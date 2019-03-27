«Детский мир» купил у Сбербанка торговый центр на Новом АрбатеРБК 08:11

«Детский мир» купил у структуры Сбербанка здание торгового центра «Валдай», который занимает первые этажи одного из «домов-книжек» на Новом Арбате. В помещении будет открыт флагманский магазин компании. Об этом говорится в поступившем в РБК пресс-релизе компании.

«Детский мир» купил у Сбербанка торговый центр на Новом Арбате

Политика Трамп потребовал от России уйти из Венесуэлы Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы, сообщает агентство Bloomberg.

Политика КПРФ решила передать мандат депутата Госдумы бизнесмену Берулаве В среду лидер КПРФ Геннадий Зюганов встретился с двумя ключевыми кандидатами на вакантное место в Госдуме, и по итогам собеседований было принято решение в пользу экс-депутата от КПРФ, бизнесмена Михаила Берулавы, сообщил источник РБК в коммунистической партии и подтвердил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.

Футбол Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром» Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.

Происшествия В Испании подтвердили нападение на посольство КНДР Сам Гонг Чанг утверждал, что принимал участие в нападении на посольство КНДР добровольно, однако подтвердил, что действовал вместе с группой лиц.

Происшествия Суд арестовал экс-министра Михаила Абызова на два месяца Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на четыре миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости.

Политика Стало известно, когда Дворкович уехал из России Накануне в российских СМИ появилась информация о том, что бывший министр открытого правительства Михаил Абызов, которого накануне задержали по подозрению в крупном хищении и организации ОПГ, оказался в России по приглашению Аркадия Дворковича – якобы Абызов прилетел из Италии на вечеринку в честь дня рождения бывшего вице-премьера.

Авто Ford прекращает производство легковушек в России Компания Ford больше не будет выпускать в России легковые автомобили и сосредоточится на наиболее прибыльном для себя сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV).

Происшествия Уволены устроившие драку в Элисте полицейские Из МВД уволили четырех полицейских, участвовавших в массовой драке между правоохранителями в Элисте, сообщила официальный представитель ведомства России Ирина Волк.

Общество Врачи из роддома в Башкирии увольняются, посмеявшись над зарплатами Врачи и медсестры роддома в башкирском Салавате, которые попали в поле зрения СМИ после видеоролика, начали увольняться, пишет «МК».

Теннис 1 апреля Барти впервые в карьере войдёт в топ-10 рейтинга WTA За выход в финал соревнований с призовым фондом $ 9 035 428 Барти поспорит с эстонкой Анетт Контавейт, получившей 21-й номер посева.

Политика В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2» «Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.

Политика Порошенко не исключил переговоров с Путиным Президент Украины Петр Порошенко заявил о возможности двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Шоу-бизнес Первый муж Началовой ответил на обвинения в смерти певицы Первый муж российской певицы Юлии Началовой — музыкант и продюсер Дмитрий Ланской — прервал молчание и попытался ответить на тот негатив, который обрушился на него после смерти бывшей супруги.

Армия и оружие В Черное море вошла подлодка «Великий Новгород» с ракетами «Калибр» Новейшая дизель-электрическая подводная лодка ВМФ РФ "Великий Новгород", оснащенная крылатыми ракетами "Калибр", в среду, пройдя Босфор, вошла в акваторию Черного моря, сообщили стамбульские новостные порталы, публикующие фотографии ее прохождения через пролив.

Космос Жители Земли отправят аудиозаписи на Марс Европейское космическое агентство заявило о начале акции, в рамках которой жители Земли смогут отправить свою аудиозапись на Марс.

Армия и оружие СМИ опубликовали фото с места гибели российских военных в Сирии «Новая газета» опубликовала фотографии автомобиля «УАЗ», в котором, по ее данным, ехали российские военные, убитые в Сирии в феврале.