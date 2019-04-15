Экономика
Детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир»РИА Новости 07:54
Социальные выплаты безработным, чернобыльцам и детские пособия переведут на карты "Мир", говорится в постановлении правительства. Процесс перевода завершится до 1 июля 2020 года. В июле прошлого года на карты "Мир" перевели пенсионеров, бюджетников и студентов.
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Происшествия
Макрон зашел внутрь еще не потушенного собора Нотр-Дам-де-Пари
Президент Франции Эммануэль Макрон вошел в здание еще не потушенного собора Нотр-Дам-де-Пари (Собор Парижской Богоматери), который охвачен пламенем в результате крупного пожара.
Обновлено в 19:38
Экономика
Доходы главы Камчатки за год снизились до 8,6 млн рублей
Губернатор Камчатки Владимир Илюхин за 2018 год заработал 8 млн 590 тыс. 949 рублей, что на 900,5 тыс. рублей меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 19:20
Общество
Правильный выбор Раков, важные перемены Весов и деятельные Водолеи: гороскоп на 16 апреля
У ВЕСОВ ожидаются важные перемены, связанные с работой или местом жительства.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Собор Нотр-Дам в Париже загорелся
Крыша парижского собора Нотр-Дам охвачена огнем. Об этом сообщают пользователи соцсетей, подкрепляя информацию видеороликами и фотографиями.
Обновлено в 13:35
Музыка
Грузинский священник прервал концерт Бориса Гребенщикова
К удивлению обычных прохожих, рок-музыкант Борис Гребенщинков устроил импровизированный концерт в живописном месте рядом с монастырем Джвари в Грузии.
Обновлено в 08:01
Происшествия
Семья французских бизнесменов выделила 100 млн евро на восстановление Нотр-Дама
Порядка 100 миллионов евро выделила семья французских бизнесменов Пино на восстановление собора Парижской Богоматери, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 19:44
Общество
Автошколам сократили сроки согласования программ и выдачу заключений
По сравнению с рекомендациями, которые действовали ранее, с учетом накопленного опыта, а также поступивших предложений в рамках общественного обсуждения в приказах сокращены сроки согласования программ и выдача заключений до 15 рабочих дней, установлены исчерпывающие перечни оснований для отказов согласований программ и отказов в проведении обследования учебно-материальной базы автошкол.
Обновлено в 12:18
Происшествия
Под Хабаровском полицейского задержали на лекции о борьбе с коррупцией
Начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району Хабаровского края задержали на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.
Обновлено в 08:00
Экономика
Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода
Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 08:17
Здоровье
Житель Бурятии 27 лет прожил с болтами в челюсти вместо протезов
С 1991 года пациент жил с самопальными болтами и решился удалить их.
Обновлено в 11:11
Общество
Экологические активисты перекрыли движение в центре Лондона
Как передает ОТР, люди частично перекрыли движение на мосту Ватерлоо и на нескольких площадях города, в том числе перед зданием парламента.
Обновлено в 13:14
Наука
В Марианском желобе найдены бактерии, питающиеся нефтью
Международная команда ученых из Великобритании, России и Китая изучала образцы микробной популяции, взятой из самой глубокой части Мирового океана, и выявила новую группу бактерий, разлагающих углеводороды.
Обновлено 12 апреля в 17:00
Общество
Частным детсадам в России заплатят за дополнительные места
Предпочтение при отборе получателей субсидий может быть отдано регионам, больше всего нуждающихся в дополнительных местах в детсадах.
Обновлено в 19:09
Политика
Надежда Савченко вышла на свободу
Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, находившаяся в СИЗО по подозрению в организации госпереворота, вышла на свободу, передает ТАСС.
Обновлено в 18:02
Происшествия
Пожар оставил Собору Парижской Богоматери одни стены
Нотр-Дам горел больше пяти часов. Пожар начался в ходе строительных работ в его помещении – шла реставрация внутри.
Обновлено в 19:32
Шоу-бизнес
«Подобрал пожарник»: Тутберидзе опозорили перед всей страной
На своем YouTube-канале "Училка vs ТВ" учитель русского языка Татьяна Гартман на всю страну опозорила наставницу фигуристок, уличив в неграмотности.
Обновлено в 05:53
Экономика
Две недостроенные гостиницы Hyatt во Владивостоке продали на аукционе
Российский аукционный дом (РАД) в понедельник продал на аукционе два недостроенных гостиничных комплекса Hyatt во Владивостоке - на Корабельной набережной и мысе Бурном.
Обновлено в 08:41
Общество
Шведская журналистка признала русский язык непостижимым
Журналистка шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен призналась, что чем лучше она говорит по-русски, тем непостижимей кажутся беседы на нем. По словам корреспондента, неоднозначные фразы вызывают у нее недоумение.
Обновлено в 14:28
Экономика
Ольга Добровольская: Мы предлагаем бизнес-клиентам собственную digital-экосистему
Появились новые клиенты, и мы с ними работаем.
Обновлено в 02:25
Происшествия
Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом
Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено в 18:36
Общество
Ольга Мельникова: школа в ЗИЛе – уникальная возможность для наших детей
Самая крупная в России школа будет построена на территории бывшей промзоны «ЗИЛ».
Обновлено в 03:57
Музыка
Опубликован «запрещенный» в СССР видеоклип Аллы Пугачевой
Накануне семидесятилетия Аллы Пугачевой на YouTube-канале Гостелерадиофонда России опубликован видеоклип Примадонны на мега-хит Игоря Николаева и Лидия Козловой "Айсберг".
Обновлено вчера в 11:42
Единоборства
Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову
Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
Футбол
Бывший тренер «Краснодара»: «Шапи полезнее, когда выходит на замену, таких игроков не так много»
Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов проанализировал изменения, которые произошли с командой в сезоне-2018/19.
Обновлено в 18:10
Футбол
«Зенит» глубоко огорчен пожаром в соборе Парижской Богоматери
Обновлено в 18:57
Футбол
Зинедин Зидан: «„Реал“ может и будет играть лучше в следующем сезоне»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан остался недоволен игрой команды в матче 32-го тура Ла Лиги с «Леганесом» (1:1). – Первый тайм мне не понравился, второй был получше – мы смогли уйти от поражения.
Обновлено в 17:49
Здоровье
За два месяца умерло на 250 сахалинцев больше, чем родилось
Превышение числа родившихся над числом умерших отмечено в четырех муниципальных образованиях области: Анивском, Курильском, Северо-Курильском, Южно-Курильском городских округах.
Обновлено в 19:19
Общество
Названы проблемы при утилизации мусора в России
Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16