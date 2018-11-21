Происшествия
Детский омбудсмен Смоленской области прокомментировала смерть 14-летней девочки
Детский омбудсмен Смоленской области прокомментировала смерть 14-летней девочкиBFM.ru09:37
К трагедии со школьницей в Смоленской области подключился губернатор. Глава региона Алексей Островский поручил региональному департаменту по здравоохранению провести внутреннее расследование после суицида 14-летней девочки из города Сафоново.
BFM.ru09:37
с чего всё началось
Девочка по предварительным данным, добровольно ушла из жизни. По неподтвержденной информации от знакомых погибшей, перед гибелью она написала письмо президенту России Владимиру Путину, где рассказала о делах в школе и учителях, имело ли письмо негативный оттенок – неизвестно.Smolnarod.ruвчера в 02:36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7116 источников, обновлено в 15:32, Ашберн
Происшествия
Рэпера Хаски задержали у входа в клуб
Обновлено в 15:09
Происшествия
СК начал проверку обрушения моста под Воронежем
Следователи работают на месте обрушения автомобильного моста в Терновском районе, сообщили в управлении СКР по Воронежской области.
Обновлено в 15:28
Происшествия
СК возбудил дело после гибели мужчины на взлетной полосе в Шереметьево
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нарушения требований транспортной безопасности при организации полетов (ч. 3 ст. 263.1 УК), повлекшего смерть мужчины на взлетной полосе в Шереметьево.
Обновлено в 14:53
Происшествия
Адвокат Кокорина опровергла выплату компенсации избитому водителю
Обновлено в 15:24
Происшествия
Суд арестовал двух подозреваемых во взятках следователей СКР
Басманный суд Москвы отправил под арест двух следователей центрального аппарата Следственного комитета России (СКР) – Сергея Дубинского и Андрея Тринева.
Обновлено в 14:55
Происшествия
В Ставрополе задержали стрелявшего по полицейским в парке мужчину
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который ночью стрелял по полицейским в ставропольском парке, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главное управление МВД по Ставропольскому краю.
Обновлено в 15:19
Происшествия
В Москве на Ленинградском вокзале вагон поезда сошел с рельсов
Обновлено в 14:36
Происшествия
Задержанным фанатам «Спартака» грозит до семи лет тюрьмы
На нескольких фанатов московского футбольного клуба "Спартак" было заведено уголовное дело статье "Хулиганство" за драку с болельщиками ЦСКА, которая произошла 22 сентября возле ресторана "Изба" в Москве.
Обновлено в 15:15
Происшествия
Дети погибли при пожаре в многоэтажном доме в Новой Москве
По словам представителя экстренных служб Москвы, в результате пожара, который произошел в семнадцатиэтажном жилом доме в Новой Москве погибли двое детей и один взрослый, передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:46
Происшествия
Сломал нос и ногу: таксист напал на девушку
В Москве таксист сломал пассажирке нос и ногу после замечания. Как передает канал "360", нападение произошло 17 ноября.
Обновлено в 14:39
Происшествия
В Новокузнецке потушили пожар в ТЦ
Пожар в подвальном помещении торгового центра "Заря" в Новокузнецке ликвидирован на площади около 50 квадратных метров, по предварительным данным, инцидент обошелся без пострадавших, сообщили РИА Новости в среду в главке МЧС по Кемеровской области.
Обновлено в 14:22
Происшествия
Под Новосибирском обрушилась стена школы
Кирпичная стена обрушилась в среду в крыле школы в Новосибирской области, где проводился капремонт, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.
Обновлено в 13:06
Происшествия
СК возбудил дело после самоубийства школьницы в Смоленской области
Еще одно уголовное дело, о халатности, возбуждено после самоубийства девочки в Смоленской области, расследование контролируют в центральном аппарате СК, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 14:50
Происшествия
В Пулково сняли с рейса пьяную дебоширку
Агрессивную пассажирку пришлось доставить в линейный отдел МВД России в аэропорту Пулково, где против нее было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 20.21 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения".
Обновлено в 12:54
Происшествия
Школьница в Петербурге впала в кому и умерла после сдачи норм ГТО
В Санкт-Петербурге ученица 11-го класса скончалась после сдачи норм ГТО.
Обновлено в 15:04