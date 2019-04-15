Экономика
Детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир»РИА Новости 07:54
Социальные выплаты безработным, чернобыльцам и детские пособия переведут на карты "Мир", говорится в постановлении правительства. Процесс перевода завершится до 1 июля 2020 года. В июле прошлого года на карты "Мир" перевели пенсионеров, бюджетников и студентов.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 11:11, Ашберн
Происшествия
Рауф Арашуков направил в Совет Федерации декларацию о своих доходах
Временно отстраненный от должности сенатор Рауф Арашуков направил в Совет Федерации декларацию о своих доходах за прошлый год.
Обновлено в 05:53
Происшествия
В Китае умерла последняя самка редчайшей в мире черепахи
В Китае умерла последняя самка самой редкой черепахи в мире — гигантской мягкотелой черепахи Свинхо.
Обновлено вчера в 14:57
Экономика
Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода
Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Полиция возбудила дело после убийства собак в питомнике в Татарстане
Полиция в Татарстане возбудила уголовное дело после убийства собак в питомнике для бездомных животных, сообщила ТАСС в понедельник официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 10:43
Футбол
Экс-наставник «Рубина» Грасия летом может возглавить «Челси»
48-летний Грасия возглавил «Уотфорд» прошлым летом, а ранее тренировал такие известные клубы, как «Осасуна», «Малага» и казанский «Рубин».
Обновлено в 10:58
Футбол
Отец Виктора Цоя высказался о граффити фанатов «Динамо»
Отец Виктора Цоя Роберт поделился мнением о действиях фанатов московского "Динамо", нарисовавших граффити на стене имение его сына в Москве.
Обновлено в 09:49
Происшествия
Лидера группы радикальных исламистов задержали в Севастополе
«Установлено, что уроженец Узбекистана, 1984 года рождения, являясь лидером группы радикальных исламистов, в одном из религиозных учреждений Севастополя проводил проповеди с использованием запрещенной литературы, в которых призывал к насильственным действиям в отношении граждан, не разделяющих его религиозных убеждений»,— сказано в сообщении пресс-службы.
Обновлено в 09:18
Экономика
Росстат сообщил о замедлении роста промышленного производства
Рост промышленного производства в марте замедлился до 1,2% в годовом выражении после 4,1% в феврале, следует из данных Росстата.
Обновлено в 09:42
Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под Тулой
Под Тулой экскурсионный автобус съехал в кювет и перевернулся, в нем было 39 детей.
Обновлено вчера в 15:57
Политика
Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился к действующему президенту страны Петру Порошенко с призывом больше работать и меньше «бегать по телеканалам в поисках Зеленского».
Обновлено в 06:35
Экономика
Задолженность по зарплате в РФ за март выросла на 14,2%
Суммарная задолженность по зарплате в РФ за март выросла на 363,7 миллиона рублей, или на 14,2%, и на 1 апреля 2019 года составила 2,92 миллиарда рублей, сообщил Росстат.
Обновлено в 09:05
Экономика
40% россиян не имеют никаких сбережений
Около 40% россиян признались, что не имеют никаких сбережений.
Обновлено в 03:15
Происшествия
Пять человек погибли при лобовом столкновении
Водитель грузового автомобиля жив, но все люди, ехавшие в Ларгусе, в результате столкновения погибли на месте.
Обновлено в 02:26
Здоровье
В Бурятии мужчина прожил 27 лет с болтами вместо зубов
В Бурятии хирурги Республиканской клинической больницы имени Семашко (РКБ) провели операцию по удалению "самопальных болтов", которые на протяжении 27 лет заменяли местному жителю зубные имплантаты.
Обновлено в 06:17
Спорт
Официально: Ралли-марафон Дакар-2020 пройдёт в Саудовской Аравии
После десяти лет в Южной Америке главный ралли-марафон планеты в 2020-м переедет в Саудовскую Аравию.
Обновлено в 09:29
Экономика
Пенсионная реформа может стать причиной роста безработицы
Ранее ведущий научный сотрудник федерального научно-исследовательского центра института социологии РАН Леонтий Бызов рассказал НСН, что Кремль ждал худшей реакции общества на пенсионную реформу.
Обновлено в 07:36
Хоккей
Никита Гусев подписал контракт с клубом НХЛ «Вегас»
Лучший бомбардир регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) россиянин Никита Гусев подписал соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас".
Обновлено вчера в 14:10
Здоровье
В Депздраве рассказали, как правильно принимать ванну
Обновлено в 01:42
Музыка
Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено в 02:10
Политика
В штабе Зеленского не признают референдум в Крыму
Пресс-служба кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского заявила, что в его штабе референдум о воссоединении Крыма с РФ не признают, но диалог с Москвой считают неизбежным.
Обновлено в 10:03
Армия и оружие
На Украине разработали БТР для управления армейскими подразделениями
Государственный концерн "Укроборонпром" разработал новую командно-штабную машину БТР-3КШ, которая предназначена для управления подразделениями в условиях современного боя.
Обновлено в 08:23
Авто
Volkswagen презентовал большой электрический кроссовер
Немецкий концерн на специальном мероприятии показала электрический концепт-кар ID Roomzz, официальный дебют которого пройдет 18 апреля на автосалоне в китайском Шанхае.
Обновлено в 01:53
Происшествия
Камбербэтч сбил пожилого велосипедиста
Обновлено в 05:31
Авто
Opel раскрыл подробности о новой Opel Corsa
Хэтчбек Opel Corsa шестого поколения, который еще в феврале отправился на свои первые дорожные тесты, дебютирует этой осенью на международном автосалоне во Франкфурте.
Обновлено в 09:47
Происшествия
Россельхознадзор выявил геном вируса АЧС в сосисках из Китая
Россельхознадзор выявил геном возбудителя африканской чумы свиней (АЧС) в китайских сосисках.
Обновлено в 08:16
Авто
Aston Martin воссоздаст DB4 GT Zagato
Реставраторы и другие специалисты работают над созданием 19 экземпляров Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation, что в переводе означает «продолжение».
Обновлено вчера в 13:04
Кино
В Челябинске кинотеатр Пушкина временно приостановил работу
Обновлено в 09:16
Общество
«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.
Обновлено вчера в 23:51
Общество
«Ростелекому» и «Мегафону» не разрешили продолжать тестирование 5G
Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) отказала «Ростелекому» и «МегаФону» в продлении разрешения на тестирование 5G в диапазонах 24,25–29,5 ГГц и 3,4–3,8 ГГц, которые были выделены компаниям в 2017 году в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, где были развернуты пилотные зоны.
Обновлено в 08:48