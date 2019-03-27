Экономика

«Детский мир» откроет флагманский магазин на Новом АрбатеАрендатор.ру 07:59

ГК "Детский мир" приобрела недвижимость на Новом Арбате для открытия флагманского магазина. Сделка была заключена с ООО "Евромагазин 21 Век", входящим в группу компаний Сбербанк, сообщает пресс-служба компании.
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Флагман «Детского мира» появится на Новом Арбате

News.ru03:49

«Детский мир» закрыл сделку по покупке помещения в ТЦ на Новом Арбате

Rambler News Service04:21

«Детский мир» купил у структуры Сбербанка помещение под магазин в Москве

РИА Новости04:04

«Детский мир» вложит 1 млрд рублей в открытие магазина на Новом Арбате в Москве

ТАСС03:50

«Детский мир» откроет флагманский магазин на Новом Арбате во второй половине 2019 года

Коммерсантъ05:16

«Детский мир» вложит во флагманский магазин в Москве около 1 млрд рублей

Finam.Ru03:10

Главный магазин «Детского мира» откроется в доме-«книжке» на Новом Арбате

Ведомости03:55
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 16:52, Ашберн
Общество

Жительницам российских сел планируют продлить рабочий день

Вопрос увеличения рабочего дня для почти 13 миллионов работающих российских женщин прорабатывают в Министерстве труда, сообщают "Известия".
Обновлено в 02:05
Кино

Джордан Пил не взял бы «белого парня» на главную роль в своём фильме

Американский режиссёр Джордан Пил заявил, что не возьмёт «белого парня» на главную роль в своём фильме.
Обновлено в 09:40
Армия и оружие

ВВС США запросили у Конгресса $4,9 млрд на восстановление двух баз

ВВС США запросили у Конгресса выделение $4,9 млрд на восстановление двух своих баз в штатах Флорида и Небраска, пострадавших соответственно от урагана и наводнения.
Обновлено в 14:27
Музыка

В.Мединский предложил продвигать народные коллективы в рамках «Русских сезонов»

Министр культуры РФ Владимир Мединский предложил продвигать народные коллективы в рамках «Русских сезонов».
Обновлено в 11:02
Происшествия

В московском отделении партии «Яблоко» проходят обыски

Полиция проводит обыск в московском отделении партии «Яблоко» на Пятницкой улице.
Обновлено в 09:47
Общество

Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»

Обновлено вчера в 17:00
Армия и оружие

Военный прокурор Украины обещает ВСУ конфискованные российские ракеты

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил генерального прокурора Юрия Луценко, главного военного прокурора Анатолия Матиоса, службу безопасности Украины, таможенников и руководство морпорта за выявление и конфискацию 36 российских ракет класса «земля — воздух» зенитно-ракетного комплекса С-125 «Печора».
Обновлено в 08:26
Авто

Почему Ford сворачивает бизнес в России

Обновлено в 13:49
Происшествия

Экс-министр Открытого правительства Абызов арестован на два месяца

Обновлено в 14:34
Политика

Зеленский сохранил лидерство в президентском рейтинге на Украине

По данным социологических исследований, в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%.
Обновлено в 11:02
Футбол

Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.
Обновлено в 07:01
Технологии

«Билайн» даст клиентам интернет-трафик за сон и отказ от мобильного

Клиенты «Билайна» смогут получать дополнительный интернет-трафик каждый месяц или бесплатно раздавать Интернет за восьмичасовой сон, временный отказ от мобильного телефона и прогулки.
Обновлено в 08:33
Политика

Российскую журналистку Маргариту Бондарь выдворят с Украины

Государственная миграционная служба Украины намерена выдворить с территории страны российскую журналистку Маргариту Бондарь.
Обновлено в 12:00
Политика

Трамп потребовал от России уйти из Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:55
Политика

В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2»

«Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.
Обновлено в 12:10
Космос

Астероид судного дня «завален» инопланетными технологиями

НАСА обнародовало новую фотографию астероида Судного дня – Бенну (Bennu). Она «свела с ума» охотников за пришельцами.
Обновлено в 09:14
Политика

Суд в Литве приговорил экс-министра обороны СССР к десяти годам тюрьмы

Обновлено в 10:13
Политика

Помпео анонсировал совместные с НАТО меры против России из-за Украины

Госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях в Палате представителей заявил, что в ближайшем будущем планирует объявил о новых, совместных с НАТО дополнительных мерах против России в связи с ситуацией на Украине, передает Reuters.
Обновлено в 16:18
Политика

ЕП запретит одноразовую пластиковую посуду

Новый закон, принятый членами Европарламента, запрещает продажу изделий из пластика, в частности: тарелок, столовых приборов, соломинок и ватных палочек.
Обновлено в 15:09
Кино

Вышел трейлер «Angry Birds в кино 2»

Экранизация популярной игры «Angry Birds» от Rovio вышла в 2016 году и собрала в прокате 350 миллионов долларов.
Обновлено в 09:58
Происшествия

В Казахстане разбился и сгорел вертолёт Минобороны

Вертолёт Ми-8 Министерства обороны Казахстана упал и сгорел дотла в Жалагашском районе Кызылординской области на юге страны.
Обновлено в 10:59
Футбол

УЕФА открыл дело в отношении Украины из-за натурализованного бразильца

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении сборной Украины из-за участия в матчах отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года нападающего Жуниора Мораеса, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:10
Происшествия

На Украине при взрыве цистерн с газом пострадали три человека

"В результате взрыва емкости с газом, предварительно травмированы три человека, которые госпитализированы в больницу", - подтвердили в ведомстве.
Обновлено в 16:06
Политика

Россия даст Киргизии 30 млн долларов безвозмездно

Помощник президента РФ Юрий Ушаков напомнил, что еще в марте правительство России приняло по просьбе киргизов решение о том, чтобы предоставить Киргизии безвозмездную финансовую помощь.
Обновлено в 14:45
Футбол

Азар согласовал условия личного контракта с «Реалом»

По информации издания, 28-летний вингер уже согласовал с испанской командойусловия личного контракта, по которому он будет получать порядка 15 миллионов евро в год без учета бонусов.
Обновлено в 16:03
Политика

Экс-президента Аргентины приговорили к тюрьме

Бывший президент Аргентины Карлос Менем был приговорен к трем годам и девяти месяцам тюрьмы за хищение в виде продажи имения по заниженной стоимости.
Обновлено в 16:00
Здоровье

В Воронежской области число заболевших корью выросло до 12 человек

Число заболевших корью в Воронежской выросло до 12 человек.
Обновлено в 13:12
Здоровье

Как дешевле организовать доступную медицину в новостройках Петербурга

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов и председатель правительства России Дмитрий Медведев договорились о выделении средств на офисы врачей общей практики.
Обновлено в 13:45
Происшествия

Петербуржец заплатит 56 млн рублей за перепланировку в квартире

Обновлено в 07:32
Общество

Весна в Москву пришла на 10 дней раньше срока

В целом же средняя температура марта превысила климатическую норму на 2,1 градуса.
Обновлено в 11:55
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