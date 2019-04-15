Экономика

Детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир»РИА Новости 07:54

Социальные выплаты безработным, чернобыльцам и детские пособия переведут на карты "Мир", говорится в постановлении правительства. Процесс перевода завершится до 1 июля 2020 года. В июле прошлого года на карты "Мир" перевели пенсионеров, бюджетников и студентов.
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Детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир»

РИА Новости07:54

Кабмин обязал перечислять пособия безработным и гражданам с детьми на карты «Мир»

ТАСС07:33

Детские пособия и выплаты безработным вскоре в России будут перечислять только на карты МИР

Эхо Москвы08:33

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URA.Ru03:32

Соцвыплаты и детские пособия переведут на карты «Мир»

Росбалт02:51

РБК: пособия безработным и матерям будут перечислять только на карты «Мир»

Коммерсантъ01:42

Пособия безработным и матерям решили перечислять только на карты «Мир»

РБК01:00
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Полиция Оренбургской области проводит проверку после обнаружения в лесу мертвого крокодила.
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Скончался бывший хоккеист сборной России Дмитрий Набоков

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Дания не смогла назвать сроки решения по новому маршруту Nord Stream 2

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