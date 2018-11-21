Происшествия

Детский омбудсмен Смоленской области прокомментировала смерть 14-летней девочки
BFM.ru
09:37

К трагедии со школьницей в Смоленской области подключился губернатор. Глава региона Алексей Островский поручил региональному департаменту по здравоохранению провести внутреннее расследование после суицида 14-летней девочки из города Сафоново.
BFM.ru09:37
с чего всё началось

«В моей жизни прошу никого не винить»: погибшая в Сафонове девочка писала письмо Путину

Девочка по предварительным данным, добровольно ушла из жизни. По неподтвержденной информации от знакомых погибшей, перед гибелью она написала письмо президенту России Владимиру Путину, где рассказала о делах в школе и учителях, имело ли письмо негативный оттенок – неизвестно.
Smolnarod.ruвчера в 02:36

Подробнее о событии

Стало известно содержание письма, которое погибшая девочка написала Путину

Газета Кемерова21:38

Трагедия в смоленском Сафоново: почему о помощи нужно просить президента?

BFM.ru16:32

Сестра раскрыла содержание письма погибшей девочки к Путину

URA.Ru09:28

Стали известны подробности гибели сафоновской школьницы, написавшей письмо Путину

Smolnarod.ru08:41

Сестра раскрыла содержание письма Путину покончившей с собой девочки

Московский Комсомолец08:19

Смоленская школьница покончила с собой. Она пожаловалась Путину на низкую зарплату матери

Дождьвчера в 13:11

В Смоленской области покончила с собой девочка, которая написала письмо Путину и пожаловалась на низкую зарплату мамы

Эхо Москвывчера в 09:31
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Автоматически обработано 7116 источников, обновлено в 23:17, Ашберн
Происшествия

Во Владивостоке автобус с 17 детьми врезался в стену

Обновлено в 23:10
Происшествия

Четверо детей погибли при пожаре в жилом доме в Туле

Обновлено в 23:13
Происшествия

Менеджер рэпера Хаски сообщил о его задержании в Краснодаре

Рэпера Дмитрия Кузнецова (Хаски) задержали в Краснодаре в клубе Bounce, где должен был проводиться концерт, сообщил РБК его менеджер Андрей Орехов.
Обновлено в 22:57
Происшествия

Адвокат Кокорина опровергла выплату компенсации пострадавшему водителю

Обновлено в 22:20
Происшествия

СК начал проверку обрушения моста под Воронежем

Следователи работают на месте обрушения автомобильного моста в Терновском районе, сообщили в управлении СКР по Воронежской области.
Обновлено в 22:19
Происшествия

Артист рассказал о нападении сбитого в Шереметьево мужчины

Обновлено в 12:49
Происшествия

NYT: многих жителей не оповестили вовремя о начале пожара в Калифорнии

Нежелание властей вызвать панику привело к тому, что подавляющее большинство жителей округа Бьютт (штат Калифорния) не были вовремя оповещены о начале природного пожара, ставшего самым крупным по числу жертв в истории Калифорнии.
Обновлено в 22:52
Происшествия

Суд арестовал двух подозреваемых во взятках следователей СКР

Басманный суд Москвы отправил под арест двух следователей центрального аппарата Следственного комитета России (СКР) – Сергея Дубинского и Андрея Тринева.
Обновлено в 23:00
Происшествия

СК возбудил дело из-за травли учеников в лицее Барнаула

Обновлено в 22:59
Происшествия

В Ставрополе задержали стрелявшего по полицейским в парке мужчину

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который ночью стрелял по полицейским в ставропольском парке, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главное управление МВД по Ставропольскому краю.
Обновлено в 16:51
Происшествия

На севере Лондона в квартире нашли два самодельных взрывных устройства

Два самодельных взрывных устройства были найдены в пустующей квартире на севере Лондона, проводится расследование, говорится в переданном в РИА Новости сообщении Скотланд-Ярда.
Обновлено в 22:59
Происшествия

В Москве на Ленинградском вокзале вагон поезда сошел с рельсов

Один вагон пассажирского поезда сошел с рельсов на Ленинградском вокзале в центре Москвы, люди не пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 18:38
Происшествия

На территории гаражного кооператива в Зеленограде произошла стрельба

В Зеленограде сотрудниками Росгвардии был задержан мужчина, устроивший стрельбу, сообщает телеканал РЕН-ТВ.
Обновлено в 22:55
Происшествия

Под Новосибирском обрушилась стена школы

"Правительством Новосибирской области будет принят ряд мер в связи с ситуацией в населенном пункте Чаинка Купинского района, где произошло обрушение части стены и перекрытия в средней общеобразовательной школе", — говорится в сообщении.
Обновлено в 22:54
Происшествия

Задержанным фанатам «Спартака» грозит до семи лет тюрьмы

На нескольких фанатов московского футбольного клуба "Спартак" было заведено уголовное дело статье "Хулиганство" за драку с болельщиками ЦСКА, которая произошла 22 сентября возле ресторана "Изба" в Москве.
Обновлено в 16:00
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Путин Владимир Владимирович
российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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