпром» отказался от иска к СОГАЗу на 1,9 млрд рублей
«Газпром», который является акционером СОГАЗа, подал иск против страховой компании 22 октября.
Обновлено в 05:16
Экономика
Росгвардия начала внутреннее расследование из-за поставок продуктов
Главная военная прокуратура, контрразведка и служба собственной безопасности Росгвардии проводят проверку и внутреннее расследование по фактам поставок для Росгвардии в 2017-2018 годах продуктов, не соответствующих требованиям ГОСТ.
Обновлено в 06:55
Экономика
Счетная палата сочла провальной реформу в строительстве
Аудиторы Счетной палаты отметили, что реформа ценообразования в строительной отрасли, которую президент России Владимир Путин поручил провести еще в 2015 году, не принесла никаких результатов.
Обновлено в 06:10
Энергетика
Бюджет России получил 5 тлрн рублей благодаря сделке ОПЕК+
Российский бюджет получил дополнительно 5 тлрн руб. за 2,5 года благодаря сделке ОПЕК+, сообщил министр энергетики Александр Новак.
Обновлено в 06:35
Экономика
«Роснефть» отказалась работать в Иране
Речь шла «о целой серии месторождений – нефтяных и газовых», которые будут реализовываться совместно с иранскими партнерами.
Обновлено вчера в 15:26
Экономика
VEON возглавила бывшая сотрудница администрации Обамы
Обновлено в 02:50
Экономика
Госдума обнулила НДС на услуги аэропортов для международных перевозок
Принятый закон предоставляет правительству полномочия по определению перечня услуг аэропортов, которые могут облагаться НДС по нулевой ставке.
Обновлено в 03:16
Экономика
Эксперты: в ноябре граждане РФ стали тратить больше
Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря стало известно, что в среднем граждане России на предстоящее празднование Нового года готовы потратить 16,9 тыс. рублей, из которых 47% пойдут на продукты и напитки, 42% на новогодние подарки, а остальное — на развлечения.
Обновлено в 03:43
Экономика
Суд оставил в силе решение о банкротстве банка «Югра»
Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы о признании банка «Югра» банкротом, сообщает 13 декабря корреспондент ИА REGNUM из зала суда.
Обновлено в 05:45
Экономика
Росстат улучшил оценку роста экономики России
Рост российской экономики в III квартале 2018 г. замедлился до 1,5% в годовом выражении с 1,9% кварталом ранее, сообщил Росстат, а не до 1,3%, как он предварительно оценивал накануне.
Обновлено вчера в 10:04
Недвижимость
Риелторы предсказали рост цен на жилье в России в 2019 году
В 2019 году объем сделок с недвижимостью в России снизится на 10–15% по сравнению с 2018 годом, а цены вырастут на 3–8%.
Обновлено в 06:32
Экономика
Apple построит в Техасе новый кампус за 1 миллиард долларов
Компания Apple инвестирует 1 миллиард долларов в строительство нового кампуса в Северном Остине, штат Техас, и потратит еще 10 миллиардов долларов на новые центры обработки данных в рамках пятилетних инвестиций, направленных на создание в США 20 000 рабочих мест.
Обновлено в 05:19