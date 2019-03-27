Экономика
«Детский мир» купил у Сбербанка торговый центр на Новом АрбатеРБК 08:11
«Детский мир» купил у структуры Сбербанка здание торгового центра «Валдай», который занимает первые этажи одного из «домов-книжек» на Новом Арбате. В помещении будет открыт флагманский магазин компании. Об этом говорится в поступившем в РБК пресс-релизе компании.
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Экономика
Владимир Потанин хочет снизить дивиденды «Норникеля»
Владимир Потанин хочет запустить переговоры о снижении уровня дивидендов «Норникеля» (основные акционеры — «Интеррос» Владимира Потанина с 34% акций и «Русал» Олега Дерипаски с 28% акций) для того, чтобы направить часть средств на инвестиции.
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Изучая гробницу на территории китайского города Лиян, археологи обнаружили глиняный кувшин с двумя десятками яиц, возраст которых оценивается в две с половиной тысячи лет.
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Обновлено вчера в 09:55
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Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве
Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.
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Примирения в ходе съемок не получилось – Волочкова осталась недовольна тем, как Собчак себя вела.
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Культура
Александринский и Волковский театры объединили в единый комплекс
Александринский театр в Петербурге и Театр драмы имени Волкова в Ярославле объединили в единый комплекс.
Обновлено в 06:02
Экономика
Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ в 2018 году выросла вдвое
Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ в 2018 году выросла в 1,97 раза - до 197,523 млрд рублей, сообщается в отчетности компании.
Обновлено в 02:09
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В Крыму приступили к оценке ущерба от пребывания в составе Украины
Власти Республики создают комиссию, которая займется оценкой ущерба, нанесенного полуострову за годы пребывания в составе Украины в 1991-2014 годах.
Обновлено в 05:24
Авто
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Обновлено в 07:37
Политика
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Решением окружного административного суда Киева отменен запрет Службы безопасности Украины (СБУ) на въезд в страну российскому актеру Федору Добронравову.
Обновлено в 07:59
Политика
США вернут американцев на Луну. Пентагон запланировал победу в космосе
За пять лет необходимо отправить американских астронавтов на Луну, заявил вице-президент США Майкл Пенс 27 марта в своем аккаунте в Twitter.
Обновлено в 00:54
Происшествия
Взрыв газа произошел в многоэтажке в Казани
Обновлено в 05:55
Армия и оружие
СМИ опубликовали фото с места гибели российских военных в Сирии
«Новая газета» опубликовала фотографии автомобиля «УАЗ», в котором, по ее данным, ехали российские военные, убитые в Сирии в феврале.
Обновлено вчера в 17:29
Политика
Россия, Австралия и Нидерланды обсудили катастрофу MH17
Представители России, Австралии и Нидерландов провели консультации по поводу малайзийского Boeing MH17, сбитого в июле 2014 года над Донбассом.
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В Югре грейдер засыпал снегом ребенка
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Политика
Мандат Жореса Алферова передали Петру Медведеву
Напомним, на прошлом заседании 21 марта комиссия отказалась передавать мандат скончавшегося депутата КПРФ Жореса Алферова экс-кандидату в президенты от компартии Павлу Грудинину, на чем настаивал президиум ЦК КПРФ.
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На Ставрополье задержан боевик, готовивший теракт
Силовики задержали уроженца Дагестана, присягнувшего группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и планировавшего теракт.
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Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.
Обновлено в 07:01
Политика
Гройсман поручил проверить законность вылета Бойко и Медведчука в Москву
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил авиационной и пограничной службам проверить, были ли нарушены законы страны при вылете в Россию кандидата в президенты Юрия Бойко и председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.
Обновлено в 07:14
Футбол
Джикия приступил к тренировкам в общей группе
Защитник «Спартака» Георгий Джикия в среду возобновил тренировки в общей группе, сообщает официальный сайт столичной команды.
Обновлено в 08:36
Армия и оружие
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Бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил о том, что Россия якобы собирается развязать войну в странах бывшего Советского Союза или в Арктике.
Обновлено в 00:46