Детские игрушки в России могут подорожатьМосква 24 02:13

Введение предварительной экспертизы игрушек перед поступлением в продажу скажется на их цене. Игрушки могут подорожать на 20%, рассчитали для «Известий» в Ассоциации индустрии детских товаров. Не исключают повышения цен и в Минэкономразвития.

с чего всё началось

Детские игрушки в России могут подорожать на 20 процентов. Это связано с введением в стране предварительной экспертизы перед поступлением их в продажу, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Ассоциацию индустрии детских товаров (АИДТ). Допускают такую ситуацию и в Минэкономразвития.

Детские игрушки в России могут подорожать

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