Экономика

Детскому питанию меняют таможенный режимКоммерсантъ 18:31

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Детскому питанию меняют таможенный режим Сенаторы нашли способ мотивации компаний локализовывать производство заменителей грудного молока в России. На продукцию, более 90% которой сегодня импортируется, могут повысить ввозные пошлины с 5% до 15% с одновременным их обнулением для ингредиентов.
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Детское питание может подорожать из-за изменений в таможенном режиме

Online47.ru21:27

Совет федерации предлагает повысить пошлины на сухие и молочные смеси для детей раннего возраста

Эхо Москвы20:03

Детскому питанию меняют таможенный режим

Коммерсантъ18:31
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