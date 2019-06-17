Экономика
Детскому питанию меняют таможенный режимКоммерсантъ вчера в 18:31
В СФ не ответили на запрос "Ъ". Меры должны способствовать локализации производства сухих смесей в России, говорится в протоколе. По оценкам господина Лысякова, более 90% детских сухих молочных смесей на российском рынке импортные.
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Детскому питанию меняют таможенный режим Сенаторы нашли способ мотивации компаний локализовывать производство заменителей грудного молока в России. На продукцию, более 90% которой сегодня импортируется, могут повысить ввозные пошлины с 5% до 15% с одновременным их обнулением для ингредиентов.Коммерсантъвчера в 18:31
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Изменения в таможенном режиме могут повлиять на стоимость детского питания
Невские Новостивчера в 23:09
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