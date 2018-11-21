Происшествия

Детский омбудсмен Смоленской области прокомментировала смерть 14-летней девочки
BFM.ru
вчера в 09:37

К трагедии со школьницей в Смоленской области подключился губернатор. Глава региона Алексей Островский поручил региональному департаменту по здравоохранению провести внутреннее расследование после суицида 14-летней девочки из города Сафоново.
BFM.ruвчера в 09:37
с чего всё началось

«В моей жизни прошу никого не винить»: погибшая в Сафонове девочка писала письмо Путину

Девочка по предварительным данным, добровольно ушла из жизни. По неподтвержденной информации от знакомых погибшей, перед гибелью она написала письмо президенту России Владимиру Путину, где рассказала о делах в школе и учителях, имело ли письмо негативный оттенок – неизвестно.
Smolnarod.ru20 ноября в 02:36

Подробнее о событии

Стало известно содержание письма, которое погибшая девочка написала Путину

Газета Кемеровавчера в 21:38

Трагедия в смоленском Сафоново: почему о помощи нужно просить президента?

BFM.ruвчера в 16:32

Сестра описала многолетнюю травлю покончившей с собой российской школьницы

Lenta.ruвчера в 09:32

Сестра раскрыла содержание письма погибшей девочки к Путину

URA.Ruвчера в 09:28

Стали известны подробности гибели сафоновской школьницы, написавшей письмо Путину

Smolnarod.ruвчера в 08:41

Сестра раскрыла содержание письма Путину покончившей с собой девочки

Московский Комсомолецвчера в 08:19

В Смоленской области покончила с собой девочка, которая написала письмо Путину и пожаловалась на низкую зарплату мамы

Эхо Москвы20 ноября в 09:31
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Происшествия

Во Владивостоке полиция начала проверку после ДТП с автобусом

Обновлено в 00:29
Происшествия

Менеджер рэпера Хаски сообщил о его задержании в Краснодаре

Обновлено в 00:43
Происшествия

СК возбудил дело после гибели четырех детей при пожаре в Туле

Обновлено в 00:26
Происшествия

Суд повторно дал пожизненный срок убившему 19 женщин экс-милиционеру

«При новом рассмотрении дела суд не усмотрел оснований для освобождения Чуплинского от уголовной ответственности за убийства и приговорил его к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — говорится в сообщении прокуратуры региона.
Обновлено в 00:35
Происшествия

Следователи начали проверку после обрушения моста под Воронежем

Доследственная проверка инициирована по факту причинения вреда здоровью людей при обрушении моста в Терновском районе Воронежской области во время проведения ремонтных работ.
Обновлено в 00:41
Происшествия

Адвокат Кокорина опровергла выплату компенсации пострадавшему водителю

Обновлено вчера в 23:21
Происшествия

В Ставрополе задержали стрелявшего по полицейским в парке мужчину

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который ночью стрелял по полицейским в ставропольском парке, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главное управление МВД по Ставропольскому краю.
Обновлено в 00:38
Происшествия

СК возбудил дело из-за травли учеников в лицее Барнаула

Следственное управление СК РФ по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по факту халатности в отношении должностных лиц лицея в Барнауле, где выявлены случаи травли школьников, сообщается на сайте ведомства в среду.
Обновлено в 00:46
Происшествия

NYT: многих жителей не оповестили вовремя о начале пожара в Калифорнии

Нежелание властей вызвать панику привело к тому, что подавляющее большинство жителей округа Бьютт (штат Калифорния) не были вовремя оповещены о начале природного пожара, ставшего самым крупным по числу жертв в истории Калифорнии.
Обновлено в 00:15
Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в кражах из банкоматов в Подмосковье

Полицейские задержали двоих подозреваемых в серии краж денег из банкоматов в Подмосковье.
Обновлено в 00:36
Происшествия

Суд арестовал двух подозреваемых во взятках следователей СКР

Басманный суд Москвы отправил под арест двух следователей центрального аппарата Следственного комитета России (СКР) – Сергея Дубинского и Андрея Тринева.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Ространснадзор проверит Шереметьево после гибели мужчины на ВПП

Ространснадзор после гибели мужчины на взлетно-посадочной полосе Шереметьево проведет внеплановую проверку аэропорта.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия

В Москве на Ленинградском вокзале вагон поезда сошел с рельсов

Один вагон пассажирского поезда сошел с рельсов на Ленинградском вокзале в центре Москвы, люди не пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 00:45
Происшествия

На севере Лондона в квартире нашли два самодельных взрывных устройства

Два самодельных взрывных устройства были найдены в пустующей квартире на севере Лондона, проводится расследование, говорится в переданном в РИА Новости сообщении Скотланд-Ярда.
Обновлено в 00:21
Происшествия

Во Вьетнаме при возгорании автоцистерны погибли шесть человек

По меньшей мере шесть человек погибли после того, как грузовик-цистерна с нефтью столкнулся с другим транспортным средством, перевернулся и загорелся во вьетнамской провинции Биньфыок, сообщает портал Vietnam Plus со ссылкой на местное новостное агентство.
Обновлено в 00:38
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Путин Владимир Владимирович
российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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