Экономика

Детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир»РИА Новости 07:54

Социальные выплаты безработным, чернобыльцам и детские пособия переведут на карты "Мир", говорится в постановлении правительства. Процесс перевода завершится до 1 июля 2020 года. В июле прошлого года на карты "Мир" перевели пенсионеров, бюджетников и студентов.
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Детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир»

РИА Новости07:54

Пособия безработным и матерям решили перечислять только на карты «Мир»

URA.Ru03:32

Детские пособия и выплаты безработным вскоре в России будут перечислять только на карты МИР

Эхо Москвы08:33

Кабмин обязал перечислять пособия безработным и гражданам с детьми на карты «Мир»

ТАСС07:33

Соцвыплаты и детские пособия переведут на карты «Мир»

Росбалт02:51

РБК: пособия безработным и матерям будут перечислять только на карты «Мир»

Коммерсантъ01:42

Пособия безработным и матерям решили перечислять только на карты «Мир»

РБК01:00
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Происшествия

Пожар не уничтожил структуру Нотр-Дам де Пари

Обновлено в 17:15
Армия и оружие

Путин направил 35 российских военных в миссию ООН в ЦАР и на Кипре

«Минобороны России направить в состав Миссии ООН до 30 военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации в качестве офицеров связи, военных наблюдателей и офицеров штаба», — говорится в распоряжении.
Обновлено в 12:07
Хоккей

Ален Виньо стал главным тренером «Филадельфии»

Канадец Ален Виньо официально стал главным тренером «Филадельфии Флайерз».
Обновлено в 15:39
Политика

Суд освободил Савченко и Рубана из-под стражи

Обновлено в 18:09
Происшествия

Возле дома кандидата в президенты Украины задержаны киллеры с пулеметом

Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено в 18:36
Происшествия

BuzzFeed: YouTube принял горящий собор Парижской Богоматери за видео о теракте 11 сентября

Кадры горящего во французской столице собора Норт-Дам видеосервис YouTube принял за фейковую видеозапись, связанную с произошедшими 11 сентября 2001 года терактами в США.
Обновлено в 16:23
Происшествия

В Туве после побега заключенных завели дело на полицейского

Следственные органы Республики Тыва после побега арестованных из изолятора временного содержания (ИВС) возбудили уголовное дело о халатности.
Обновлено в 08:06
Политика

После фашистского приветствия в эфире НТВ началась драка

Во эфире ток-шоу "Место встречи" на НТВ телеведущий Иван Трушкин выгнал писателя Сергея Лойко после его высказывания об Украине.
Обновлено в 14:28
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей

Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Политика

Пушков объяснил непризнание штабом Зеленского референдума в Крыму

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о непризнании референдума в Крыму, в результате которого полуостров воссоединился с Россией.
Обновлено в 16:47
Происшествия

Опубликовано видео последствий пожара в соборе Парижской Богоматери

Информационное агентство LinePress опубликовало в Twitter видео, на котором запечатлены последствия пожара в соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам) в столице Франции.
Обновлено в 18:12
Общество

Harley-Davidson отзывает в России 181 мотоцикл

В России будет отозван 181 мотоцикл Harley-Davidson типа XG1 из-за возможных проблем с тормозами.
Обновлено в 06:32
Политика

Порошенко предложил Зеленскому другое время для дебатов на стадионе

Зеленский предложил 19 апреля стадион "Олимпийский" в 19:00, в штабе Порошенко снова пытаются навязать свои условия Президент Украины Петр Порошенко снова выступил с очередным предложением в адрес комика Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:31
Спорт

Фанаты затравили 14-летнюю пловчиху после победы над Ефимовой

Тренер пловчихи Евгении Чикуновой Юрий Маслов заявил, что после победы подопечной на чемпионате России она столкнулась с травлей в сети.
Обновлено в 13:50
Армия и оружие

В Швеции возникли проблемы с «уничтожителем самолётов Су»

Выясняется, что теперь с дозаказом возникли серьёзные проблемы.
Обновлено в 01:04
Авто

Mercedes-Benz Concept GLB дебютировал в Шанхае

Компания Mercedes-Benz на автосалоне в Шанхае представила прототип нового кроссовера — модель Concept GLB.
Обновлено в 10:09
Здоровье

Пациенты ММК «Сколково» получат зарубежные лекарства

В международном медицинском кластере "Сколково" разрешат использовать незарегистрированные в России лекарства.
Обновлено в 01:01
Авто

Wirtschaftswoche (Германия): российский автомобильный рынок между предписаниями и особым подходом (WirtschaftsWoche Heute)

По данным Ассоциации европейского бизнеса, автомобильный рынок в прошлом году вырос на 12,8%. Общий оборот отрасли, по оценкам консалтинговой компании PwC, составил порядка 33 миллиардов евро.
Обновлено в 18:10
Политика

Главный военный прокурор Украины сбежал за границу

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сбежал из страны, испугавшись будущего уголовного преследования в рамках дела о преступлениях в компании "Укроборонпром" - об этом на своей странице в фейсбуке написал украинский журналист Василий Крутчак.
Обновлено в 13:09
Политика

В МВД рассказали, сколько украинцев получили российское гражданство

Генерал-майор полиции Валентина Казакова, начальник главного управления по вопросам миграции МВД России, рассказала, сколько украинцев получили гражданство РФ с 2014 года.
Обновлено в 18:30
Политика

Зеленский опубликовал оскорбительное видеообращение к Порошенко

Обновлено в 06:18
Футбол

Месси и Роналду целуются на обложке нового выпуска France Football

Одно из самых популярных футбольных изданий — France Football — в Twitter анонсировало выход нового выпуска своего еженедельного журнала, на обложке которого изображены целующиеся Лионель Мессии и Криштиану Роналду.
Обновлено в 10:19
Шоу-бизнес

Анна Семенович взбудоражила мужчин полуобнаженным видом

"Теплота в душе, передается и на внешность Всем отличного дня и недели как и обещала, пусть это фото немного взбудоражит мужчин", - написала Анна под снимком.
Обновлено в 06:59
Армия и оружие

В МИД России заявили о прекращении сотрудничества Москвы и НАТО

Сотрудничество России и НАТО было полностью прекращено как по гражданской, так и по военной линии. Об этом заявил Александр Грушко.
Обновлено в 14:10
Общество

СКИФ – это только начало. В Новосибирске запущен проектный семинар «Академгородок 2.0»

Город будущего Главный инициатор семинара — ведущий научный сотрудник Института философии и права СО РАН, доктор философских наук Сергей Смирнов считает сложившуюся с проектом ситуацию парадоксальной: с одной стороны программа уже сформирована и даже запущена, но при этом Академгородок 2.0 не имеет концептуального стержня.
Обновлено в 07:56
Кино

Завершились съёмки фильма «Хищные птицы» по комиксам DC

Над сценарием ленты «Хищные птицы и суперпотрясающая эмансипация Харли Квинн», которая объединит на большом экране нескольких супергероинь вселенной DC, работала Кристина Ходсон («Бамблби»).
Обновлено в 10:55
Авто

Руководство Альянса Renault-Nissan запретило продажи Lada в Европе

Несмотря на прекращение продаж, в официальных комментариях пресс-службы «АвтоВАЗа» был намёк на то, что Lada в Европу вернется, но чуть позже и с совершенно новой моделью.
Обновлено в 07:12
Хоккей

Шестеркин и Кравцов подпишут контракты с «Нью-Йорк Рейнджерс»

Обновлено в 17:00
Авто

Автомобили узбекского бренда Ravon начнут собирать в России

Компания «Узавтосаноат», которая в сотрудничестве с американским концерном General Motors производит автомобили Ravon, планирует уже этим летом запустить крупноузловое производство своих автомобилей на российском предприятии Derways, которое расположено в Черкесске.
Обновлено в 04:15
Музыка

На Maruv обрушился шквал критики после признания в любви к России

Обновлено в 15:15
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