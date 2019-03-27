Экономика
«Детский мир» купил у Сбербанка торговый центр на Новом АрбатеРБК 08:11
«Детский мир» купил у структуры Сбербанка здание торгового центра «Валдай», который занимает первые этажи одного из «домов-книжек» на Новом Арбате. В помещении будет открыт флагманский магазин компании. Об этом говорится в поступившем в РБК пресс-релизе компании.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 13:47, Ашберн
Политика
Трамп потребовал от России уйти из Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:55
Политика
Кемеровская область официально получила второе название — Кузбасс
Кемеровская область официально получила второе наименование — Кузбасс.
Обновлено в 08:18
Политика
КПРФ решила передать мандат депутата Госдумы бизнесмену Берулаве
В среду лидер КПРФ Геннадий Зюганов встретился с двумя ключевыми кандидатами на вакантное место в Госдуме, и по итогам собеседований было принято решение в пользу экс-депутата от КПРФ, бизнесмена Михаила Берулавы, сообщил источник РБК в коммунистической партии и подтвердил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.
Обновлено в 10:32
Футбол
Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.
Обновлено в 07:01
Происшествия
В Испании подтвердили нападение на посольство КНДР
Сам Гонг Чанг утверждал, что принимал участие в нападении на посольство КНДР добровольно, однако подтвердил, что действовал вместе с группой лиц.
Обновлено вчера в 14:40
Происшествия
Суд арестовал экс-министра Михаила Абызова на два месяца
Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на четыре миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:38
Политика
Стало известно, когда Дворкович уехал из России
Накануне в российских СМИ появилась информация о том, что бывший министр открытого правительства Михаил Абызов, которого накануне задержали по подозрению в крупном хищении и организации ОПГ, оказался в России по приглашению Аркадия Дворковича – якобы Абызов прилетел из Италии на вечеринку в честь дня рождения бывшего вице-премьера.
Обновлено в 12:46
Авто
Ford прекращает производство легковушек в России
Компания Ford больше не будет выпускать в России легковые автомобили и сосредоточится на наиболее прибыльном для себя сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV).
Обновлено в 04:15
Общество
Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Уволены устроившие драку в Элисте полицейские
Из МВД уволили четырех полицейских, участвовавших в массовой драке между правоохранителями в Элисте, сообщила официальный представитель ведомства России Ирина Волк.
Обновлено в 12:42
Происшествия
Суд оштрафовал пятерых участников московской акции за свободный интернет
Обновлено в 10:48
Общество
Врачи из роддома в Башкирии увольняются, посмеявшись над зарплатами
Врачи и медсестры роддома в башкирском Салавате, которые попали в поле зрения СМИ после видеоролика, начали увольняться, пишет «МК».
Обновлено в 06:10
Теннис
1 апреля Барти впервые в карьере войдёт в топ-10 рейтинга WTA
За выход в финал соревнований с призовым фондом $ 9 035 428 Барти поспорит с эстонкой Анетт Контавейт, получившей 21-й номер посева.
Обновлено в 03:25
Общество
Скончался дважды Герой Советского Союза космонавт Быковский
Обновлено в 12:29
Культура
Мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»
Обновлено в 06:59
Политика
В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2»
«Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.
Обновлено в 12:10
Политика
Порошенко не исключил переговоров с Путиным
Президент Украины Петр Порошенко заявил о возможности двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:11
Спорт
Бутырская высказалась об отношениях Медведевой и Тутберидзе
Обновлено в 09:52
Футбол
Вадим Евсеев стал главным тренером «Уфы»
Обновлено в 13:36
Армия и оружие
Разведка США назвала сроки поставок «Посейдонов» в армию РФ
Подводные атомные беспилотники "Посейдон" появятся на оснащении ВМФ России не раньше 2027 года.
Обновлено вчера в 07:06
Шоу-бизнес
Первый муж Началовой ответил на обвинения в смерти певицы
Первый муж российской певицы Юлии Началовой — музыкант и продюсер Дмитрий Ланской — прервал молчание и попытался ответить на тот негатив, который обрушился на него после смерти бывшей супруги.
Обновлено в 10:59
Армия и оружие
В Черное море вошла подлодка «Великий Новгород» с ракетами «Калибр»
Новейшая дизель-электрическая подводная лодка ВМФ РФ "Великий Новгород", оснащенная крылатыми ракетами "Калибр", в среду, пройдя Босфор, вошла в акваторию Черного моря, сообщили стамбульские новостные порталы, публикующие фотографии ее прохождения через пролив.
Обновлено в 08:43
Космос
Жители Земли отправят аудиозаписи на Марс
Европейское космическое агентство заявило о начале акции, в рамках которой жители Земли смогут отправить свою аудиозапись на Марс.
Обновлено в 09:42
Армия и оружие
СМИ опубликовали фото с места гибели российских военных в Сирии
«Новая газета» опубликовала фотографии автомобиля «УАЗ», в котором, по ее данным, ехали российские военные, убитые в Сирии в феврале.
Обновлено вчера в 17:29
Наука
Автомобили Jaguar Land Rover спасут человечество от эпидемий
По данным главного врача Jaguar Land Rover, в среднем человек проводит в своём автомобиле до 300 часов в год.
Обновлено в 09:59