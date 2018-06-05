Экономика

«Детский мир» достанется Гуцериеву
ForRent.ru
01:19

Владимир Евтушенков, владелец АФК «Система», подтвердил, что Михаил Гуцериев претендует на пакет акций «Детского мира».
ForRent.ru01:19

Подробнее о событии

АФК «Система» почти избавилась от акций «Детского мира»

Красная веснавчера в 16:08

Евтушенков подтвердил, что Гуцериев претендует на пакет акций «Детского мира»

Коммерсантъвчера в 14:04

Гуцериев стал одним из претендентов на долю "Системы в "Детском мире"

Интерфаксвчера в 09:52

Евтушенков подтвердил переговоры с Гуцериевым о продаже «Детского мира»

Ведомостивчера в 09:38

Евтушенков не планирует дальше передавать свою долю в АФК сыну Феликсу

ТАССвчера в 09:42

Евтушенков заявил, что АФК «Система» нашла покупателя на пакет акций «Детского мира»

Экономика сегоднявчера в 08:35

Владелец АФК «Система» пока не планирует продавать активы

РИА Новостивчера в 09:21
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 07:10, Ашберн
Энергетика

Кудрин: соглашение ОПЕК+ снизит темпы экономического роста России

В первом полугодии 2019 года в рамках сделки ОПЕК + добыча нефти должна быть снижена на 1,2 млн баррелей в сутки (б / с) от уровня октября 2018 года, на долю России придется 228 тыс. б / с. По словам министра энергетики России Александра Новака, этап сокращения уровня добычи в стране займет несколько месяцев.
Обновлено в 06:46
Экономика

Росрыболовство сообщило о падении цен на красную икру в два раза

В декабре цены на красную икру в России снизились вдвое, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.
Обновлено в 06:39
Экономика

Число иностранных рабочих в России в 2019 году снизят почти на 20%

В 2019 году число иностранцев, которых можно будет принять на работу в России, снизится почти на 20% по сравнению с предыдущем годом.
Обновлено в 06:54
Экономика

Минфин США вновь отсрочил санкции в отношении компаний Дерипаски

Минфин США продлил срок действия временных лицензий на деятельность российских компаний "Русал", Еп + и группы "ГАЗ" в США до 21 января 2019 года, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 05:39
Экономика

Силуанов заявил, что налоговая нагрузка не изменится за шесть лет

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что в ближайшие шесть лет повышения налоговой нагрузки на бизнес не будет.
Обновлено в 06:48
Экономика

Гордеев предложил создать нацпроект по развитию села

Вице-премьер России Алексей Гордеев считает необходимым перевести госпрограмму развития сельских территорий в статус национального проекта.
Обновлено в 07:02
Экономика

Reuters: Slack собирается выйти на IPO в 2019 году

Компания Slack готовится выйти на IPO в 2019 году, и наняла для этих целей банк Goldman Sachs, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 03:05
Энергетика

Минэнерго сообщило об интересе таиландских компаний к «Арктик СПГ – 2»

Компании из Таиланда рассматривают возможность участия в проекте «Арктик СПГ – 2», сообщило Министерство энергетики России по итогам заседания российско-таиландской рабочей группы по сотрудничеству в области энергетики.
Обновлено в 06:51
Экономика

Товарооборот РФ и Китая в январе-ноябре вырос на 27,8%

Товарооборот между Россией и Китаем за январь-ноябрь текущего года вырос на 27,8% - до $97,23 млрд.
Обновлено в 04:26
Финансы

Инфляция в России к концу 2018 года превысит официальный прогноз

Инфляция в России к концу 2018 года составит 3,9-4%, что превысит официальный прогноз Минэкономразвития.
Обновлено в 07:05
Экономика

В «Единой России» призвали помогать небольшим компаниям

Для развития российского бизнеса необходимо обеспечить доступ к мировому рынку большому количеству маленьких и средних компаний, заявил сопредседатель внутрипартийной платформы "Единой России" по поддержке предпринимательской инициативы Евгений Демин.
Обновлено в 06:45
Экономика

Живущих за чертой бедности россиян стало меньше

Число россиян, живущих за чертой бедности, снизилось на 0,5 процента с января по сентябрь 2018 года.
Обновлено в 05:59
Экономика

Суд в Киеве снял арест с имущества «дочки» Проминвестбанка

«Удовлетворена жалоба ПАО «Проминвестбанк», отменено постановление частного исполнителя и снят арест с имущества банка», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 13:17
Экономика

Dow Jones упал на 500 пунктов из-за торговых споров США и КНР

Промышленный индекс Dow Jones упал на 500 пунктов на фоне противоречий между США и Китаем в области торговли.
Обновлено в 03:55
Экономика

Авиакомпания «Сибирь» решила уйти от статуса публичной компании

Авиакомпания "Сибирь" (летает под брендом S7 Airlines) - второй крупнейший авиаперевозчик РФ.
Обновлено в 01:45
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Владимир Петрович Евтушенков
Российский предприниматель
Российский предприниматель. Один из богатейших людей России, председатель совета директоров и владелец 64,1843% акций АФК «Система». В рейтинге 200 богатейших бизнесменов России 2014 года, подготовленном журналом Forbes, Владимир Евтушенков занял 15 место с состоянием 9 миллиардов долларов.
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