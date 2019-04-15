Экономика
Детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир»РИА Новости 07:54
Социальные выплаты безработным, чернобыльцам и детские пособия переведут на карты "Мир", говорится в постановлении правительства. Процесс перевода завершится до 1 июля 2020 года. В июле прошлого года на карты "Мир" перевели пенсионеров, бюджетников и студентов.
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Происшествия
Под Мокшаном в ночном ДТП погибли 5 человек
Обновлено в 02:40
Футбол
«Манчестер Юнайтед» определился с заявкой на матч с «Барселоной»
Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» огласил состав на ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов с «Барселоной».
Обновлено в 06:53
Здоровье
В Депздраве рассказали, как правильно принимать ванну
Обновлено в 01:42
Авто
За год средняя цена автомобиля выросла на 9,1%
Средняя цена автомобиля выросла на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила 414 000 рублей.
Обновлено в 08:01
Культура
Медведев поздравил Пугачеву с 70-летием
Премьер-министр Дмитрий Медведев позвонил певице, народной артистке СССР Алле Пугачевой и поздравил ее с 70-летием, сообщается на сайте правительства.
Обновлено в 09:20
Политика
ФСИН выступает против УДО Варвары Карауловой
Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина. администрация исправительной колонии №1 по Вологодской области выступила за изоляцию Карауловой.
Обновлено в 06:08
Культура
Сын Плющенко взял золото под скандальную музыку Майкла Джексона
Как сообщает Рудковская в инстаграме, программу "Посвящение Майклу Джексону" под музыку обвиненного в педофилии поп-исполнителя он откатал в последний раз.
Обновлено в 10:03
Происшествия
В Севастополе ФСБ задержала лидера радикальных исламистов
«35-летний уроженец Узбекистана, являясь лидером группы радикальных исламистов, в одном из религиозных учреждений Севастополя проводил проповеди с использованием запрещенной литературы, в которых призывал к насильственным действиям в отношении граждан, не разделяющих его религиозных убеждений», — сообщили в ФСБ.
Обновлено в 12:09
Единоборства
Националист Дацик проиграл бой блогеру Тарасову
В Москве прошел бой националиста и экс-бойца MMA Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
Обновлено в 08:13
Футбол
Из VIP-ложи ЦСКА похитили футболки с автографами игроков
Во время матча ЦСКА - "Уфа" из VIP-ложи "ВЭБ Арены" похитили футболки с автографами футболистов, сообщает Telegram-канал "Мутко против".
Обновлено в 12:07
Политика
Канада ввела санкции против Венесуэлы
Канадский МИД сообщил, что власти приняли решение о введении санкций против 43 граждан Венесуэлы, в том числе против министра нефти Мануэля Кеведо.
Обновлено в 11:06
Армия и оружие
Британский спецназ в Эстонии заподозрили в слежке за Россией
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия
Мертвого крокодила нашли в лесу в Оренбургской области
Полиция Оренбургской области проводит проверку после обнаружения в лесу мертвого крокодила.
Обновлено в 11:10
Наука
В Севастополе нашли тайный подземный ход под бастионом
Обновлено в 05:38
Музыка
В Израиле пообещали устроить самое яркое за все годы Евровидения шоу
Израильская корпорация общественного вещания "Кан", отвечающая за организацию "Евровидения-2019" в Тель-Авиве, объявила, что зрители увидят самое яркое за все годы проведения конкурса зрелище.
Обновлено в 10:45
Политика
Путин подписал закон о запрете хостелов и жилых домах
Президент России Владимир Путин подписал закон "О внесении изменений в статью 17 Жилищного кодекса Российской Федерации", запрещающий размещение гостиниц (хостелов) в многоквартирных домах.
Обновлено в 12:24
Общество
Суд приостановил рассмотрение иска по отравлению детей в детских садах
Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь сообщила в Twitter, что Мещанский суд Москвы приостановил рассмотрение иска родителей детей, отравившихся в детских садах Москвы.
Обновлено в 12:32
Музыка
Солистку группы Serebro экстренно госпитализировали после выступления
Солистке нового состава группы Serebro Ирине Титовой стало плохо после выступления на концерте «Партийная зона МУЗ-ТВ».
Обновлено в 01:38
Политика
«Новатэк» уходит из Норвегии в Россию
Компания «Новатэк» собирается перенести из Норвегии точку перевалки своего сжиженного природного газа (СПГ) с ледовых танкеров на обычные.
Обновлено вчера в 22:09
Футбол
Рибери может присоединиться к Хави в «Аль-Садде»
В команде из Дохи выступает бывший полузащитник «Барселоны» Хави. Рибери защищает цвета мюнхенцев с 2007 года.
Обновлено в 06:59
Шоу-бизнес
Украинка Maruv гастролирует по России и собирает полные залы
Украинская исполнительница Maruv, которая стала победительницей национального отбора «Евровидения» и не поехала на конкурс в Израиль из-за скандала, снова в центре внимания своих фолловеров в Инстаграм.
Обновлено в 11:54
Спорт
Мамаев пожаловался на условия в автозаке
Обновлено в 10:40
Хоккей
Скончался бывший хоккеист сборной России Дмитрий Набоков
Бывший нападающий сборной России по хоккею Дмитрий Набоков умер в возрасте 42 лет в Новосибирске.
Обновлено в 06:51
Важное за сутки
Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»
Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
Обновлено 13 апреля в 17:41
Авто
Автомобили марки Ravon начнут собирать в России
В Ravon в свою очередь заявили, что в этом году на российском рынке стартуют продажи автомобилей, поставленных из завода в Узбекистане.
Обновлено в 02:34
Происшествия
Под Хабаровском полицейского задержали на лекции о борьбе с коррупцией
Начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району Хабаровского края задержали на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.
Обновлено в 08:00
Экономика
Дания не смогла назвать сроки решения по новому маршруту Nord Stream 2
Датское энергетическое агентство (ДЭА) получило третью заявку компании Nord Stream 2 AG, оператора "Северного потока-2", на строительство трубопровода на территории страны, однако не может назвать конкретные сроки решения по документу, говорится в сообщении агентства Это уже третья попытка с российской стороны согласовать маршрут газопровода по территории Северной Европы.
Обновлено в 11:18
Авто
Mercedes-Benz Concept GLB дебютировал в Шанхае
Компания Mercedes-Benz на автосалоне в Шанхае представила прототип нового кроссовера — модель Concept GLB.
Обновлено в 10:09