Экономика
Детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир»ФедералПресс 01:54
Детские пособия, выплаты безработным и гражданам, подвергшимся воздействию радиации, будут переведены на карты национальной платежной системы «Мир». Соответствующее постановление правительства было подписано 11 апреля.
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Энергетика
Нефть «аккумулирует» силы для движения к уровню $72,50
Учитывая геополитические риски, на текущую неделю ближайшими целями выступят уровни $72,50 и $74,50.
Обновлено в 00:14
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей
Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Общество
«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:38
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области
В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.
Обновлено в 01:10
Политика
Команда Порошенко открестилась от билбордов с надписью «конец»
Глава департамента информационной политики Администрации президента Украины Владимир Горковенко заявил, что команда президента не имеет отношения к билбордам в стилистике агитационной кампании действующего главы государства Петра Порошенко с надписью «Конец».
Обновлено в 03:32
Общество
Скончался нобелевский лауреат, нейробиолог Пол Грингард
Обновлено вчера в 20:02
Армия и оружие
Российские корабли следят за американским эсминцем в Черном море
Российские корабли наблюдают за вошедшим в акваторию Черного моря эсминцем ВМФ США "Росс", сообщили в Минобороны.
Обновлено в 03:19
Музыка
Солистку группы Serebro госпитализировали после концерта
Солистку группы Serebro госпитализировали после концерта Ирина Титова резко почувствовала себя плохо.
Обновлено в 02:20
Экономика
Каждый четвертый житель России не откладывает на «черный день»
В 2018 году эксперты прогнозировали, что темпы наращивания сбережений граждан по сравнению с 2017 годом увеличатся на 15%, всего за год россияне накопят 5,2 трлн рублей.
Обновлено в 02:35
Транспорт
«Автодор» увеличивает стоимость проезда по платным дорогам
Госкомпания "Автодор" вводит сезонные тарифы на платных участках дорог. Повышение продлится с 15 апреля по 13 октября.
Обновлено вчера в 19:18
Политика
В двух городах Башкирии назначены новые главы администраций
На оперативном совещании в правительстве были представлены новые главы Межгорья и Нефтекамска.
Обновлено в 02:19
Армия и оружие
В Совфеде оценили заявление командующего силами НАТО в Европе о России
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление главнокомандующего Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерала Кёртиса Скапаротти о необходимости установления более тесных контактов с Россией, чтобы лучше понимать возможности и намерения друг друга.
Обновлено в 02:17
Политика
Киев пытается сорвать визит немецкой делегации в Крым
Как сообщил Гемпель, Киев отправил ноту протеста в адрес членов делегации, которые должны были принять участие в Ялтинском международном экономическом форуме.
Обновлено вчера в 10:39
Политика
Оппозиция выиграла выборы в Финляндии
Оппозиционная Социал-демократическая партия победила на парламентских выборах в Финляндии, прошедших 14 апреля.
Обновлено в 02:25
Происшествия
В Петербурге на судоремонтном заводе произошел пожар
В Петербурге на территории судоремонтного завода на Канонерском острове ранним утром произошел пожар.
Обновлено в 02:36
Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под Тулой
Обновлено вчера в 16:06
Происшествия
В США фермер погиб от когтей собственной птицы — казуара
В американском штате Флорида 75-летний фермер погиб в результате нападения птицы из рода казуаров, сообщает The Gainesville Sun.
Обновлено вчера в 06:40
Наука
Ученые опровергли распространенный миф о женщинах Древнего Египта
Распространенный миф о женщинах Древнего Египта опровергли ученые Альбертского университета в Канаде.
Обновлено в 02:57
Единоборства
Борец Сурков завоевал бронзовую медаль ЧЕ
Обновлено вчера в 12:33
Политика
В штабе Зеленского уточнили время и место дебатов с Порошенко
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что ждут дебатов с действующим главой государства Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский», как это было согласовано ранее.
Обновлено в 02:14
Авто
Автомобили Ravon начнут собирать в России
В мае 2018 года были прекращены поставки автомобилей Ravon на российский рынок.
Обновлено вчера в 13:00
Технологии
Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина
Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов, сообщается в пресс-релизе международной платежной системы.
Обновлено в 02:03
Здоровье
Россиян известили об 11 ранних симптомах рака
При обнаружении у себя нескольких из перечисленных ниже симптомов следует обратиться к врачу Как сообщает издание Известия со ссылкой на ActiveFeel, врачи выявили одиннадцать симптомов рака.
Обновлено вчера в 05:56
Экономика
Граждан России с низкой зарплатой могут освободить от уплаты НДФЛ
Граждан России могут освободить от уплаты подоходного налога. Однако такая мера коснётся только жителей страны с низкими доходами.
Обновлено в 01:08
Общество
Похолодание ожидается в центральной части России
Похолодание в центральной части России на этой неделе пройдет под влиянием скандинавского антициклона, принесшего за собой холодный арктический воздух и ветер, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено в 01:01
Происшествия
Полиция задержала четырех сбежавших из изолятора в Туве
Обновлено в 03:06
Политика
Россия может выплатить долг Совету Европы
На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 02:25
Авто
Названы самые продаваемые кроссоверы на вторичном рынке РФ
В прошлом месяце россияне приобрели 92 912 кроссоверов и внедорожников с пробегом, что на 2% меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 01:25
Общество
Стала известна зарплата российских священников
Стало известно, сколько получают служители Русской православной церкви.
Обновлено вчера в 01:52
Авто
Volkswagen презентовал в Шанхае «убийцу» BMW X4
Китайские автоэксперты посчитали, что данный транспорт займет место на ступень выше Volkswagen Tayron, а более низкая стоимость уже характеризует его как конкурента для автомобиля другого немецкого производителя BMW X4.
Обновлено в 01:33