Экономика

«Детский мир» купил у Сбербанка торговый центр на Новом АрбатеРБК 08:11

«Детский мир» купил у структуры Сбербанка здание торгового центра «Валдай», который занимает первые этажи одного из «домов-книжек» на Новом Арбате. В помещении будет открыт флагманский магазин компании. Об этом говорится в поступившем в РБК пресс-релизе компании.
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