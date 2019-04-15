Детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир»РИА Новости 07:54

Социальные выплаты безработным, чернобыльцам и детские пособия переведут на карты "Мир", говорится в постановлении правительства. Процесс перевода завершится до 1 июля 2020 года. В июле прошлого года на карты "Мир" перевели пенсионеров, бюджетников и студентов.

Детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир»

Происшествия Макрон зашел внутрь еще не потушенного собора Нотр-Дам-де-Пари Президент Франции Эммануэль Макрон вошел в здание еще не потушенного собора Нотр-Дам-де-Пари (Собор Парижской Богоматери), который охвачен пламенем в результате крупного пожара.

Экономика Доходы главы Камчатки за год снизились до 8,6 млн рублей Губернатор Камчатки Владимир Илюхин за 2018 год заработал 8 млн 590 тыс. 949 рублей, что на 900,5 тыс. рублей меньше, чем годом ранее.

Происшествия Собор Нотр-Дам в Париже загорелся Крыша парижского собора Нотр-Дам охвачена огнем. Об этом сообщают пользователи соцсетей, подкрепляя информацию видеороликами и фотографиями.

Музыка Грузинский священник прервал концерт Бориса Гребенщикова К удивлению обычных прохожих, рок-музыкант Борис Гребенщинков устроил импровизированный концерт в живописном месте рядом с монастырем Джвари в Грузии.

Происшествия Семья французских бизнесменов выделила 100 млн евро на восстановление Нотр-Дама Порядка 100 миллионов евро выделила семья французских бизнесменов Пино на восстановление собора Парижской Богоматери, сообщают местные СМИ.

Общество Автошколам сократили сроки согласования программ и выдачу заключений По сравнению с рекомендациями, которые действовали ранее, с учетом накопленного опыта, а также поступивших предложений в рамках общественного обсуждения в приказах сокращены сроки согласования программ и выдача заключений до 15 рабочих дней, установлены исчерпывающие перечни оснований для отказов согласований программ и отказов в проведении обследования учебно-материальной базы автошкол.

Происшествия Под Хабаровском полицейского задержали на лекции о борьбе с коррупцией Начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району Хабаровского края задержали на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.

Экономика Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.

Здоровье Житель Бурятии 27 лет прожил с болтами в челюсти вместо протезов С 1991 года пациент жил с самопальными болтами и решился удалить их.

Общество Экологические активисты перекрыли движение в центре Лондона Как передает ОТР, люди частично перекрыли движение на мосту Ватерлоо и на нескольких площадях города, в том числе перед зданием парламента.

Наука В Марианском желобе найдены бактерии, питающиеся нефтью Международная команда ученых из Великобритании, России и Китая изучала образцы микробной популяции, взятой из самой глубокой части Мирового океана, и выявила новую группу бактерий, разлагающих углеводороды.

Общество Частным детсадам в России заплатят за дополнительные места Предпочтение при отборе получателей субсидий может быть отдано регионам, больше всего нуждающихся в дополнительных местах в детсадах.

Политика Надежда Савченко вышла на свободу Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, находившаяся в СИЗО по подозрению в организации госпереворота, вышла на свободу, передает ТАСС.

Происшествия Пожар оставил Собору Парижской Богоматери одни стены Нотр-Дам горел больше пяти часов. Пожар начался в ходе строительных работ в его помещении – шла реставрация внутри.

Шоу-бизнес «Подобрал пожарник»: Тутберидзе опозорили перед всей страной На своем YouTube-канале "Училка vs ТВ" учитель русского языка Татьяна Гартман на всю страну опозорила наставницу фигуристок, уличив в неграмотности.

Экономика Две недостроенные гостиницы Hyatt во Владивостоке продали на аукционе Российский аукционный дом (РАД) в понедельник продал на аукционе два недостроенных гостиничных комплекса Hyatt во Владивостоке - на Корабельной набережной и мысе Бурном.

Общество Шведская журналистка признала русский язык непостижимым Журналистка шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен призналась, что чем лучше она говорит по-русски, тем непостижимей кажутся беседы на нем. По словам корреспондента, неоднозначные фразы вызывают у нее недоумение.

Происшествия Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».

Музыка Опубликован «запрещенный» в СССР видеоклип Аллы Пугачевой Накануне семидесятилетия Аллы Пугачевой на YouTube-канале Гостелерадиофонда России опубликован видеоклип Примадонны на мега-хит Игоря Николаева и Лидия Козловой "Айсберг".

Единоборства Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".

Футбол Зинедин Зидан: «„Реал“ может и будет играть лучше в следующем сезоне» Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан остался недоволен игрой команды в матче 32-го тура Ла Лиги с «Леганесом» (1:1). – Первый тайм мне не понравился, второй был получше – мы смогли уйти от поражения.

Здоровье За два месяца умерло на 250 сахалинцев больше, чем родилось Превышение числа родившихся над числом умерших отмечено в четырех муниципальных образованиях области: Анивском, Курильском, Северо-Курильском, Южно-Курильском городских округах.