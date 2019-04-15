Экономика

Детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир»РИА Новости 07:54

Социальные выплаты безработным, чернобыльцам и детские пособия переведут на карты "Мир", говорится в постановлении правительства. Процесс перевода завершится до 1 июля 2020 года. В июле прошлого года на карты "Мир" перевели пенсионеров, бюджетников и студентов.
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Детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир»

РИА Новости07:54

Кабмин обязал перечислять пособия безработным и гражданам с детьми на карты «Мир»

ТАСС07:33

РБК: пособия безработным и матерям будут перечислять только на карты «Мир»

Коммерсантъ01:42

Пособия безработным и матерям решили перечислять только на карты «Мир»

URA.Ru03:32

Соцвыплаты и детские пособия переведут на карты «Мир»

Росбалт02:51

Детские пособия и выплаты безработным вскоре в России будут перечислять только на карты МИР

Эхо Москвы08:33

Пособия безработным и матерям решили перечислять только на карты «Мир»

РБК01:00
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 14:09, Ашберн
Общество

Названы проблемы при утилизации мусора в России

Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Происшествия

Шпиль горящего собора Парижской Богоматери обрушился

Шпиль собора Парижской Богоматери, где произошёл пожар, обрушился.
Обновлено в 14:03
Шоу-бизнес

Сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов рублей

21-летний сын Олега Газманова недавно приобрел дорогостоящую иномарку – Mercedes S-Class Coupe, стоимость которой составляет от 10 до 15 миллионов рублей.
Обновлено в 03:14
Армия и оружие

СКР завел новые уголовные дела по фактам артобстрелов ВСУ в Донбассе

В результате обстрелов пострадали женщина и ребенок СКР завел новые уголовные дела по фактам артиллерийских обстрелов населения Донбасса украинскими силовиками, в результате которых пострадали ребенок и женщина, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 13:10
Армия и оружие

Турция отказалась интегрировать С-400 в системы НАТО

В США и других странах НАТО опасаются, что если у Анкары на вооружении будут и С-400, и F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать американские истребители.
Обновлено в 12:02
Политика

Совет ЕС окончательно одобрил проект поправок к Газовой директиве

Совет стран – участниц Евросоюза окончательно утвердил проект поправок к Газовой директиве ЕС.
Обновлено в 05:02
Политика

Главный военный прокурор Украины сбежал за границу

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сбежал из страны, испугавшись будущего уголовного преследования в рамках дела о преступлениях в компании "Укроборонпром" - об этом на своей странице в фейсбуке написал украинский журналист Василий Крутчак.
Обновлено в 13:09
Политика

Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых домах

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях.
Обновлено в 12:08
Политика

В штабе Зеленского не признают референдум в Крыму

В пресс-службе кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского сказали, что не признают воссоединение Крыма с Россией, что стало возможным после референдума на полуострове 2014 года.
Обновлено в 13:06
Шоу-бизнес

Сергей Зверев признался, что сын ему как родной

Сергей Зверев наконец рискнул откровенно поговорить с сыном, который ему совсем не сын. Мальчик не родной для стилиста.
Обновлено в 12:30
Политика

Кремль подготовил план упрощенной выдачи паспортов гражданам ДНР и ЛНР

Кто и как сможет получить паспорта По словам источников РБК, ожидается, что согласно президентскому указу жители ДНР и ЛНР смогут получить российские паспорта по упрощенной процедуре — без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет.
Обновлено в 12:55
Экономика

Двукратный рост безработицы в России предсказывает экономист

В своей статье в научном журнале «Социально-трудовые исследования» главный научный сотрудник Института макроэкономических исследований ВАВТ Минэкономразвития приводит расчеты, свидетельствующие о том, что к 2024 году из-за увеличения пенсионного возраста потенциальная численность рабочей силы может вырасти почти на 4 миллиона человек, но спрос на рабочую силу вырастет незначительно.
Обновлено в 11:30
Авто

Последний Chevrolet Corvette C7 продадут на аукционе 28 июня

Новая генерация автомобиля будет представлена в первом месяце лета, а после этого события компания намерена организовать продажу последнего сошедшего с конвейера автомобиля Chevrolet Corvette C7 текущего поколения.
Обновлено в 02:13
Происшествия

Под Хабаровском полицейского задержали на лекции о борьбе с коррупцией

Начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району Хабаровского края задержали на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.
Обновлено в 08:00
Важное за сутки

Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»

Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
Обновлено 13 апреля в 17:41
Хоккей

Умер бывший хоккеист Дмитрий Набоков

Бывший хоккеист Дмитрий Набоков скончался в Новосибирске после продолжительной болезни.
Обновлено в 13:18
Происшествия

В подмосковном Серпухове при пожаре погибли два ребенка

Обновлено в 13:13
Происшествия

Петербуржец погиб при взрыве в квартире

В квартире боеприпас сдетонировал. С большой вероятностью взрыв произошел при попытке разобрать взрывное устройство.
Обновлено в 07:17
Авто

Автомобили узбекского бренда Ravon начнут собирать в России

Компания «Узавтосаноат», которая в сотрудничестве с американским концерном General Motors производит автомобили Ravon, планирует уже этим летом запустить крупноузловое производство своих автомобилей на российском предприятии Derways, которое расположено в Черкесске.
Обновлено в 04:15
Общество

Названы самые смешные ошибки участников «Тотального диктанта»

Обновлено в 08:39
Армия и оружие

Путин направил российских миротворцев в ЦАР и на Кипр

Президент РФ Владимир Путин распорядился направить до 30 российских военнослужащих в состав миссии ООН по стабилизации ситуации в Центрально-Африканской Республике.
Обновлено в 12:49
Спорт

Мамаев пожаловался на условия в автозаке

Обновлено в 10:40
Единоборства

Тарасов показал сломанные руки после боя с Дациком

Блогер Артем Тарасов в своем Инстаграме опубликовал фотографию, сделанную после боя с бывший бойцом ММА Вячеславом Дациком.
Обновлено в 14:02
Армия и оружие

Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество

Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
Обновлено в 06:50
Политика

Порошенко предложил Зеленскому дату и время дебатов

Действующий президент Украины Петр Порошенко предлагает своему оппоненту Владимиру Зеленскому провести дебаты 19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве с 16.00 до 18.00 (совпадает с мск) помимо дебатов на Общественном ТВ, сообщил представитель штаба Порошенко Олег Медведев.
Обновлено в 11:48
Экономика

«Новатэк» ожидает роста уровня локализации новых СПГ-заводов до 80-85%

Обновлено в 12:10
Технологии

«Лаборатория Касперского» нацелилась на «Новые облачные технологии»

Долю в разработчике отечественного софта «Новые облачные технологии» (НОТ) планирует приобрести «Лаборатория Касперского».
Обновлено в 02:40
Армия и оружие

В Швеции возникли проблемы с «уничтожителем самолётов Су»

Выясняется, что теперь с дозаказом возникли серьёзные проблемы.
Обновлено в 01:04
Политика

Порошенко пришел в ужас от сериала Зеленского

Украинский лидер Петр Порошенко сообщил, что посмотрел сериал своего соперника Владимира Зеленского «Слуга народа» и пришел в ужас.
Обновлено в 09:02
Экономика

Инвестиции немецкого бизнеса в Россию достигли максимума за 10 лет

Бундесбанк оценил прямые инвестиции в Россию немецкого бизнеса в 2018 г. более чем в 1 млрд евро.
Обновлено в 11:55
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