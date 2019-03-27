Экономика
«Детский мир» купил у Сбербанка торговый центр на Новом АрбатеРБК 08:11
«Детский мир» купил у структуры Сбербанка здание торгового центра «Валдай», который занимает первые этажи одного из «домов-книжек» на Новом Арбате. В помещении будет открыт флагманский магазин компании. Об этом говорится в поступившем в РБК пресс-релизе компании.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:14, Ашберн
Армия и оружие
Российские офицеры попали в засаду в Сирии
Как оказалось, автомобиль УАЗ с тремя офицерами двигаясь по дороге Пальмира – Аль-Маядин, через территорию провинции Дейр эз-Зор, отстал от колонны.
Обновлено в 11:57
Происшествия
Экс-министр Абызов доставлен в суд
Бывшего министра Отрытого правительства Михаила Абызова доставили в Басманный суд Москвы, который изберет ему меру пресечения.
Обновлено в 09:02
Экономика
«Газпром» увеличил продажи газа в Киргизии на 30%
Реализация газа потребителям республики с 2014 года возросла на 30%, транзит газа - на 50%, уровень газификации увеличен с 22 до 30%.
Обновлено в 11:39
Общество
Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться
Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
Политика
Помпео считает приоритетом бюджета США борьбу с влиянием России
«Приоритетом нынешнего бюджета является противостояние пагубному влиянию России в Европе, Евразии и Центральной Азии», — заключил Помпео.
Обновлено в 10:39
Здоровье
В маленькие сёла Омской области направят медпункты на колёсах
В Омском регионе закупят 10 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов для оказания медицинской помощи сельчанам.
Обновлено в 00:22
Энергетика
«ЛУКОЙЛ» закроет офис в Хьюстоне
"ЛУКОЙЛ" планирует закрыть офис в Хьюстоне, сообщил журналистам президент компании Вагит Алекперов.
Обновлено в 04:35
Авто
Под маркой Aurus выйдет парадный кабриолет
Скорее всего, парадный кабриолет Aurus присоединится к федеральному проекту «Кортеж», в рамках которого уже построены бронированный лимузин Senat L700, седан Senat S600 и минивэн Arsenal.
Обновлено в 10:25
Гаджеты
Гибкость выбора: на рынок выходят смартфоны со сгибающимся экраном
Гибкие смартфоны, обладающие возможностью превращаться в планшет, стали главным событием года на рынке мобильных устройств.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Путин отодвинул сотрудника службы безопасности
Обновлено в 11:57
Футбол
В Санкт-Петербурге представили талисман Евро-2020
Обновлено в 04:15
Происшествия
В Казахстане потерпел крушение вертолет Минобороны страны
Вертолет Ми-8 по неустановленной причине упал и полностью сгорел в Кызылординской области Казахстана, сообщил РИА Новости официальный представитель комитета по ЧС республики Нурсултан Нурахметов.
Обновлено в 11:47
Политика
На митинге в Магасе произошли столкновения с полицией
Обновлено в 04:21
Гаджеты
В WhatsApp для Android уже тестируется Dark Mode
Источники добавляют, что в режиме Dark Mode в WhatsApp для Android фон становится не полностью черным, как на iOS, а очень темным.
Обновлено в 02:00
Политика
Брат Дворковича объяснил его отсутствие в России командировкой
Бывший заместитель председателя правительства России, президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович находится за границей в командировке.
Обновлено в 09:09
Политика
Бизнесмен из Германии объяснил важность «Северного потока — 2»
Глава немецкого энергетического концерна GASAG Герхард Хольтмайер считает, что газопровод «Северный поток — 2» сделает энергоснабжение в Германии более надежным.
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия
Суд арестовал гендиректора компании – поставщика компьютеров для МВД
Басманный суд Москвы арестовал гендиректора АО «Т-платформы» Всеволода Опанасенко, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:59
Авто
Ford уведет легковые автомобили из России
Обновлено в 07:30
Происшествия
В аэропорту «Внуково» начата проверка после звонка о минировании
Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию об угрозе взрыва в аэропорте "Внуково" после анонимного сообщения о минировании, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Обновлено в 11:45
Происшествия
Липецкий пенсионер открыл стрельбу по детям
Обновлено в 07:03
Футбол
Кристоф Дюгарри: «Я бы продал Неймара»
Бывший нападающий сборной Франции Кристоф Дюгарри выразил мнение, что «ПСЖ» стоит расстаться с форвардом Неймаром.
Обновлено в 11:48
Политика
Трамп призвал Россию уйти из Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп призвал Россию уйти из Венесуэлы.
Обновлено в 11:48
Спорт
Владимир Путин: Россия выполнила все требования по борьбе с допингом
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на предстоящих летних олимпийских играх 2020 года в Токио не должно быть допинговых скандалов в отношении российских атлетов.
Обновлено в 09:25
Политика
Орешкин назначен куратором Тывы
Ранее в Минтруде сообщили о значительном числе безработных в Тыве.
Обновлено в 10:47
Политика
Совбез ООН назначил дату экстренного заседания по Голанским высотам
Совет Безопасности ООН обсудит сложившуюся ситуацию вокруг Голанских высот на экстренном заседании в среду, 27 марта.
Обновлено в 10:02
Армия и оружие
Бывший украинский военный передал ДНР тысячи секретных документов
Бывший военнослужащий украинской армии Юрий Аушев передал спецслужбам самопровозглашенной ДНР секретные документы ВСУ, сообщил журналистам представитель МГБ республики Михаил Попов.
Обновлено в 05:45
Футбол
Моуринью может стать наставником команды Головина
Как сообщает L'Equipe, агент Жорже Мендеш, представляющий интересы 56-летнего тренера, рассматривает варианты с двумя клубами Лиги 1. Речь идет о "Лионе" и "Монако", за который выступает россиянин Александр Головин.
Обновлено в 01:19
Политика
«Нафтогаз»: «Газпром» получил от Дании отказ по «Северному потоку — 2»
«Газпром» получил очередной отказ в Дании относительно маршрута «Северного потока — 2», — говорится в Twitter компании.
Обновлено в 11:35
Экономика
Владимир Потанин хочет снизить дивиденды «Норникеля»
Владимир Потанин хочет запустить переговоры о снижении уровня дивидендов «Норникеля» (основные акционеры — «Интеррос» Владимира Потанина с 34% акций и «Русал» Олега Дерипаски с 28% акций) для того, чтобы направить часть средств на инвестиции.
Обновлено в 08:23