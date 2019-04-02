Экономика
Детские игрушки в России могут подорожатьМосква 24 02:13
Детские игрушки в России могут подорожать на 20 процентов. Это связано с введением в стране предварительной экспертизы перед поступлением их в продажу, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Ассоциацию индустрии детских товаров (АИДТ). Допускают такую ситуацию и в Минэкономразвития.
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с чего всё началось
Введение предварительной экспертизы игрушек перед поступлением в продажу скажется на их цене. Игрушки могут подорожать на 20%, рассчитали для «Известий» в Ассоциации индустрии детских товаров. Не исключают повышения цен и в Минэкономразвития.Известиявчера в 17:01
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