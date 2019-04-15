Детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир»РИА Новости 07:54

Социальные выплаты безработным, чернобыльцам и детские пособия переведут на карты "Мир", говорится в постановлении правительства. Процесс перевода завершится до 1 июля 2020 года. В июле прошлого года на карты "Мир" перевели пенсионеров, бюджетников и студентов.

Детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир»

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