Детский омбудсмен Кузбасса заявил о голодных обмороках у школьниковГазета.Ru 07:05

Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын в ходе своего доклада на сессии облсовета в среду сообщил о голодных обмороках у детей в школах региона.

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В Кемеровской области ученики сельских школ, чьи родители не могут платить за питание, падают в голодные обмороки, рассказал уполномоченный по правам ребенка в регионе Дмитрий Кислицын, выступая на сессии областного совета.

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