Детское питание в России оказалось под угрозой исчезновенияРусская Планета 05:14

Danone — один из крупнейших поставщиков детского питания в стране (бренды Nutrilon и Neocate). Как рассказала госпожа Балабанова, риски связаны с проектом изменений решения комиссии Таможенного союза, который ужесточает требования к ввозу продукции, подлежащей ветеринарному контролю.

с чего всё началось

В России могут возникнуть перебои с ввозом в страну лечебного и детского питания. Об этом предупредили производители Danone и Nestle, на импорт которых приходится 90% всей продукции.

Детское питание в России оказалось под угрозой исчезновения

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